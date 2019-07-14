 بسبب كورونا.. ألمانيا تعلّق إعادة طالبي اللجوء إلى إيطاليا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 27.02.2020

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أخبار

بسبب كورونا.. ألمانيا تعلّق إعادة طالبي اللجوء إلى إيطاليا

قررت الحكومة الألمانية تعليق تسليم طالبي اللجوء إلى إيطاليا بموجب اتفاقية دبلن، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا فيها. كما طالبت الحكومة الاتحادية جميع الولايات بإجراء فحوصات كورونا لطالبي اللجوء الجدد.

علقت الحكومة الألمانية إعادة طالبي اللجوء إلى إيطاليا بسبب انتشار فيروس كورونا فيها

علقت الحكومة الألمانية إعادة طالبي اللجوء إلى إيطاليا بسبب انتشار فيروس كورونا فيها

أعلن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر اليوم الخميس (27 شباط/فبراير 2020) تعليق إرجاع طالبي اللاجئين إلى إيطاليا وفقاً لاتفاقية دبلن، مبرراً ذلك بانتشار فيروس كورونا في إيطاليا.

ورحب زيهوفر بالخطوة التي اتخذتها السلطات الإيطالية بوضع المهاجرين الذين تم إنقاذهم من البحر في الحجر الصحي، في محاولة للحد من انتشار أكبر للفيروس.

مختارات

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وطالب وزير الداخلية الاتحادي الولايات الألمانية بإجراء فحوصات الكشف عن فيروس كورونا لطالبي الجدد، مؤكداً على ضرورة بذل كل الجهود من أجل الكشف المبكر عن إصابة مهاجرين بالفيروس.

وأضاف زيهوفر أن نحو 10 آلاف مهاجر يصلون إلى ألمانيا شهرياً من دول مثل إيران وأفغانستان وباكستان والعراق، مشيراً إلى احتمال أن يكونوا مصابين بالمرض.

ووفقاً لما أورده وزير الداخلية الاتحادي فإنه يمكن أن يتم عزل طالبي اللجوء إذا ازدادت أعداد المصابين بالفيروس، مضيفاً أنه لا يمكن توزيع طالبي اللجوء على الولايات الاتحادية وفق الآلية التي تتم الآن إذا كانوا مصابين بالمرض.

م.ع.ح/د.ص (د ب أ - ك ن أ) - مهاجر نيوز

  • Drei Carabinierei mit Mundschutz vor einem Ortsausgangsschild (Reuters/G. Mangiapane)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    نقاط العبور مغلقة

    تم في المجموع عزل 52 ألف نسمة في إحدى عشرة بلدة ومدينة في شمال ايطاليا. فمن يريد الدخول أو الخروج من المناطق المغلقة، يحتاج لترخيص خاص. وقوى الأمن تعمل على التزام المواطنين بذلك. ومن يحاول خرق الحظر وتحاشي الحواجز يعرض نفسه للملاحقة القانونية.

  • Leere Außensitze einer Gastronomie in einer menschenleeren Straße (picture-alliance/Zumapress/C. Furlan)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    شوارع خالية

    جميع الحانات والمحلات في مركز مدينة "كودوغنو Codogno" التي يقطنها 15 ألف نسمة مغلقة. وإلى حد الآن ليس معروفا من جلب الفيروس إلى شمال ايطاليا. وحسب رئيس الحكومة جوزيبي كونتي، يبقى سريان الحجر الصحي مستمرا لأسبوعين في خطوة أولى. وهذا يتطابق مع فترة حضانة الفيروس الذي يسبب المرض.

