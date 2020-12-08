 بسبب حرب اليمن.. برلين تمدد حظر تصدير الأسلحة للسعودية لعام آخر | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 10.12.2020

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أخبار

بسبب حرب اليمن.. برلين تمدد حظر تصدير الأسلحة للسعودية لعام آخر

مددت الحكومة الألمانية حظر تصدير الأسلحة للسعودية حتى نهاية عام 2021، بل وشددت ذلك الحظر الساري على جميع الدول المشاركة "بشكل مباشر" في حرب اليمن منذ عام منذ عام 2018، لكن شركات الأسلحة تجد دائما طرقا لتجنب الحظر. 

Deutschland Rüstungsexporte Patrouillenboote für Saudi-Arabien

زوارق دورية ألمانية في طريقها للتصدير للمملكة العربية السعودية (أرشيف)

قالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه سيتم إلغاء التصاريح التي تم منحها بالفعل لتصدير الأسلحة للمملكة العربية السعودية، والتي كانت معلقة فقط في السابق، باستثناء الإمدادات لمشروعات التعاون الأوروبي.

وسوف تواصل الحكومة الاتحادية التوقف عن إصدار تصاريح لصادرات الأسلحة في العام المقبل، بحسب المتحدثة، لكن سيتم استبعاد الإنتاج المشترك مع الشركاء الأوروبيين كما كان الوضع من قبل.

مختارات

أثارت انتقادات عادل الجبير، بشأن حظر تصدير الأسلحة الألمانية للسعودية اهتمام، المعلقين الألمان، فيما يبدو أن الرياض فقدت اهتمامها بالأسلحة الألمانية. وأدلى الجبير أيضا بتصريح مثير بشأن خيار السلاح النووي في مواجهة إيران.

طالبت أكثر من 50 منظمة مدنية بألمانيا الحكومة الاتحادية بوقف صادرات الأسلحة بشكل نهائي لدول التحالف المشاركة في حرب اليمن. كما طالبت بإلغاء الاستثناءات الحالية بشأن توريد مكونات عسكرية ألمانية في إطار المشاريع المشتركة.

هل انكشفت السعودية؟ فقد تعرضت منشآتها النفطية لهجوم بطائرات مسيرة تبناه الحوثيون فيما حملت الرياض وواشنطن إيران المسؤولية عنه. والمفارقة أن هذا الهجوم ليس الأول على المملكة المدججة بالسلاح. فما مواطن الضعف لدى جيشها؟

حذرت الأمم المتحدة من اقتراب اليمن من أزمة غذائية طاحنة، مشددة على أن سوء التغذية بين أطفاله بلغ مستويات قياسية جديدة في ظل تراجع المساعدات الدولية المخصصة للبلد المأزوم. وأنباء عن تحركات واعدة في مضمار الحل السياسي.

ومع ذلك، وفي مثل هذه المشروعات، يتعين على الشركات الألمانية أن تصر على أن السلع المجمعة النهائية لن تُسّلم في البداية إلى السعودية أو دولة الإمارات.

وتم تمديد حظر تصدير الأسلحة للمملكة العربية السعودية، الذي دخل حيز التنفيذ في 2018، عدة مرات وكان أخرها في أذار/مارس حتى نهاية العام الجاري.

ويعود هذا الإجراء إلى اتفاق الائتلاف بين الكتلة المحافظة بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل والشريك الأصغر، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وينص على وقف كامل لتصدير الأسلحة لجميع الدول المشاركة "بشكل مباشر" في حرب اليمن.

ومع ذلك، لم يتم تنفيذ القرار الخاص بالمملكة السعودية إلى حد كبير إلا في تشرين ثان/نوفمبر 2018 بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي، الذي كان ينتقد حكومة الرياض، في القنصلية السعودية في إسطنبول.

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حرب اليمن: شبح يطارد صفقات الأسلحة الألمانية...وهذه هي آخرها...

ومنذ أكثر من خمس سنوات، قادت المملكة تحالفا للدول العربية يقاتل ضد الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن. وتسببت الحرب في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم. وبررت القيادة السعودية تدخل التحالف الذي تقوده بأن الحكومة الشرعية في اليمن طلبت ذلك.

