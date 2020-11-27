 بسبب كورونا.. الفقر يهدد أكثر من مليار شخص بحلول 2030 | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 03.12.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

بسبب كورونا.. الفقر يهدد أكثر من مليار شخص بحلول 2030

أكثر من مليار شخص ربما يعيشون في فقر مدقع بحلول عام 2030، بسبب آثارجائحة كورونا، حسبما أظهرت دراسة للأمم المتحدة. لكن البرنامج الإنمائي يقول إنه يمكن رغم ذلك تفادي زيادة الفقر المدقع. كيف ذلك؟

مشاهدة الفيديو 21:47

مسائية DW: نداء أممي لتجنب مجاعات جديدة بسبب كورونا.. ما فرص نجاحه؟

كشفت دراسة للأمم المتحدة نشرت الخميس (الثالث من ديسمبر/ كانون الأول 2020) عن أن أكثر من مليار شخص ربما يعيشون في فقر مدقعبحلول عام 2030 بسبب الآثار طويلة المدى لجائحة فيروس كورونا.

مختارات

مع تدهور الزراعة في دول عربية غير نفطية ارتفعت نسبة البطالة واتسعت دائرة الفقر فيها. غير أن جائحة كورونا تفتح أمامها فرصة لإعادة إحياء زراعات محلية وسد جزء كبير من نقص الأغذية. أين تكمن هذه الفرص وما شروط استغلالها؟

رغم الرخاء الاقتصادي الذي عاشته ألمانيا في السنوات الأخيرة إلى أن تمدد الفقر بين الأطفال بقي متواصلا. الآن ومع جائحة كورونا اتخذت الظاهرة منحى أكثر خطورة.

وذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنه يمكن الوصول إلى هذا الرقم إذا استمرت الأزمة الاقتصادية، مما يدفع 207 ملايين شخص إضافي إلى دائرة الفقر. وترى الدراسة بناء على معدلات الوفيات الحالية وتوقعات النمو من جانب صندوق النقد الدولي، أن 44 مليون شخص آخرين سيندفعون تحت خط الفقر على مدار الأعوام العشرة المقبلة.

وذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنه يمكن رغم ذلك تفادي زيادة الفقر المدقع، فمن خلال الاستثمارات في برامج الرعاية الاجتماعية والحوكمة والرقمنة والاقتصاد الصديق للبيئة، يمكن أن يتم تخطي مسار التنمية لما قبل الجائحة، مما ينتشل 146 مليون شخص من الفقر.

وقال أكيم شتاينر، مدير البرنامج خلال مؤتمر صحفي: "جائحة كوفيد - 19 نقطة تحول والخيارات التي يتخذها القادة حاليا يمكن أن تأخذ العالم في مسارات مختلفة للغاية". وأضاف: "لدينا فرصة للاستثمار في عقد من العمل الذي لا يساعد الأشخاص على التعافي فحسب من كوفيد - 19، بل يعيد تحديد مسار التنمية للشعوب والكوكب باتجاه مستقبل أكثر عدلا ومرونة وحفاظا على البيئة".

ع.ش/ع.ج.م (د ب أ)

مشاهدة الفيديو 05:04

خوف من الفقر في إسبانيا بسبب كورونا

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

مسائية DW: نداء أممي لتجنب مجاعات جديدة بسبب كورونا.. ما فرص نجاحه؟  

مواضيع ذات صلة

Syrien Ein Schatten fällt auf die Fahne mit dem Portait von Präsident Bashar Assad

سوريا.. كيف يمكن لألمانيا اتهام الأسد بارتكاب جرائم حرب 27.11.2020

تحقق وحدة جرائم الحرب الألمانية في أدلة على وقوع هجمات بغاز السارين في سوريا. دويتشه فيله و دير شبيغل حصلتا حصريا على حق الوصول إلى الشهود والتقارير السرية لإعداد هذا التحقيق الذي يشكل علامة بارزة في مجرى القضية.

Afghanistan Mädchenschule Soria High School in Kabul

يونيسف تحذر من ظهور "جيل ضائع" بسبب تداعيات كورونا 19.11.2020

مع استمرار جائحة فيروس كورونا في الإضرار بتعليم الأطفال وتغذيتهم وصحتهم، تحذر يونيسف في تقرير جديد من إمكانية ظهور "جيل ضائع" في ظل انزلاق 150 مليون طفل إضافي إلى الفقر متعدد الأبعاد حتى منتصف 2020.

Der syrische Präsident Assad gibt Interview zu dänischen TV-Sender

الأسد يدعو اللاجئين للعودة.. وسوريون يردون "العودة تبدأ برحيلك" 12.11.2020

أثارت دعوة الرئيس السوري بشار الأسد السوريين إلى العودة للوطن، ردود فعل داخلية وخارجية متباينة، وتفاعل كثيرون مع الدعوة المنبثقة عن مؤتمر دمشق حول عودة اللاجئين. فكيف ينظر اللاجئون السوريون في ألمانيا لدعوتهم إلى العودة؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  