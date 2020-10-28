 بسبب قيود كورونا.. الرياضة الألمانية تخشى تدهور أوضاعها | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 28.10.2020

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رياضة

بسبب قيود كورونا.. الرياضة الألمانية تخشى تدهور أوضاعها

يخشى قطاع الرياضة في ألمانيا فرض قيود مشددة على الفعاليات الرياضية، الأمر الذي يعد تهديداً وجودياً لهذا القطاع الحيوي. وتسبب تزايد معدلات العدوى في ألمانيا بالفعل في تقليص كبير في حضور المشجعين الفعاليات الرياضية.

جانب من الجماهير التي حضرت مباراة شتوتغارت وهانزا روستوك ضمن منافسات كأس ألمانيا لكرة القدم في سبتمبر الماضي

تخشى الأندية الرياضية في ألمانيا من فرض المزيد من القيود على تجمعات الأفراد ما سيؤثر عليها اقتصادياً بشدة

في الوقت الذي تعاني فيه بالفعل الأندية والاتحادات الرياضية الألمانية من أزمة جائحة كورونا، هناك مخاوف من تحول الأمور من سيئ لأسوأ، بفرض المزيد من القيود الأكثر صرامة بسبب تزايد معدلات العدوى.

وتترقب الرياضة الألمانية فرض قيود جديدة محتملة، قد يكون لها تأثير مدمر على الرياضة. وقال إنغو فايس، رئيس الاتحاد الألماني لكرة السلة والمتحدث باسم الاتحادات الكبرى: "إذا أصبحت الرياضة رهن القرارات السياسية، ستكون هناك أزمة للأندية والاتحادات. "وأضاف أنه في حالة فرض الإغلاق مجددا، فإن ذلك سيؤثر على الرياضة "من جذورها".

مزيد من التقليص

وتسبب تزايد معدلات العدوى بفيروس كورونا في ألمانيا بالفعل في تقليص كبير في حضور المشجعين الفعاليات الرياضية، ويشكل الاجتماع السياسي الذي جرى تقديمه  يومين، ما يشبه جرس إنذار في المجتمع الرياضي.

 ودعا ألفونس هورمان، رئيس الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية، الزعماء السياسيين إلى الشعور بـ "التناسب واللباقة" في اتخاذ قراراتهم، وأضاف :"نريد أن تكون الرياضة جزءا من الحل وليست جزءا من المشكلة."

مشاهدة الفيديو 01:33

ألمانيا تختار النهج التدريجي في تخفيف قيود الإغلاق

وقالت داغمار فرايتاغ، رئيسة لجنة الشؤون الرياضية في البرلمان الألماني، إن "أي قيد جديد سيؤثر على الرياضة." وأضافت فرايتاغ أنه رغم أن الفعاليات الرياضية لم ترفع معدلات العدوى مجددا، "ستكون هناك صعوبات في وضع قواعد خاصة للرياضة في حين تواجه المجالات الأخرى قيود صارمة."

"جماهير الرياضة الأكثر انضباطاً"

لكن فايس لم يتفق مع هذا الرأي، ووصف الرياضة بأنها نموذج يحتذى به. وقال فايس: "اعتقد أن مشجعي الرياضة أكثر انضباطا وحذرا ممن يحضرون حفلا لموسيقى الروك. كما أن وضع قاعدة للرياضة يساعد منظمي الفعاليات الأخرى، حيث  يكون بإمكانهم استخدام نموذج الإجراءات المتبعة في الفعاليات الرياضية.

مختارات

يتطلع مشجعو كرة القدم الألمانية لاستئناف مباريات "البوندسليغا" في الخريف، لكن بدون جمهور بسبب كورونا. ولذلك يتهيأ هؤلاء لهذه المباريات من خلال أفكار مبتكرة تشعل أجواء المنافسة عند خلو المدرجات. فما هي أبرز هذه الأفكار؟

بعد أسبوع تعود كرة البوندسليغا إلى الدوران: بايرن متصدراً ودورتموند مطارداً ولايبزيغ متربصاً، لكن أي فريق سوف يستطيع التغلب على صعوبات ما بعد التوقف ويظفر بلقب الدوري الألماني في هذا الموسم الإستثنائي؟.

وكان السياسيون وافقوا في البداية على السماح بحضور المشجعين بنسبة 20 % من الطاقة الاستيعابية لكل ملعب ضمن مرحلة تجريبية لكن بشرط موافقة السلطات الصحية المحلية. وشهدت الفترة الماضية تقليص عدد المشجعين المسموح بحضورهم في العديد من المناطق طبقا لقرارات السلطات المحلية.

ورغم أن نسبة الــ20 % لا تجلب عائدات مالية، لا يزال شتيفان هولز المدير الإداري لرابطة الدوري الألماني لكرة السلة ضمن المؤيدين لاستمرار الفترة التجريبية.

ويتمثل السيناريو الأسوأ في إعلان الإغلاق العام مجددا، وقال هولز: "قد نغلق المتجر أيضا في هذه الحالة"، إن لم نحصل على مساعدة مالية من السياسيين.

ع.ح./ع.ش. (د ب أ)

مشاهدة الفيديو 01:44

الاتفاق على قواعد جديدة تحسبا لعودة الجماهير لملاعب البوندسليجا

 

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