 

يذكر أن وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير كان قد انتقد مؤخرا حظر ألمانيا تصدير الأسلحة الذي يستهدف بلاده بسبب حرب اليمن، ووصفه بأنه "خطأ" و "غير منطقي"، لكنه أكد في الوقت ذاته أن بلاده لا تحتاج أيضاً إلى معدات عسكرية ألمانية

ع.ج.م/ه.د ( د ب أ)

  • Deutsche Tornados im Formationsflug (picture-alliance/dpa/Luftwaffe )

    في صور: الطائرات الحربية الألمانية ـ جدل لا ينتهي

    البحث عن بديل لتورنادو

    منذ أربعين عاماً يستخدم الجيش الألماني المقاتلة "تورنادو"، وهي مقاتلة متعددة المهام وجاهزة لاستخدامات متخصصة في الوقت نفسه. مثل هذه المقاتلات لديها القدرة على رصد وحدات الرادار المعادية، كما أنها تساعد القوات بفضل قدرتها على حمل الأسلحة النووية الأمريكية المخزنة في ألمانيا. ولكن أجَل استعمال هذه الطائرات سينتهي على أقصى تقدير اعتباراً من عام 2030.

  • Eurofighter auf der Paris Air Show (picture-alliance/NurPhoto/N. Economou)

    في صور: الطائرات الحربية الألمانية ـ جدل لا ينتهي

    نموذج أوروبي؟

    يسعى الشركاء الآخرون لألمانيا في حلف الناتو للتخلص من مقاتلات تورنادو بحلول عام 2024. غير أن ألمانيا تفضل الاحتفاظ بالمقاتلة لمدة أطول، لكنها تريد اعتباراً من 2025 البدء في استبدال بعضها. والسؤال الذي يطرح نفسه: ما هو البديل المناسب؟ الساسة الألمان يفضلون إيجاد حل أوروبي مثل المقاتلة "يوروفايتر".

  • Annegret Kramp-Karrenbauer im Cockpit eines Eurofighters (picture.alliance/Günther Ortmann)

    في صور: الطائرات الحربية الألمانية ـ جدل لا ينتهي

    ألمانيا لن تستغني عن التكنولوجيا الأمريكية

    تعمل المقاتلة "يوروفايتر" ضمن أسطول السلاح الجوي الألماني بالفعل. وتخطط وزيرة الدفاع الألمانية لاستبدال مقاتلات تورنادو بثلاثة وتسعين مقاتلة من طراز يوروفايتر. غير أن الخيار الأوروبي لا يكفي الوزيرة أنغريت كرامب كارنباور، فهي تريد أيضاً شراء 45 مقاتلة من طراز إف-18 الأمريكية من انتاج شركة "بوينغ"، وتصف هذه الطائرة الحربية التي بدأ انتاجها عام 1970 بأنها تمثل "تقنية لمرحلة عبور ".

  • F-18 Kampfflugzeug der US-Armee (picture-alliance/dpa/A. Matthews)

    في صور: الطائرات الحربية الألمانية ـ جدل لا ينتهي

    التأهب لحرب نووية محتملة!

    أثيرت من جديد مسألة التسلح النووي. وزارة الدفاع الألمانية أكدت أن حصول المقاتلة الأمريكية إف-18 على الاعتمادات الرسمية المطلوبة من الهيئات الأمريكية سيكون أسرع بكثير من يوروفايتر. لكن شركة إيرباص المنتجة ليوروفايتر على قناعة بحصولها على شهادة الاعتماد الخاصة بالقدرة على حمل أسلحة نووية بحلول 2030.

  • Deutschland Fliegerhorst Büchel Protest (Getty Images/T. Lohnes)

    في صور: الطائرات الحربية الألمانية ـ جدل لا ينتهي

    جدل جديد حول المظلة النووية لألمانيا

    هنا في القاعدة العسكرية الأمريكية بوشل بولاية راينلاند- بفالتس يتم على الأرجح تخزين أسلحة نووية أمريكية. ورغم الاحتجاجات، إلا أن وزارة الدفاع الألمانية لا تريد التخلي عن المظلة النووية الأمريكية، ففي حالة الطوارئ سيتعين على الطيارين الألمان نقل هذه الأسلحة النووية إلى هدفها. مثل هذه المشاركة تسمح لألمانيا أن تلعب دوراً مؤثراً في الخطط النووية لحلف الناتو، إلا ان الأصوات المنتقدة تتعالى.

