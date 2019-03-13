بسبب قميص واحد.. بايرن مهدد بالمعاقبة أوروبياً

رغم خروجه مهزوما من دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول بثلاثة أهداف لواحد، أضحى الفريق البافاري مهددا بعقوبة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. والسبب قميص لاعب خط وسط الفريق ليون غورتيسكا. إذ أرتدى اللاعب القميص الخاطئ خلال مباراة الإياب على أرض ملعب اليانز أرينا، حسبما نقلت صحف ومواقع ألمانية.

وتنص قواعد مباريات دوري الأبطال على أن تحمل قمصان اللاعبين شعار اليويفا (الاتحاد الأوروبي لكرة القدم) فقط، فيما كان قميص غورتيسكا يحمل شعار شركة الاتصالات الألماني "T-Mobile" وهي الداعم الرئيس للنادي البافاري، وهو أمر معتاد خلال مباريات البوندسليغا، بجانب شعار قطر للطيران.

وحسب موقع "فوكوس" الألماني، فإن خطأ حصل داخل غرفة ملابس الفريق في اختيار القمصان. ونقل المواقع أن لجنة الانضباط والأخلاق في اليويفا ستقرر العقوبة التي ستفرضها على بايرن ميونيخ يوم 16 مايو / أيار القادم.

وأغلب الظن أن العقوبة ستكون مالية فقط. وليس بسبب قميص اللاعب فقط، بل لسبيين آخرين أيضا، وهما ظهور راية غير مسموح بها في جانب مشجعي بايرن، لا تُعرف تفاصيلها، بالإضافة إلى إغلاق ممر في الملعب خلال المباراة.

ع.خ