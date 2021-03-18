 بسبب تصوير نساء عاريات.. دبي ترحل جميع المشاركين في الواقعة | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 07.04.2021

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منوعات

بسبب تصوير نساء عاريات.. دبي ترحل جميع المشاركين في الواقعة

بعد ظهور نساء عاريات في شرفة فندق ونشر صورهن على وسائل التواصل، أمرت سلطات دبي بترحيل المجموعة التي شاركت في عملية التصوير باعتبار الواقعة "تمس بقيم وعادات وتقاليد المجتمع الإماراتي".

الإمارات عدلت القوانين المتعلقة بالمساكنة والخمور والطلاق لجعل البلاد أكثر جذبا للسياحة (صورة رمزية لسياح في دبي).

الإمارات عدلت القوانين المتعلقة بالمساكنة والخمور والطلاق لجعل البلاد أكثر جذبا للسياحة (صورة رمزية لسياح في دبي).

قال النائب العام لإمارة دبي عصام عيسى الحميدان في بيان نشره المكتب الإعلامي لحكومة دبي "أصدرت النيابة العامة أمرها بإبعاد جميع المتهمين والمتهمات عن الدولة لما اقترفوه من أفعال وسلوكيات تتنافى مع الأخلاق العامة".

مختارات

ذكرت صحيفة "صنداي تايمز" أن سيدة بريطانية شابة كانت تشرف على تنظيم مهرجان أدبي في الإمارات تعرضت لاعتداء جنسي من نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح الإماراتي، الذي نفى مكتب المحاماة الخاص به التهمة.

كتب وزير الخارجية النرويجي اسبن بارث ايد على تويتر، اليوم الاثنين، أن النرويجية التي حكم عليها في دبي بعد أن تقدمت بشكوى بعد اغتصابها، سمح لها بمغادرة الإمارات العربية المتحدة.

ولم يورد البيان تفاصيل عن جنسيات المتورطين في الواقعة.

وكانت شرطة دبي قد أعلنت يوم السبت الماضي اعتقال المتورطين وحذرت من "ممارسة هذه السلوكيات الطائشة والمسيئة للآخرين، والتي تمس بقيم وعادات وتقاليد المجتمع الإماراتي".

وأمكن للموجودين في مبان مجاورة مشاهدة مجموعة من النساء العاريات وقفن للتصوير في شرفة بمنطقة دبي مارينا الراقية. ونشرت الصور على مواقع التواصل الاجتماعي.

ودبي مركز تجاري وسياحي إقليمي يزيد فيه بكثير عدد الأجانب المقيمين والزوار الذين تجذبهم الشواطئ المشمسة ومظاهر الترف في المعيشة والأعمال، عن عدد المواطنين.

وسبق أن سُجلت مخالفات ضد أجانب بتهمة مخالفة قوانين الإمارات فيما يتعلق بـ "الأفعال الفاضحة" والخمور.

وعدلت الإمارات في نوفمبر/ تشرين الثاني عدة قوانين متعلقة بالمساكنة والخمور والطلاق في خطوة تحررية ينظر إليها كدفعة لجعل البلاد أكثر جذباً للاستثمار الأجنبي والسياحة.

لكن القوانين المتعلقة بما يطلق عليها "الأفعال الفاضحة" ما زالت سارية. وقالت الشرطة كذلك إن لدى الإمارات قوانين تمنع تداول الصور والمواد الإباحية المخلة بالآداب العامة.

ع.ج.م/ ع.غ (رويترز)

  • Malaysia Zwillingstürme der Petronas Towers vom Architekten Cesar Pelli in Kuala Lumpur (picture-alliance/imageBROKER/H. Heine)

    أكثر 10 مدن في العالم جذباً للسياح في عام 2019

    كوالالمبور

    العاصمة الماليزية كوالالمبور التي تضم مجموعة رائعة من المعالم والأماكن السياحية مثل معبد مهاماريامان وكهوف باتو وبرجا بتروناس التوأم ومبنى السلطان عبد الصمد، تراجعت إلى المركز العاشر في عام 2019، حيث بلغ عدد السياح الذين زاروا المدينة (14.1) مليون سائح.

  • Bildergalerie beliebte Reiseziele Türkei Istanbul Hagia Sophia (SEZAYI ERKEN/AFP/Getty Images)

    أكثر 10 مدن في العالم جذباً للسياح في عام 2019

    اسطنبول

    اسطنبول التركية التي تتميز بطبيعة فريدة على ضفتي مضيق البوسفور الذي يفصل بين القارتين الآسيوية والأوروبية، حلت في المركز التاسع، إذ استقبلت هذه المدينة الغنية بالمعالم التاريخية والثقافية حوالي (14.7) مليون زائر.

