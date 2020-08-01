بسبب خرق قواعد كورونا.. مدينة ألمانية تعاقب 50 شرطيا وشرطية

قررت إدارة مدينة ماينز بولاية راينلاند-بفالتس الألمانية تقديم طلب بفرض عقوبات مالية على خمسين شرطيا وشرطية فيها لأنهم انتهكوا قبل ثلاثة أشهر خلال تواجدهم في حانة بالمدينة القديمة قواعد التباعد الاجتماعي، التي فرضت للتعامل مع جائحة كورونا.

"قيمة الغرامات المعتزم توقيعها تتراوح بين غرامة تحذير بسيطة بسبب تجاهل ارتداء الكمامة وغرامات تصل إلى ثلاثة أرقام"، حسبما قال رالف بيترهانفار المتحدث باسم مدينة ماينز أمس الجمعة. يقصد المتحدث هنا بثلاثة أرقام أن الغرامة يمكن أن تكون بين 100 يورو وحتى 999 يورو.

وكان أفراد الشرطة من الرجال والنساء انتهكوا تعاليم أساسية للائحة مكافحة كورونا التي صدرت في ولاية راينلاند-بفالتس جنوب غربي ألمانيا في أيار / مايو الماضي مثل تجاهل ارتداء الكمامة أو عدم حفظ مسافات التباعد الاجتماعي فيما بينهم.

كما مكث أفراد الشرطة داخل الحانة للاحتفال فترة أطول من المسموح به. كان أفراد الشرطة يحتفلون خلال فترة الإغلاق بيوم ترقية رتبهم الوظيفية وكانوا مجتمعين أيضا بمناسبة دفن زميل لهم مات فجأة.

ولا يعلم حتى الآن إذا ما كان سيتبع الغرامة المالية إجراءات تأديبية أيضا، وقال رينالدو روبيرتو المتحدث باسم الشرطة إن الشرطة ملزمة بانتظار إجراء توقيع الغرامة في كل حالة على حدة قبل أن تدرس اتخاذ عواقب تأديبية تجاه هؤلاء المخالفين.

ص.ش/ع.ش (د ب أ)