بسبب صور فاضحة لأطفال.. التحقيق مع شرطيين ألمانيين

أعلن وزير داخلية ولاية هيسن الألمانية بيتر بويت، اليوم الخميس (24 حزيران/يونيو 2021)، التحقيق في تبادل صور فاضحة للأطفال فيمحتويات دردشة يمينية متطرفة لشرطيين اثنين في الولاية.

وقال بويت أمام لجنة الشؤون الداخلية في برلمان الولاية في مدينة فيسبادن إن هناك محتويات تمت مشاركتها في إحدى مجموعات الدردشة وأثارت الاشتباه في وجود هذه المواد الفاضحة للأطفال.

من جانبه، قال مفتش الشرطة في ولاية هيسن، هانز كناب، إن هذه الواقعة تتعلق تحديدا بملفين مشيرا إلى أن عدد المساهمات التي تمت مشاركتها في المجموعة يتألف من أربعة أرقام.

يشار إلى أن بويت كان قد أمر بحل القوات الخاصة للشرطة (إس إي كيه) التابعة لرئاسة الشرطة في فرانكفورت في أعقاب الإعلان عن مشاركة أفراد من هذه القوات في الدردشات ذات المضمون اليميني المتطرف.

وصرح الوزير بأنه من المعروف في الوقت الراهن أن 50 شرطيا عاملا شاركوا في الدردشات المثيرة للشبهة، منهم 36 شرطيا من القوات الخاصة في فرانكفورت. وهناك ستة من أفراد الشرطة السابقين من ولاية هيسن شاركوا أيضا في الدردشات.

ويحقق الادعاء العام مع 19 شرطيا، منهم 18 شرطيا من القوات الخاصة في فرانكفورت وشرطي سابق فيها ويعمل حاليا في أكاديمية الشرطة في هيسن.

وبحسب بيانات وزارة الداخلية، فإنه يجري التحقيق أيضا مع شرطي سابق في القوات الخاصة، ويتهم الادعاء هؤلاء الأشخاص بتبادل صور لصلبان معقوفة وصور للزعيم النازي الراحل ادولف هتلر. من ناحية أخرى، تجري الشرطة إجراءات تأديبية ضد شرطيين أثنين آخرين في هذه الواقعة.

ف.ي/أ.ح (د.ب.ا)