  • Indien Neu Delhi | Indien feiert 73. Unabhängigkeitstag (PIB)

    أكثر 10 مدن في العالم جذباً للسياح في عام 2019

    دلهي

    كانت المفاجأة في المركز الثامن الذي كان من نصيب مدينة دلهي الهندية التي تدخل القائمة لأول مرة بـ(15.2) مليون زائر، فيما خرجت منها مدينة نيويورك الأمريكية التي شغلت المركز الثامن عام 2018 بـ(13.6) مليون زائر.

  • Aussichtsplattformen dieser Welt Burj Khalifa and Downtown Dubai (picture-alliance/robertharding/F. Hall)

    أكثر 10 مدن في العالم جذباً للسياح في عام 2019

    دبي

    جاءت مدينة دبي التي تشتهر بخدماتها السياحية الفاخرة في المركز السابع عالمياً والأول عربياً. إذ استقبلت (16.3) مليون زائر في 2019، في حين استقبلت (15.9) مليون زائر في 2018.

  • Frankreich Paris Blick auf den Eifelturm (picture-alliance/robertharding/A. Tamboly)

    أكثر 10 مدن في العالم جذباً للسياح في عام 2019

    باريس

    فيما حافظت مدينة الرومانسية العاصمة الفرنسية باريس على المركز السادس بـ(19.1) مليون زائر. المدينة تذخر بالمعالم السياحية مثل برج إيفل ومتحف اللوفر وقصر فرساي.

  • Aussichtsplattformen dieser Welt Tower Bridge London England (picture-alliance/Design Pics/C. Bowman)

    أكثر 10 مدن في العالم جذباً للسياح في عام 2019

    لندن

    تلتها مدينة الضباب لندن التي تراجعت من المركز الثالث إلى المركز الخامس مسجلة (19.6) مليون زائر في القائمة التي اعتمدت في معاييرها على العدد السنوي للسياح من 400 دولة مختلفة. ويشار إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى تراجع حركة السياحة نتيجة لتشديد قيود التأشيرة على مواطني الاتحاد الأوروبي.

  • Blick vom Singapore (picture-alliance/blickwinkel/E. Teister)

    أكثر 10 مدن في العالم جذباً للسياح في عام 2019

    سنغافورة

    سنغافورة التي تشتهر بالفنادق الفخمة والمحميات الطبيعية والمنتجعات الملكية تحتل المركز الرابع بـ(19.8) مليون زائر متقدمة بذلك عن العام الماضي بمركز واحد.

  • China Hongkong-Zhuhai-Macau-Brücke (picture alliance/dpa/Blanches/Imaginechina)

    أكثر 10 مدن في العالم جذباً للسياح في عام 2019

    ماكاو

    يقول تقرير وكالة الأنباء الدولية بلومبيرغ: "آسيا قد تركت العالم خلفها". فقد هيمنت المدن الآسيوية على قائمة المدن الأكثر زيارة في العالم في عام 2019، وضمت القائمة 43 مدينة آسيوية من أصل مائة. كما احتلت ماكاو المركز الثالث بـ(20.6) مليون زائر.

  • Thailand Tempel in einem Vorort von Bangkok (DW/J. Küng)

    أكثر 10 مدن في العالم جذباً للسياح في عام 2019

    بانكوك

    جاءت في المركز الثاني العاصمة التايلاندية بانكوك بـ(25.8) مليون زائر، التي تشتهر بمعالمها السياحية الجذابة كالقصور الفارهة والمعابد الدينية إضافة إلى الحياة الليلية الصاخبة.

  • China Stadtansicht Hongkong (picture-alliance/Eibner-Pressefoto)

    أكثر 10 مدن في العالم جذباً للسياح في عام 2019

    هونغ كونغ

    احتلت هونغ كونغ المركز الأول في قائمة المدن الأكثر زيارة في العالم والتي تعدها سنوياً مؤسسة "يورو مونيتور" الدولية المختصة، وذلك بتسجليها (26.7) مليون زائر خلال 2019. غير أن عدد الزوار قد انخفض بنسبة 8.7 في المائة نتيجة للاحتجاجات والأوضاع السياسية المتوترة التي تشهدها البلاد منذ أشهر. الكاتبة: ريم ضوا


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