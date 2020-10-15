 بسبب كورونا.. أزمة في ورق المراحيض تلوح في أفق ألمانيا | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 15.10.2020

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منوعات

بسبب كورونا.. أزمة في ورق المراحيض تلوح في أفق ألمانيا

مع ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الموجة الثانية من الوباء، كشفت عدة متاجر ألمانية ارتفاع الطلب على ورق المراحيض، ما يذكر بأزمة مشابهة في الموجة الأولى من الوباء خوفاً من تعطل سلسلة الإنتاج والتوريد.

زيادة الإقبال على شراء ورق المراحيض في ألمانيا خوفاً من تعطل سلاسل التوريد بسبب الموجة الثانية من وباء كورونا

زيادة الإقبال على شراء ورق المراحيض في ألمانيا خوفاً من تعطل سلاسل التوريد بسبب الموجة الثانية من وباء كورونا

يبدو أن تطورات انتشار وباء كورونا وانحساره بات يرتبط أيضاً بتوفر  لفافات ورق المرحاض  على رفوف المتاجر في ألمانيا، فبعد أن باتت أرقام المصابين ترتفع بالفيروس من جديد، ازداد إقبال المستهلكين على شراء ورق المراحيض من أكبر متجرين للتخفيضات في ألمانيا، وهما ليدل وآلدي، بغية تخزينها خوفاً من تداعيات الوباء، كما كشف موقع "فوكوس" الألماني. وينقل الموقع عن سلسلة متجر ليدل تأكيدها: "سجلنا في بعض فروعنا ارتفاعاً ملحوظاً في الإقبال على شراء منتجات النظافة لدينا".

مختارات

في حادثة غريبة من نوعها، ألقت الشرطة الأمريكية القبض على شاب ضرب والدته بسبب ورق المرحاض. الشاب كان غاضباً جداً من إخفاء والدته لهذه السلعة الثمينة للغاية، في زمن فيروس كورونا المستجد.

تشعر المملكة المتحدة بالقلق في حالة خروجها من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وقد يتسبب ذلك بعدة أزمات أولها شحة ورق المرحاض في بريطانيا. المشكلة باتت على طاولة البرلمان لتُناقش على أعلى المستويات.

بسبب فيروس كورونا، يقبل الألمان على الشراء بنفس لهفة حيوان الهامستر وهو يأكل .السياسيون يحذرون من ردود فعل مفرطة، لكن عددا متزايدا من الألمان يقبلون على شراء المواد الغذائية لتخزينها تحسبا لطارئ.

مع الإرتفاع المضطرد لحالات الإصابة بفيروس كورنا تسابق أوروبا الزمن لمواجهة موجة ثانية من الجائحة، مع دخول فصل الشتاء، حيث سارعت دول أوروبية عدة إلى تشديد الإجراءات وفرض حظر التجول وغيرها من القيود.

رغم أن المستشارة ميركل أشادت في مؤتمرها الصحفي بالإجراءات التي تم الاتفاق عليها مع رؤساء الحكومات الألمانية حول إجراءات كورونا، إلا أنها لم تخف امتعاضها عن عدم التوصل لاتفاق شامل. ميركل وصفت بعض الإجراءات بغير الكافية.

كما تنقل صحيفة "هاندلسبلات"  عن إدارة سلسلة متاجر "آلدي زود" قولها: "نشهد حالياً زيادة طفيفة في الطلب على بعض المنتجات، ومنها ورق المراحيض". ووفقاً لتقرير نشرته الصحيفة الألمانية اليوم الخميس (15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020) فإن المتاجر الأخرى مثل "ريفه" و"دي أم" و"كاوفلاند" لم تشهد تغييراً في سلوك الشراء لدى زبائنها.

أما في مدينة فوبرتال  فأشار موقع "فوكوس" إلى تقارير عن "إقبال كبير للتبضع بغية التخزين"، وهو ما يطلق عليه اصطلاحاً في ألمانيا بـ  "مشتريات الهامستر". وأعلنت إدارة سلسلة متاجر "إيديكا" عن زيادة هائلة في الطلب على لفائف المطبخ وورق المراحيض والأطعمة غير القابلة للتلف كالدقيق والمعكرونة، وأضافت: "وهذا الأمر ينطبق أيضاً على المتاجر الأخرى في المدينة".

ويأتي ذلك بعد أن سجّلت ألمانيا الأربعاء 6638 إصابة جديدة  بفيروس كورونا المستجدّ  خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية قياسية في هذا البلد منذ أن بدأ مرض كوفيد-19 بالتفشّي فيه، وفقًا لبيانات رسمية نشرت الخميس. وكانت الحصيلة اليومية القياسية السابقة سجّلت في 28 آذار/مارس وقد بلغت يومها 6294 إصابة. وكانت  المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل  قد أعلنت مساء الأربعاء، في أعقاب اجتماع عقدته مع مسؤولي الولايات الاتّحادية الـ16، أنّ حكومتها ستفرض إجراءات جديدة أكثر شدّة لمكافحة كوفيد-19 في محاولة لمنع تسجيل طفرة وبائية جديدة في البلاد.

وكان الهلع من الموجة الأولى من الوباء في الصيف الماضي قد دفع المستهلكين في ألمانيا وغيرها من الدول الغربية إلى التسابق على المواد الاستهلاكية وخصوصاً ورق المراحيض، ما كان يتسبب في عدة حالات بالدخول في مشاجرات للحصول على "الورق الثمين وقت الحاجة".

ع.غ

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