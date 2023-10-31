 بسبب كلمة "الطواغيت".. محكمة تونسية تقضي بسجن الغنوشي بتهمة "التكفير" | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 31.10.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

بسبب كلمة "الطواغيت".. محكمة تونسية تقضي بسجن الغنوشي بتهمة "التكفير"

حكمت محكمة تونسية على راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل بالسجن 15شهراً بتهمة "تكفير" رجال الأمن. هذه التهمة وجهت للغنوشي عندما ذكر كلمة "الطواغيت" أثناء موكب تأبين لأحد قياديي حركة النهضة قبل سنوات.

راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل - 29 يوليو 2021

صدر الحكم عن محكمة الاستئناف بعد أن طعن محامو الغنوشي في الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية في آيار/مايو الماضي

أصدرت محكمة تونسية،  الثلاثاء (31 أكتوبر/تشرين الأول)، حكماً بسجن راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل، 15شهراً بتهمة "تكفير" رجال الأمن.

مختارات

صدر الحكم عن محكمة الاستئناف بعد أن طعن محامو الغنوشي في الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية في آيار/مايو الماضي والذي تضمن عقوبة بسنة واحدة سجناً. 

وأقرت محكمة الاستئناف خطية (غرامة) مالية بمقدار ألف دينار (حوالي 300 يورو) ضد الغنوشي مع إخضاعه الى المراقبة الإدارية لمدة ثلاث سنوات، وفق ما أفاد به مستشاره السياسي رياض الشعيبي لوكالة الأنباء الألمانية.

وتم اتهام الغنوشي في الدعوى القضائية بتكفير الأمنيين عندما ذكر كلمة "الطواغيت" أثناء موكب تأبين لأحد قياديي حركة النهضة قبل سنوات.

والطاغوت مصطلح يتردد في خطابات الجماعات المتشددة في نعتهم لقوات الأمن والعسكريين. ولكن الغنوشي وحزبه حركة النهضة نفيا تهمة التكفير. وذكر محاموه أن اللفظ أخرج من سياقه بشكل متعسف.

وقالت حركة النهضة اليوم إن "مسيرة الأستاذ راشد الغنوشي الفكرية والسياسية على امتداد سنوات طويلة تثبت أنه كان من أهم القامات التي حاربت أفكار الغلو والتطرف والتكفير عن طريق عدد هام من الكتب والمقالات والمحاضرات والبيانات، وأسس لفكرة الإسلام الديمقراطي، ومن العبث محاولة اتهامه بالتكفير وإصدار حكم ضده يتم تأكيده في الاستئناف".

ويقبع راشد الغنوشي رئيس البرلمان المنحل والمعارض الصريح للرئيس قيس سعيد، في السجن منذ شباط/فبراير الماضي مع العديد من قياديي المعارضة، ويجري التحقيق معه في عدة قضايا على صلة بالإرهاب وشبهات فساد والتحريض ضد السلطة.

وتقول حركة النهضة وباقي أحزاب المعارضة إن التهم ملفقة وتفتقد إلى اثباتات قانونية، كما تتهم الرئيس سعيد بممارسة ضغوط على السلطة القضائية.

ع.ح./ف.ي. (د ب أ) 

  • Symbolbild Arabischer Frühling Tunesien

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعثر

    شرارة الربيع العربي الأولى

    كانون الأول/ ديسمبر 2010 - بائع الخضر محمد بوعزيزي يشعل النار في نفسه بعد أن صادرت الشرطة عربته. وفجرت وفاته وجنازته احتجاجات على البطالة والفساد والقمع.

  • Tunesien Ex-Präsident Zine El Abidine Ben Ali gestorben

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعثر

    هروب بن علي

    كانون الثاني/ يناير 2011 - هروب الرئيس ين العابدين بن علي إلى السعودية، وعقب الثورة التونسية أشتعلت انتفاضات في دول عربية عدة.

  • Tunesien wählt neues Parlament

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعثر

    فوز حزب النهضة

    تشرين الأول/ أكتوبر 2011 - حزب النهضة الإسلامي المعتدل المحظور في عهد بن علي يفوز بمعظم المقاعد ويشكل ائتلافا مع أحزاب علمانية لوضع دستور جديد.

  • Tunesien Heldinnen für einen Frühling

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعثر

    جدل بشأن علمانية الدولة

    أذار/ مارس 2012 - تزايد الاستقطاب بين الإسلاميين والعلمانيين، لا سيما فيما يتعلق بحقوق المرأة مع تعهد حزب النهضة بإبقاء الشريعة الإسلامية خارج الدستور الجديد.

