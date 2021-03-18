بسبب تصوير نساء عاريات.. دبي ترحل جميع المشاركين في الواقعة

قال النائب العام لإمارة دبي عصام عيسى الحميدان في بيان نشره المكتب الإعلامي لحكومة دبي "أصدرت النيابة العامة أمرها بإبعاد جميع المتهمين والمتهمات عن الدولة لما اقترفوه من أفعال وسلوكيات تتنافى مع الأخلاق العامة".

ولم يورد البيان تفاصيل عن جنسيات المتورطين في الواقعة.

وكانت شرطة دبي قد أعلنت يوم السبت الماضي اعتقال المتورطين وحذرت من "ممارسة هذه السلوكيات الطائشة والمسيئة للآخرين، والتي تمس بقيم وعادات وتقاليد المجتمع الإماراتي".

وأمكن للموجودين في مبان مجاورة مشاهدة مجموعة من النساء العاريات وقفن للتصوير في شرفة بمنطقة دبي مارينا الراقية. ونشرت الصور على مواقع التواصل الاجتماعي.

ودبي مركز تجاري وسياحي إقليمي يزيد فيه بكثير عدد الأجانب المقيمين والزوار الذين تجذبهم الشواطئ المشمسة ومظاهر الترف في المعيشة والأعمال، عن عدد المواطنين.

وسبق أن سُجلت مخالفات ضد أجانب بتهمة مخالفة قوانين الإمارات فيما يتعلق بـ "الأفعال الفاضحة" والخمور.

وعدلت الإمارات في نوفمبر/ تشرين الثاني عدة قوانين متعلقة بالمساكنة والخمور والطلاق في خطوة تحررية ينظر إليها كدفعة لجعل البلاد أكثر جذباً للاستثمار الأجنبي والسياحة.

لكن القوانين المتعلقة بما يطلق عليها "الأفعال الفاضحة" ما زالت سارية. وقالت الشرطة كذلك إن لدى الإمارات قوانين تمنع تداول الصور والمواد الإباحية المخلة بالآداب العامة.

ع.ج.م/ ع.غ (رويترز)