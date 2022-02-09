بسبب تعذيب قطة.. زوما يدفع غرامة ضخمة ويخسر قطتين وعقد رعاية

أعلن نادي وست هام لكرة القدم اليوم القدم الأربعاء (التاسع من فبراير/شباط 2022) أنه عاقب مدافعه الدولي الفرنسي كورت زوما بـ "أكبر غرامة مالية ممكنة"، وذلك غداة انتشار مقطع فيديو يظهر فيه اللاعب وهو يقوم بتعذيب قطة ، ما أثار موجة غضب عارمة في إنكلترا. وأكد النادي في بيان أن "اللاعب وافق فوراً على قيمة الغرامة وطالب أن يتم التبرع بالمبلغ لجمعية لحماية حقوق الحيوان".

وتنص القوانين على أنّ الحد الأقصى للغرامة التي يمكن لأحد الأندية أن يفرضها على لاعبه هي عادة حسم راتبه لمدة أسبوعين، والّتي في حالة زوما، ستصل إلى حوالي 300 ألف يورو.

وشوهد زوما في المقطع وهو يدفع ويركل ويصفع القطة، بينما يُسمع أصوات ضحك في الخلفية. وظهر زوما وهو يطارد الحيوان قبل أن يضربه بحذاء ويصفعه على رأسه.

وقبل نشر وست هام بيانه بفترة وجيزة، أشارت الجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات، وهي أكبر جمعية لحقوق الحيوان، إلى انه تم أخذ القطتين اللتين يملكهما المدافع الدولي منه. وقالت ""نريد طمأنة الجميع بأننا نحقق (بالمسألة) وأن القطتين في مكان آمن ويتم الاعتناء بهما".

وقال متحدث رسمي باسم وكالة حماية الحيوان البريطانية: "إنه مقطع فيديو مزعج للغاية. من غير المقبول ركل، ضرب أو صفع حيوان، للعقاب أو لأي شيء آخر".

وضمن السياق ذاته، أكد وست هام أن "النادي وكورت يتعاونان بشكل كامل مع التحقيق وقد وافق اللاعب طواعية على جميع الإجراءات التي تم اتخاذها بداية، بما في ذلك إعطاء القطتين إلى الجمعية الملكية لفحصهما". وتابع "يشعر كورت بالندم، وعلى غرار أي شخص في النادي يتفهم تماماً شدة رد الفعل على الحادث وضرورة اتخاذ إجراءات معينة بحقه".

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وكان النادي الإنكليزي قد أدان يوم أمس التصرف المشين للاعبه بكلمات قاسية في بيان جاء فيه "يدين بلا تحفظ تصرفات لاعبنا كورت زوما في الفيديو الذي تم تداوله. لقد تحدثنا إلى كورت وسنتعامل مع الأمر داخليًا، لكننا نود أن نوضح أننا لا نتغاضى أبدًا عن العنف تجاه الحيوانات".

من جانب آخر طالبت عريضة كتبت باللغتين الفرنسية والإنكليزية بملاحقات قانونية ضد لاعب ست هام، ولاقت تضامناً كبيراً على منصة "تشاينج. أورغ (تغيير) وحصلت على 170 ألف توقيع.

وقامت شركة أديداس الراعية للاعب بفسخ عقدها معه بعد هذه الحادثة، وقالت في بيان أصدرته الأربعاء "لقد أنهينا التحقيق في هذه القضية ونستطيع التأكيد بأن كورت زوما لم يعد رياضياً متعاقداً مع أديداس".

وأصدر الفرنسي الذي انضم الى وست هام من تشلسي في آب/أغسطس 2021 بدوره بيانًا قال فيه "أريد أن أعتذر عن أفعالي. ما من أعذار لسلوكي، وأنا أتأسف بشدة".

وتابع زوما "أريد أيضًا أن أعبر عن مدى أسفي العميق لأي شخص انزعج من الفيديو. أود أن أؤكد للجميع أن قطتينا في حالة جيدة تمامًا وبصحة جيدة"، مضيفًا "هما محبوبان من قبل عائلتنا بأكملها، وكان هذا السلوك حادثًا منفردًا لن يتكرر مرة أخرى".

ع.ج.م/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)