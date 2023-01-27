بسبب حرق اليميني بالودان للمصحف مجددا.. تركيا تستدعي السفير الدنماركي

استدعت تركيا، الجمعة (27 يناير/كانون الثاني 2023)، السفير الدنماركي في البلاد على خلفية احتجاج لسياسي يميني تم خلاله إحراق نسخة من المصحف، وفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

وذكرت وكالة "ريتزاو" الدنماركية للأنباء أنراسموس بالودان السياسي اليميني الدنماركي، والذي يجمل الجنسية السويدية أيضا، أحرق نسخة من المصحف أمام مسجد فى وقت سابق من بعد ظهر اليوم الجمعة.

وأدانت وزارة الخارجية التركية العمل باعتباره "استفزازيا" و"جريمة كراهية"، بحسب وكالة الأناضول. وتم استدعاء السفير قبل تنفيذ المتطرف لاحتجاجه وردا على قرار المتطرف باعتزامه القيام بذلك .

وتصاعدت مؤخرا التوترات بين تركيا وبعض الدول الأوروبية، بما في ذلك السويد التي تأمل في الانضمام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، بسبب احتجاجات مشابهة تعتبرها أنقرة معادية للإسلام أو مناهضة لتركيا.

وأعلن بالودان في مقابلة مع صحيفة "أفتونبلاديت" السويدية أنه يعتزم إحراق نسخة من المصحف في كوبنهاغن كل يوم جمعة حتى يتم السماح للسويد بالانضمام إلى حلف الناتو.

وليست هذه أول مرة يحرق فيها السياسي المعادي للإسلام نسخا من المصحف، وصدر من قبل حكم ضده على خلفية انتهاك قوانين خطاب الكراهية الدنماركية.

وقال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن في رسالة أرسلها إلى رويترز عبر البريد الإلكتروني "للدنمارك علاقات جيدة مع تركيا وهذه القضية لن تغير ذلك". وأضاف "مهمتنا الآن هي التحدث إلى تركيا حول الظروف في الدنمارك، في ظل ديمقراطيتنا المنفتحة ومن منطلق أن هناك فرقا بين الدنمارك كدولة وشعبنا كذلك، وبين الأفراد الذين لديهم آراء متباينة بشدة".

من جهته قال مصدر من وزارة الخارجية التركية إن أنقرة أدانت بشدة "العمل الاستفزازي الذي يشكل جريمة كراهية"، والذي تضمن "اعتداء" على المصحف الشريف. وقالت المصادر إن الوزارة طلبت التراجع عن الإذن بالتظاهر.

هـ.د/ ف.ي (رويترز، أ ف ب)