  • Franz Josef Strauß in einem Kampfflugzeug Fiat G91 (1961) (picture-alliance/AP)

    في صور: الطائرات الحربية الألمانية ـ جدل لا ينتهي

    تنافس أوروبي أمريكي

    الخلاف على شراء المقاتلات الحربية الأمريكية له تاريخ طويل في الجيش الألماني. فبعد فترة وجيزة من تأسيسه في 1955، كانت هناك نقاشات حادة حول إمكانية شراء مقاتلات أمريكية أو الاستعانة بنموذج أوروبي مشترك مع الفرنسيين. وزير الدفاع في ذلك الوقت فرانس جوزيف شتراوس (يقف في الصورة عام 1961 على متن طائرة حربية إيطالية من طراز فياتG91) كان يفضل التعاون مع فرنسا.

  • Starfighter (imago/StockTrek Images/T. Ziegenthaler)

    في صور: الطائرات الحربية الألمانية ـ جدل لا ينتهي

    اقتناء غير موفق للمقاتلة "ستارفايت"

    في نهاية الأمر حصلت قيادات في قوات الطيران بالجيش الألماني على نموذجها المفضل وهو المقاتلة الأمريكية ستارفايتر من انتاج شركة لوكهيد. غير أن هذه المقاتلة ثبت لاحقاً أنها مليئة بالأعطال، حيث وقعت العديد من الحوادث في الفترة بين 1962 و1984. وعلى الرغم من عدم مشاركة هذه المقاتلة في أي عمليات حربية، إلا أن حوادث تحطمها أسفرت عن مقتل أكثر من مائة طيار ألماني.

  • Alpha Jets der Bundeswehr (picture-alliance/dpa)

    في صور: الطائرات الحربية الألمانية ـ جدل لا ينتهي

    المقاتلة الألمانية الفرنسية "الفا جيت"

    جاء التعاون الألماني الفرنسي بعد ذلك بفترة، حيث طور الجانبان المقاتلة "ألفا جيت" التي تعرضت بسرعة لانتقادات بسبب تكاليفها الهائلة وعيوبها الفنية. ورغم ذلك استخدمها الجيش الألماني في الفترة مما بين 1979 وبداية التسعينات.

  • Modell des Jägers 90 vor einem echten Tornado (Imago Images)

    في صور: الطائرات الحربية الألمانية ـ جدل لا ينتهي

    المحاولة التالية: المقاتلة ييغر 90

    طورت ألمانيا بالتعاون مع بريطانيا وإسبانيا وإيطاليا المطاردة ييغر 90 في 1983. لكن المطالب بأداء مهام إضافية والتأخير في الإنتاج جعل من ييغر 90 أكبر عملية تسليح مكلفة في تاريخ الدولة الألمانية. فقد كلفت الطائرة الواحدة حوالي 33 مليون يورو.

  • Eurofighter-Kampfjet über Nörvenich (picture-alliance/dpa/O. Berg)

    في صور: الطائرات الحربية الألمانية ـ جدل لا ينتهي

    المقاتلة يوروفايتر ..بديل لكنه أعلى كلفة

    بعد سنوات من التأخير بدأت في أبريل/ نيسان 2004 مرحلة التطوير الجديد لمقاتلة يوروفايتر. وبدلاً من 33 مليون يورو للمقاتلة الواحدة وصلت التكلفة إلى 93.5 مليون يورو، وانخفض العدد من إجمالي لـ250 طائرة إلى 140 طائرة فقط، حربية من هذا النوع كان الجيش الألماني يريد استخدامها. أما فرنسا ففضلت الاعتماد على مقاتلاتها من طراز رافال من انتاج شركة داسو.

  • Model des Future Combat Air Systems (FCAS) (Getty Images/AFP/E. Piermont)

    في صور: الطائرات الحربية الألمانية ـ جدل لا ينتهي

    جيل جديد يحل المشاكل المتراكمة؟

    تسعى ألمانيا وإسبانيا وفرنسا إلى تطوير جيل جديد من المقاتلات تحت مسمي Future Combat Air System (FCAS) حتى عام 2040. الشركتان المتنافستان داسو وإيرباص ستشاركان معاً في تطوير هذه المقاتلات، لكن حتى الآن لا يتوفر سوى اتفاق إطاري ومخططات على الورق. الشيء المؤكد هو أن هذا المشروع سيكون بدوره باهظ التكلفة. إعداد: أندرياس نول/ س.ح


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