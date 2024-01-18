بسبب ساعة ثمينة.. توقيف شوارزنيغر في ميونيخ وفتح تحقيق ضده

أُوقف نجم هوليوود أرنولد شوارزنيغر في مطار ميونيخ بسبب حمله ساعة ثمينة كانت معدة للبيع ليعود ريعها لدعم مشاريع مناخية. وبدأت السلطات الألمانية إجراءات جنائية ضده بتهمة الاحتيال الضريبي. فما القصة؟

أُوقف نجم هوليوود أرنولد شوارزنيغر في مطار ميونيخ في جنوب ألمانيا أمس الأربعاء (17 كانون الثاني/ يناير 2024) بسبب عدم تصريحه للجمارك عن ساعة ثمينة كانت معدة للبيع، بحسب ما أفادت السلطات الجمركية الألمانية لوكالة فرانس برس.

وقال الناطق باسم الجمارك توماس مايستر إن الممثل الأمريكي النمسوي البالغ 76 عاما، الذي وصل إلى ألمانيا آتياً من الولايات المتحدة، سيتمكن من مواصلة رحلته، لكن سيتعين عليه ترك ساعته في ميونيخ. فيما ذكرت صحيفة بيلد أنه تم السماح له بأخذ الساعة بعد دفعه الضريبة.

وقد بدأت إجراءات جنائية بتهمة الاحتيال الضريبي ضد الحاكم السابق لولاية كاليفورنيا. وقال توماس مايستر إنه كان ينبغي على شوارزنيغر التصريح عن الساعة للجمارك ودفع ضريبة عنها.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية التي كشفت أولاً ما حصل، فإن البطل السابق لأفلام "ترمينايتر" و"كونان ذي برباريان" أراد طرح هذه الساعة الباهظة للبيع في مزاد اليوم الخميس، خلال حفل عشاء في منتجع كيتزبوهيل النمساوي الشهير للتزلج. وخلال هذه الأمسية، ستُطرح أعمال فنية وقطع ثمينة للبيع وسيعود ريع المبيعات لدعم مشاريع مناخية مختلفة لنجم هوليوود.

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شرطة الجمارك ترد على ادعاءات بحقهم بعدم الكفاءة

وذكر شوارزنيغر لصحيفة بيلد "أنها الساعة الأكثر مشاهدة في العالم الآن...". وقالت الصحيفة إن نجم هوليوود اضطر إلى دفع عدة آلاف من اليورو بعد عدة ساعات. وقالت المتحدثة باسمه، حسب بيلد، إن شوارزنيغر "تعاون طوال الوقت، على الرغم من أنه كان تحقيقًا غير كفؤ، وهو فيلم كوميدي كامل مليء بالأخطاء، ولكن من شأنه أن يصنع فيلمًا بوليسيًا مضحكًا للغاية. وبطبيعة الحال، وافق أرنولد شوارزنيغر على الفور على دفع الرسوم الجمركية على ساعته الشخصية".

وأضافت "لم يتمكن الضباط من استخدام ماكينة بطاقة الائتمان بشكل صحيح لمدة ساعة حتى استسلموا أخيرًا وطلبوا منه الحصول على أموال نقدية من الآلة لدفع المبلغ المطلوب. ومع ذلك، كان هذا المبلغ مرتفعًا جدًا بالنسبة لجهاز الصراف الآلي الذي اختاروه، وكان البنك مغلقًا أيضًا. وبالعودة إلى مكتب الجمارك، وجد مسؤول جديد ماكينة بطاقة الائتمان تعمل".

لكن شرطة الجمارك في مطار ميونيخ ردت على هذه الادعاءات اليوم الخميس (18 كانون الثاني/ يناير 2024)، حسب موقع شبيغل، وقالت الشرطة للمجلة الألمانية إن "المسؤولين حاولوا لمدة 15 دقيقة فقط خصم مبلغ الضريبة المستحقة من بطاقة ائتمان شوارزنيغر باستخدام جهاز دفع. ثم أتمت المعاملة مع جهاز بديل. وكان على شوارزنيغر أن يدفع مبلغ آخر - كوديعة ضمان كجزء من الإجراءات الضريبية الجنائية التي بدأت الآن - لا يمكن دفعها بنفس بطاقة الائتمان بسبب إرشادات الأمن الداخلي. ثم ذهب شوارزنيغر إلى ماكينة الصراف الآلي – دون مرافقة رسمية من الشرطة".

وقال المتحدث باسم الشرطة لمجلة لشبيغل: "لم نكن هناك عمدا لأننا لم نرغب في إثارة ضجة وأرسلناه إلى الأماكن العامة دون مسؤولي الجمارك". ومع ذلك، عاد الممثل دون أي أموال. ثم تم العثور على "حل آخر" للدفع المستحق لمبلغ التأمين".

عواقب جنائية ربما تواجه شوارزنيغر

ووفقا للجمارك، من المرجح أن يكون للقضية عواقب جنائية على شوارزنيغر. وقال المتحدث باسم الجمارك: "القضية الآن ستنتقل إلى مكتب العقوبة والغرامة المسؤول في أوغسبورغ".

وقالت مبادرة شوارزنيغر للمناخ: "نأمل أن تستثمر ألمانيا قدرا كبيرا من الطاقة في إعادة هيكلة اقتصادها وجعله أكثر مراعاة للبيئة كما تفعل في فرض الرسوم الجمركية على ممتلكات الناس". وستفيد عائدات المزاد، الذي تعرض فيه الساعة الخميس، مشاريع المناخ. ويريد الممثل أيضًا حضور سباق "هانينكام" في كيتزبوهيل بالنمسا في نهاية هذا الأسبوع.

ارتدى نجم هوليوود نسخ من هذه الساعة الثمينة في عدة أفلام، من بينها فيلم "Terminator 3". صورة من: AP

ما هي ساعة " Corpus Delicti"؟

وذكرت صحيفة بيلد تفاصيل الساعة الثمينة التي كانت مع أرنولد. وتم تصنيع الساعة من قبل الشركة السويسرية الفاخرة " Audemars Piguet " حصريًا لشوارزنيغر. وارتدى نجم هوليوود وحاكم كاليفورنيا السابق نسخ منها في عدة أفلام، من بينها "Terminator 3". وتم صنع 20 نسخة فقط من هذه الساعة.

وتبدو الساعة التي يبلغ قطرها 43 ملم والمصنوعة من السيراميك الأسود والمزودة بكريستال الياقوت المضاد للانعكاس بسيطة وأنيقة. لكن أبرز ما فيها هو وجود صورة في الخلف لشوارزنيغر في وضعيته الشهيرة مع عبارة "Arnold Classic". السعر المبدئي للساعة في للمزاد هو 50.000 يورو.