  • Eine Person wird von zwei weiteren Personen in Schutzkleidung zu einem Krankenwagen geführt (picture-alliance/Photoshot)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    انتشار سريع

    في البداية كان عدد الإصابات على مستوى ايطاليا حوالي ثلاث حالات. ثم تم كشف الفيروس لدى مريض يبلغ من العمر 38 عاما في عيادة بمدينة كودوغنو ثم لدى عدد أكبر من الناس في محيط هذا الرجل. وحتى والدا الرجل تم وضعهما تحت الرقابة الطبية (الصورة). وحتى يوم الأحد (23 شباط/ فبراير 2020) تم إحصاء أكثر من 130 مصابا في المنطقة، وثلاثة فارقوا الحياة.

  • Gut 30 Personen warten mit leeren Einkaufswagen in einer Reihe (Reuters/G. Mangiapane)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    إجراءات وقائية

    الوقوف في طابور أمام سوبر ماركت في بلدة "كازابوسترلينغو Casalpusterlengo" المغلقة. يتم إدخال الزبائن السوبر ماركت في مجموعات تضم 40 شخصا. "كل شخص سيأتي دوره، نريد فقط تفادي الفوضى وتأمين حماية كافية"، يحاول أحد العاملين تهدئة الوضع. لكن ليس جميع الزبائن يتفهمون الإجراءات.

  • Ein handgeschriebener Zettel hängt an einer Eingangstür zu einer Apotheke (picture-alliance/Zumapress/M. Alpozzi)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    كل شيء نفد

    حتى في المدن الكبرى القريبة في شمال ايطاليا يزداد الخوف من عدوى الإصابة بفيروس كورونا. مواد التعقيم وواقيات الفم نفدت في هذه الصيدلية في تورينو، كما تكشف عن ذلك البطاقة الملصقة بالباب. والواقيات الرقيقة التي تُستعمل مثلا في غرف العمليات لا تقدم إلا حماية محدودة ضد الفيروسات ويجب استبدالها باستمرار.

  • Zwei Personen mit dekorativen Gesichtsmasken sowie Atemschutzmasken (Reuters/M. Silvestri)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    قناع مزدوج

    هذا الشخصان المقنعان يمكن ملاحظة خيبة الأمل في عيونهم: فالكرنفال الشهير في البندقية تم تعليقه ووقاية الفم الإضافية لا تنفع في شيء. ويُعد هذا الحفل تقليدا يعود لعدة قرون ويجذب لسياح الذين يتعرفون على الملابس الجميلة والأقنعة الخيالية.

  • Drei Personen mit einem Karton voller Gesichtsmasken vor dem Schriftzug Armani (Reuters/A. Garofalo)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    موضة رغم كورونا

    تبعد ميلانو فقط 60 كيلومترا عن بلدة كودوغنو التي انتشر فيها الفيروس. لكن رغم ذلك تم إقامة أسبوع الموضة الشهير ميلانو. ودار الازياء "جيورجيو أرماني Giorgio Armani" قدمت عروضها في قاعة خالية بسبب انتشار فيروس كورونا ولكن تم نقلها عبر انترنيت. وجميع عروض الأزياء الأخرى تمت كما كان مخططا لها.

  • Ein Fußballfan in einem Trikot vor einem geschlossenen Stadion (Reuters/D. Mascolo)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    إغلاق ملاعب وإلغاء مباريات

    في الوقت الذي حددت فيه دور الأزياء تواريخ العروض، تم إلغاء جميع الفعاليات الرياضية في منطقتي لومبارداي والبندقية حتى الأول من مارس/ آذار على أقل تقدير. وبهذا تريد السلطات الايطالية احتواء انتشار للفيروس. ومن بين اللقاءات الرياضية الملغاة مقابلة كرة القدم بين انتر ميلانو وسامبدوريا جنوة.


مختارات

كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

باتت ووهان موجودة وسط أوروبا أيضا، فعدد الإصابات بفيروس كورونا في شمال إيطاليا يزداد بسرعة، ما دفع السلطات إلى إغلاق بلدات وإلغاء كرنفال البندقية واتخاذ إجراءات أخرى لمنع انتشار المرض الذي يزاد الخوف من اتساع رقعته. (26.02.2020)  

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