  • Ermordung Shokri Belaid Politiker Tunesien

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعثر

    اغتيال شكري بلعيد

    شباط / فبراير2013 - اغتيال زعيم المعارضة العلمانية شكري بلعيد مما أثار احتجاجات في الشوارع واستقالة رئيس الوزراء. ومتشددون يشنون هجمات على الشرطة.

  • Tunis, Tunesien | Anti-Regierungsproteste

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعثر

    تخلي حزب النهضة عن الحكم

    كانون الأول/ ديسمبر 2013 النهضة يتخلى عن السلطة بعد احتجاجات حاشدة وإجراء حوار وطني كي تحل محلها حكومة من التكنوقراط.

  • Tunesien Kais Saied, neu gewählter Präsident | Parlament in Tunis

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعثر

    دستور جديد لتونس

    كانون الثاني/ يناير 2014 البرلمان يوافق على دستور جديد يكفل الحريات والحقوق الشخصية للأقليات ويقسم السلطة بين الرئيس ورئيس الوزراء.

  • Tunesiens Präsident Beji Caid Essebsi

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعثر

    فوز السبسي

    كانون الأول/ ديسمبر 2014 الباجي قائد السبسي يفوز بأول انتخابات رئاسية حرة في تونس. وحزب النهضة ينضم إلى الائتلاف الحاكم.

  • Tunesien - Demonstration gegen die Rückkehr von Dschihadisten

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعثر

    الإرهاب يضرب تونس

    آذار/ مارس 2015 هجمات لتنظيم "داعش" على متحف باردو في تونس تسفر عن سقوط 22 قتيلا. ومسلح يقتل 38 شخصا في منتجع ساحلي في سوسة في يونيو حزيران. ودمرت الهجمات قطاع السياحة الحيوي وأعقبها تفجير انتحاري في نوفمبر أسفر عن مقتل 12 جنديا.

  • Tunesien Armee Spezialkräfte

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعثر

    مواجهة الإرهاب

    آذار/ مارس 2016 الجيش يحول الموقف لصالحه في المواجهة مع تهديد المتشددين بهزيمة العشرات من مقاتلي تنظيم "داعش" الذين اقتحموا بلدة جنوبية عبر الحدود الليبية.

  • Tunis, Tunesien | Anti-Regierungsproteste

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعثر

    العجز التجاري يرتفع

    كانون الأول/ ديسمبر 2017 الاقتصاد يقترب من نقطة الأزمة مع ارتفاع العجز التجاري وهبوط قيمة العملة وخروج احتجاجات إلى الشوارع.

  • Tunesien Präsidentenwahl

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعثر

    قيس سعيد رئيسا لتونس

    تشرين الأول/ أكتوبر 2019 - الناخبون يبدون استياءهم من الأحزاب الكبرى وينتخبون في البداية برلمانا منقسما بقوة ثم ينتخبون بعد ذلك السياسي المستقل قيس سعيد رئيسا للبلاد.

  • Tunis, Tunesien | Anti-Regierungsproteste

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعثر

    فضيحة فساد

    كانون الثاني/ يناير 2020 - بعد أشهر من المحاولات الفاشلة لتشكيل الحكومة أصبح إلياس الفخفاخ رئيسا للوزراء لكنه أُجبر على الاستقالة في غضون أشهر بسبب فضيحة فساد.

  • Tunesien Tunis | Kais Saied, Präsident & Hichem Mechichi, Premierminister

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعثر

    سعيد المشيشي رئيسا للوزراء

    آب/ أغسطس 2020 - سعيد يعين هشام المشيشي رئيسا للوزراء. وسرعان ما يختلف مع الرئيس وتواجه حكومته الهشة أزمة تلو الأخرى مع مواجهتها صعوبة في التصدي لجائحة كورونا والحاجة للقيام بإصلاحات عاجلة.

  • Tunesien | Staatspräsident Kais Saied entlässt Regierungschef Hichem Mechichi

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعثر

    الاحتجاجات متواصلة

    كانون الثاني/ يناير 2021 - بعد عشر سنوات على الثورة احتجاجات جديدة تجتاح المدن التونسية ردا على اتهامات للشرطة بممارسة العنف، وبعد أن دمرت الجائحة اقتصادا ضعيفا بالفعل.

  • Tunis, Tunesien | Anti-Regierungsproteste

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعثر

    إقالة الحكومة وتجميد البرلمان

    تموز/ يوليو 2021 - سعيد يقيل الحكومة ويجمد البرلمان ويقول إنه سيحكم إلى جانب رئيس وزراء جديد مشيرا إلى المادة 80 من الدستور وهو ما رفضه حزب النهضة وأحزاب أخرى في البرلمان بوصفه انقلابا. بينما يعتبر الرئيس سعيّد أنه "استجاب لإرادة الشعب".

