بسبب "جهاد الحب".. إعلان تجاري يثير ضجة كبيرة في الهند

اتهم محافظون من الهندوس على شبكات التواصل الاجتماعي علامة مجوهرات هندية كبرى بالترويج لـ" جهاد الحب" بعد أن عرضت مقطع إعلان طوله 43 ثانية يظهر انسجاماً في عائلة مسلمة تحتفل مع زوجة ابنها الهندوسية بقرب ولادة طفلها.

وخلّف الإعلان ضجة في الهند ودفع شركة المجوهرات إلى سحبه حسب ما ذكره موقع "نويه تسوريشه تسايتونغ".

"جهاد الحب" عبارة ابتكرها مؤخراً المتطرفون الهندوس الذين يتهمون الرجال المسلمين بإغواء نساء هندوسيات على اعتناق الإسلام، وهي مسألة حساسة في بلد ذي نظام علماني، يشكل الهندوس غالبية سكانه.

وأوضحت شركة المجوهرات "تانيشك" أن الإعلان كان يروج لمجموعة مجوهرات تحمل تسمية "إيكاتفام" أو "الوحدة"، والقصد منه كان "الاحتفاء بتلاقي أشخاص من أوساط مختلفة"، لكن سحب هذا الإعلان يبرز الجو المشحون المتشدد الرافض للأقليات الدينية المنتشر في الهند.

وبالرغم من سحب الإعلان، انتشر وسم "قاطعوا تانيشك" على تويتر. وعلق أحد مستخدمي الموقع أن الإعلان كان يهدف إلى عرض "مجموعة جهاد الحب" من مجوهرات تانيشك، فيما كتب آخر "غالبية زبائنكم من الهندوس وتجرحون مشاعرهم. عار عليكم".

ويعيش في الهند مليار وثلاثمائة مليون نسمة، حوالي 14 في المائة منهم مسلمون وحوالي 80 في المائة من الهندوس. أما الزواج المختلط فهو نادر بين الأديان، كما ذكر موقع "شبيغل" الألماني. وما تزال معظم العائلات الهندية متمسكة بالتقاليد وخصوصاُ في المناطق الريفية، حيث تقوم العائلات في معظم الأحيان بترتيب الزيجات بين عائلات تتقاسم نفس التقاليد والطبقة الاجتماعية وكذلك نفس الطائفة والمجموعة الدينية.

ع.اع/ ع.غ