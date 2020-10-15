 بسبب ″جهاد الحب″.. إعلان تجاري يثير ضجة كبيرة في الهند | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 16.10.2020

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منوعات

بسبب "جهاد الحب".. إعلان تجاري يثير ضجة كبيرة في الهند

اندلع جدل كبير في الهند بشأن مقطع فيديو ترويجي للمجوهرات يظهر عائلة مسلمة مع زوجة ابنها الهندوسية، ما دفع شركة المجوهرات إلى سحب الإعلان.

مجوهرات من شركة تانيشك الهندية

مجوهرات من شركة تانيشك الهندية

اتهم محافظون من الهندوس على شبكات التواصل الاجتماعي علامة مجوهرات هندية كبرى بالترويج لـ" جهاد الحب" بعد أن عرضت مقطع إعلان طوله 43 ثانية يظهر انسجاماً في عائلة مسلمة تحتفل مع زوجة ابنها الهندوسية بقرب ولادة طفلها.

وخلّف الإعلان ضجة في الهند ودفع شركة المجوهرات إلى سحبه حسب ما ذكره موقع "نويه تسوريشه تسايتونغ".

مختارات

ضمن سلسلة أحكام مثيرة للجدل مؤخراً، رفعت المحكمة العليا في الهند حظراً يمنع النساء والفتيات من سن عشرة أعوام إلى خمسين عاماً من دخول معبد هندوسي شهير في ولاية كيرالا الجنوبية.

قبل ثلاث سنوات أجبر التطهير العرقي نحو 750 ألف شخص من أقلية الروهينغا المسلمة على الفرار والانضمام إلى 200 ألف من بني جلدتهم كانوا قد لجأوا قبلهم إلى بنغلادش. كيف تبدو الحقوق السياسية والمدنية للمسلمين والهندوس في بورما؟

يعتقد العديد من الهندوس أن الملك الإله رام ولد في المكان الذي شيد عليه الحكام المغول المسلمون المسجد في القرن السادس عشر، وهو المسجد الذي هدمته حشود هندوسية عام 1992 ما أثار أعمال شغب أودت بحياة 2000 شخص.

"جهاد الحب" عبارة ابتكرها مؤخراً  المتطرفون الهندوس  الذين يتهمون الرجال المسلمين بإغواء نساء هندوسيات على اعتناق الإسلام، وهي مسألة حساسة في بلد ذي نظام علماني، يشكل الهندوس غالبية سكانه.

وأوضحت شركة المجوهرات "تانيشك" أن الإعلان كان يروج لمجموعة مجوهرات تحمل تسمية "إيكاتفام" أو "الوحدة"، والقصد منه كان "الاحتفاء بتلاقي أشخاص من أوساط مختلفة"، لكن سحب هذا الإعلان يبرز الجو المشحون المتشدد الرافض للأقليات الدينية المنتشر في الهند. 

وبالرغم من سحب الإعلان، انتشر وسم "قاطعوا تانيشك" على تويتر. وعلق أحد مستخدمي الموقع أن الإعلان كان يهدف إلى عرض "مجموعة جهاد الحب" من مجوهرات تانيشك، فيما كتب آخر "غالبية زبائنكم من الهندوس وتجرحون مشاعرهم. عار عليكم".

ويعيش في الهند مليار وثلاثمائة مليون نسمة، حوالي 14 في المائة منهم  مسلمون  وحوالي 80 في المائة من الهندوس. أما الزواج المختلط فهو نادر بين الأديان، كما ذكر موقع "شبيغل" الألماني. وما تزال معظم العائلات الهندية متمسكة بالتقاليد وخصوصاُ في المناطق الريفية، حيث تقوم العائلات في معظم الأحيان بترتيب الزيجات بين عائلات تتقاسم نفس التقاليد والطبقة الاجتماعية وكذلك نفس الطائفة والمجموعة الدينية.

ع.اع/ ع.غ

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    كلما كانت ملابسك بسيطة وأنيقة كلما أعجب بك الطرف الآخر. يمكنك اتباع أحدث صيحات الموضة ولكن اختر منها ما يناسبك ويصلح للمكان الذي تلتقى فيه بالطرف الآخر.

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    وجه المهرج

    لا تضعى المكياج بشكل مبالغ فيه لكي لا تتحولي إلى مهرج. فأغلب الرجال يحبون البساطة في بعض الأحيان، وخاصة في أول لقاء. يمكنك وضع المكياج بشكل بسيط مع اختيار الألوان الهادئة كما لا يفضل وضع العدسات اللاصقة الملونة للعين في أول لقاء.

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    وجبات خفيفة

    يفضل إذا تمت دعوتك في اللقاء الأول للعشاء أن تختار طبقا خفيفا وابتعد عن الأطعمة الدسمة التي تسبب الخمول أو الانتفاخ. تجنب تناول الهامبرغر والمعكرونة والمأكولات التي تحتوي على البصل والثوم أوالفلفل الأحمر الحار.

  • Händewaschen (Colourbox)

    كيف تنجح في أول موعد غرامي .. نصائح بسيطة تساعد على ذلك

    وسواس النظافة

    تجنب النظافة الزائدة التي ربما تجعل الطرف الآخر يعتقد بأنك مصابا بالوسواس أو أنك شخصيا ليس نظيفا. كن بسيطا وتصرف بلباقة ولا تسرف في استخدام مواد التعقيم سواء كانت المناديل المعقمة أو سائل اليدين.

  • Social Media Influencer Leanne Lim Walker (picture-alliance/empics/D. Parry)

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    سيلفي طبقى المفضل

    ممنوع تماما التقاط صور سيلفي لنفسك أو مع وجبتك المفضلة. فهذا من التصرفات التي تدمر العلاقة قبل أن تبدأ، في الحقيقة ربما عليك عدم استخدام الهاتف لتصفح وسائل التواصل الإجتماعي أو الرد على رسائل الواتس آب أثناء جلوسك مع الطرف الآخر.

  • Symbolbild Disziplin Pünktlichkeit deutsche Tugenden preußische Tugenden (Colourbox/Y. Iluhin)

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    لا تنظر في الساعة

    ليس من قواعد الإتيكيت عموما أن تنظر إلى الساعة من حين لآخر إذا كنت بصحبة أحد ما، فما بالك إذا كنت تجلس مع حبيبتك. فأنت بذلك تعطي لها انطباعا بأنك مللت الجلوس معها أو أنك تريد الانصراف . س.م


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