  • Tunesien | Proteste in Tunis

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعثر

    احتجاجات ودعوات للعودة إلى المسار الديمقراطي

    يوم 18 سبتمبر أيلول 2021 تظاهر في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس مئات النشطاء من المجتمع المدني وأحزاب المعارضة ونواب من البرلمان الذي جمده الرئيس قيس سعيد، ورفعوا شعارات تطالب بالعودة إلى المسار الديمقراطي، وتحذر من الخروج عن دستور 2014 ومن مخاطر الانقلاب على الديمقراطية في البلاد. وفي نفس الشارع الذي يطلق عليه "شارع الثورة"، تظاهر بالمقابل مئات من المؤدين للرئيس سعيد.

  • Tunesien Präsidentschaftswahlen Kais Saied

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعثر

    الرئيس سعيّد يعلق العمل بمعظم فصول الدستور

    في 22 سبتمبر أيلول 2021 أصدر الرئيس التونسي قرارا بإلغاء العمل بأغلب فصول الدستور الخاصة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية وتكليف لجنة لإعداد تعديلات أساسية. الرئاسة التونسية أعلنت استمرار تجميد البرلمان، فيما رفض حزب النهضة الإسلامي وأحزاب أخرى ليبرالية الخطوات التي أعلن عنها سعيد ووصفوها بأنها "تخرج" عن الدستور الذي تمت المصادقة عليه سنة 2014 باجماع القوى السياسية في البلاد. اعداد: علاء جمعة/م.س


مواضيع ذات صلة

29.07.2021 Tunisia's parliament speaker and and Ennahdha party leader Rached Ghannouchi gives an interview with AFP at his office in the capital Tunis on July 29, 2021. - Rached Ghannouchi, historic leader of Ennahdha that says it is the victim of a coup d'état in Tunisia, embodies the shifting sands of his Islamist-inspired party over the past decade. As a result, he is now struggling to mobilise a divided leadership and weary supporters. (Photo by FETHI BELAID / AFP) (Photo by FETHI BELAID/AFP via Getty Images)

الحكم بسجن زعيم حزب النهضة التونسي راشد الغنوشي 15.05.2023

أفادت مصادر متطابقة أن محكمة تونسية أدانت زعيم حزب النهضة وأبرز معارضي الرئيس قيس سعيّد، راشد الغنوشي، بالسجن ودفع غرامة في قضية تتعلق بـ "تمجيد الإرهاب" ووصف عناصر الأمن بـ "الطواغيت".

TUNIS, TUNISIA - FEBRUARY 27: Supporters of Ennahda Movement rally to demand the end of political crisis in the country as the cabinet revision issue between President of Tunisia, Kais Saied and Prime Minister of Tunisia, Hichem Mechichi continues in Tunis, Tunisia, on February 27, 2021. Yassine Gaidi / Anadolu Agency

تونس - النهضة تعتبر استمرار غلق مقراتها "منعا مقنّعا" لنشاطها السياسي 27.05.2023

قبل أكثر من شهر أغلقت السلطات التونسية مقرات حزب النهضة بدعوى إجراء عمليات تفتيش. كما تجري تحقيقات مع زعيم الحركة راشد الغنوشي القابع في السجن وقيادات أخرى. وترى الحركة أن هذا الإجراء هو "منع مقَنع" لنشاطها السياسي.

29.07.2021 Tunisia's parliament speaker and and Ennahdha party leader Rached Ghannouchi gives an interview with AFP at his office in the capital Tunis on July 29, 2021. - Rached Ghannouchi, historic leader of Ennahdha that says it is the victim of a coup d'état in Tunisia, embodies the shifting sands of his Islamist-inspired party over the past decade. As a result, he is now struggling to mobilise a divided leadership and weary supporters. (Photo by FETHI BELAID / AFP) (Photo by FETHI BELAID/AFP via Getty Images)

ألمانيا تعرب عن قلقها حيال "تآكل الهياكل الديمقراطية" بتونس 19.04.2023

عبرت الحكومة الألمانية عن قلقها البالغ حيال التطورات السياسية في تونس متحدثة عن "تآكل الهياكل الديمقراطية" فيه. ويأتي ذلك بعد توسيع السلطات التونسية حملة توقيفاتها في صفوف حركة النهضة منذ توقيف رئيسها راشد الغنوشي.