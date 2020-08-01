 بسبب خرق قواعد كورونا.. مدينة ألمانية تعاقب 50 شرطيا وشرطية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 22.08.2020

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بسبب خرق قواعد كورونا.. مدينة ألمانية تعاقب 50 شرطيا وشرطية

إنها واقعة أثارت الانتباه في ألمانيا كلها، فقد جلس عشرات من أفراد الشرطة في حانة بمدينة ماينز وأخذوا في الاحتفال بلا اكتراث. ورغم مرور شهور على الواقعة إلا أن إدارة المدينة قررت الآن معاقبتهم بغرامات قد تصل لمئات اليورو.

(صورة رمزية لعناصر شرطة مع شعار ولاية راينلاند-بفالتس)

جلس الشرطيون والشرطيات في حانة بمدينة ماينز غير مراعين لقواعد جائحة كورونا والآن سيدفعون غرامات. (صورة رمزية لعناصر شرطة مع شعار ولاية راينلاند-بفالتس)

قررت إدارة مدينة ماينز بولاية راينلاند-بفالتس الألمانية تقديم طلب بفرض عقوبات مالية على خمسين شرطيا وشرطية فيها لأنهم انتهكوا قبل ثلاثة أشهر خلال تواجدهم في حانة بالمدينة القديمة قواعد التباعد الاجتماعي، التي فرضت للتعامل مع جائحة كورونا.

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في حين تبدأ ولايات ألمانية بتخفيف جديد للقيود على الحياة العامة في إطار مواجهة تفشي كورونا، يحذّر معهد ألماني من تداعيات كورونا على الاقتصاد بعد أن أدى إلى خفض عدد الوظائف في العديد من الصناعات الألمانية.

"قيمة الغرامات المعتزم توقيعها تتراوح بين غرامة تحذير بسيطة بسبب تجاهل ارتداء الكمامة وغرامات تصل إلى ثلاثة أرقام"، حسبما قال رالف بيترهانفار المتحدث باسم مدينة ماينز أمس الجمعة. يقصد المتحدث هنا بثلاثة أرقام أن الغرامة يمكن أن تكون بين 100 يورو وحتى 999 يورو.

وكان أفراد الشرطة من الرجال والنساء انتهكوا تعاليم أساسية للائحة مكافحة كورونا التي صدرت في ولاية راينلاند-بفالتس جنوب غربي ألمانيا في أيار / مايو  الماضي مثل تجاهل ارتداء الكمامة أو عدم حفظ مسافات التباعد الاجتماعي فيما بينهم.

كما مكث أفراد الشرطة داخل الحانة للاحتفال فترة أطول من المسموح به. كان أفراد الشرطة يحتفلون خلال فترة الإغلاق بيوم ترقية رتبهم الوظيفية وكانوا مجتمعين أيضا بمناسبة دفن زميل لهم مات فجأة.

ولا يعلم حتى الآن إذا ما كان سيتبع الغرامة المالية إجراءات تأديبية أيضا، وقال رينالدو روبيرتو المتحدث باسم الشرطة إن الشرطة ملزمة بانتظار إجراء توقيع الغرامة في كل حالة على حدة قبل أن تدرس اتخاذ عواقب تأديبية تجاه هؤلاء المخالفين.

ص.ش/ع.ش (د ب أ)

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