 بسبب فيروس كورونا مصر تغلق مكتب ″الغارديان″ بالقاهرة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 17.03.2020

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أخبار

بسبب فيروس كورونا مصر تغلق مكتب "الغارديان" بالقاهرة

بسبب ما نشرته حول انتشارمحتمل لفيروس كورونا بأضعاف ما أعلنت عنه الرواية الرسمية، أعلنت مصر إغلاق مكتب صحيفة "الغارديان" البريطانية ووجهت تحذيرا في السياق نفسه لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وزيرة الصحة لمصرية هالة زايد

وزيرة الصحة لمصرية هالة زايد

قررت هيئة الاستعلامات في مصر اليوم الثلاثاء (17 مارس / آذار 2020)، إغلاق مكتب صحيفة "الغارديان" البريطانية في مصر وسحب اعتماد المكتب.

وفي بيان صحفي صادر عن الهيئة المصرية بتاريخ اليوم الثلاثاء، تمّ توجيه "إنذار أخير" إلى مراسل صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في القاهرة بالرجوع إلى "المصادر الرسمية في الأخبار التي يتم بثها عن مصر والالتزام بالقواعد المهنية"، وفق ما جاء في البيان.

آخر أعداد الإصابات بفيروس كورونا

وترى هيئة الاستعلامات أن الصحيفتين لم تلتزما بالقواعد المهنية في الأخبار التي تم بثها عن موضوع فيروس كورونافي مصر واعتمدا على مصادر غير موثوقة ولم يتواصلا مع المصادر الرسمية الموثوقة والجهات الرسمية.

واعتبرت الهيئة أن ما حدث هو تعمد لنشر أخبار مضللة عن مصر ومغلوطة وتعمد الإساءة لمصر بكل السبل وهو ما تكرر مرارا من الصحيفتين وبخاصة الغارديان.

وطالبت الهيئة كافة المراسلين لوسائل الإعلام الأجنبية بالالتزام بـ "أقصى درجات المهنية والتدقيق في ظل الوضع الحالي الذي يشهد توترا شديدا نظرا لتأثير فيروس كورونا".

وتتعرض مصر إلى موجة انتقادات شعبية قوية، فهي متهمة بإخفاء حقيقة انتشار المرض. وكانت وزارة الصحة المصرية، قد أعلنت أمس الاثنين عن تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين إلى 166 حالة، بينها أربع حالات وفاة.وكانت صحيفة "الغارديان" البريطانية قد نشرت تقريرا حول دراسة كندية دقت ناقوس الخطر حول واقع الإصابات في مصر، إذ وخلافا للرواية الرسمية تتوقع هذه الدراسة عدد الإصابات بنحو 19.310 حالة، بتوقعات بين حد أدنى هو 6.270 حالة وحد أعلى هو 45.070  حالة.

و.ب/ح.ز (د ب أ، دويتشه فيله، أ ف ب) 

19.310

19.310

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