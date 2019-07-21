بسبب ترامب.. "منصب الرئيس الأمريكي بات يجسد العنصرية"

وصف جو كيزر، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس الألمانية، عملاق الصناعة الألمانية، منصب الرئيس الأمريكي في عهد دونالد ترامب بأنه تحول إلى " وجه للعنصرية والإقصاء". وكتب كيزر على تويتر أن هذا الأمر أحزنه، مشيرا إلى أنه عاش سنوات عديدة في الولايات المتحدة عايش خلالها "الحرية والتسامح والانفتاح كما لم يعايشها في أي وقت من قبل".
تجدر الإشارة إلى أن سيمنس تحقق نحو 20% من إيراداتها في الولايات المتحدة. ويأتي هذا الانتقاد الحاد وغير المعتاد من كيزر لترامب كرد فعل لمقال عن هجوم لترامب على أربع عضوات ديمقراطيات في الكونغرس الأمريكي.
وكتب ترامب مجددا على تويتر اليوم أن النائبات الأربع ليست لديهن القدرة على حب بلادهن وطالبهن بأن "يعتذرن عن انتقادهن المفزع والمملوء بالكراهية لأمريكا". وكان ترامب طالب في تغريدة سابقة العديد من النائبات الديمقراطيات بالعودة إلى أوطانهن المزعومة وحل المشكلات هناك، بدلا من إسداء نصائح للولايات المتحدة.
تجدر الإشارة إلى أن السياسيات الأربعة مواطنات أمريكيات، ثلاث منهن ولدن في الولايات المتحدة، والرابعة ولدت في الصومال، لكنها حصلت على الجنسية الأمريكية خلال سن المراهقة.
وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قد انتقدت هجوم ترامب على النائبات الأربع، وقالت إن الأفراد المنتمين لجنسيات مختلفة ساهموا في تقوية الولايات المتحدة، مضيفة أن تصريحات ترامب تخالف هذا الانطباع وتقوض نقاط القوة في أمريكا.
ح.ع.ح/أ.ح (د.ب.أ)
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بعد تحدي ترامب: لاعبات المنتخب الأمريكي يطالبن بالمساواة في الأجور
أيقونات في مجال حقوق المرأة
احتفلت لاعبات المنتخب الأمريكي لكرة القدم، بفوزهن بكأس العالم وذلك بمسيرة كبيرة بمدينة نيويورك طالبن خلالها بالمساواة في الأجور بين الرجال والنساء. أكدت جيسيكا لابين، المسؤولة عن تنظيم المسيرة، ارتفاع مستوى الاهتمام ببطلات المنتخب مقارنة بما كان عليه الحال قبل أربعة أعوام وقالت: "هذا الأمر يرجع لتحولهن إلى أيقونات في مجال حقوق المرأة".
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بعد تحدي ترامب: لاعبات المنتخب الأمريكي يطالبن بالمساواة في الأجور
خطاب حماسي من قائدة تحدي ترامب
اللاعبة ميغان رابينوي، التي عبرت بوضوح عن رفضها لقاء ترامب ووصفها له بأنه "كاره للنساء"، أشعلت المسيرة بخطاب حماسي. وطلبت رابينوي المدافعة عن حقوق المثليين، من المشاركات في المسيرة، العمل بشكل أعمق من أجل تحقيق المساواة وقالت: "علينا أن نتجه نحو الأفضل. .يجب أن نزيد الحب ونقلل الكره.. هذه هي مسؤولية كل شخص منا".
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بعد تحدي ترامب: لاعبات المنتخب الأمريكي يطالبن بالمساواة في الأجور
عمدة نيويورك يشارك اللاعبات الاحتفال
شارك عمدة نيويورك بيل دي بلازيو، في الاحتفال بالفوز الرابع لمنتخب كرة القدم النسائي الأمريكي بكأس العالم وأهدى "مفتاح المدينة" للاعبات، اللاتي عبرن عن سعادتهن بدعم الولايات المتحدة للفريق.
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بعد تحدي ترامب: لاعبات المنتخب الأمريكي يطالبن بالمساواة في الأجور
لماذا لا تحصل اللاعبات على نفس أجور اللاعبين؟
بالرغم من الأداء المميز الواضح لهن خلال العقود الماضية، إلا أن اللاعبات لا يحصلن على نفس الأجر الذي يحصل عليه اللاعبون في منتخب الرجال، عند المشاركة في فعاليات دولية. وعن هذا الأمر قال حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو: "إنهن يلعبن نفس المباريات التي يلعبها نظرائهم في منتخب الرجال.يلعبن بشكل أفضل بنتائج أفضل. لو كان هناك أي منطق اقتصادي في هذا الأمر، كان يتعين على الرجال الحصول على أموال أقل".
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بعد تحدي ترامب: لاعبات المنتخب الأمريكي يطالبن بالمساواة في الأجور
"لا للبيت الأبيض"
أكدت رابينوي منذ البداية أنها سترفض أي دعوة للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حتى قبل أن يتقدم ترامب لهن بأي دعوة. وصرحت رابينوي مؤخرا بأنها تعتقد أن زميلاتها في المنتخب لن يقبلن أيضا مثل هذه الدعوة. وعندما طلب منها توجيه رسالة لترامب قالت: "أعتقد أن رسالتك هي استثناء الناس..ربما تكون أمريكا رائعة للقليل من الناس الآن، لكنها ليست رائعة لعدد كاف من الأمريكيين في هذا العالم".
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بعد تحدي ترامب: لاعبات المنتخب الأمريكي يطالبن بالمساواة في الأجور
فرحة الاحتفاظ باللقب
حصل المنتخب الأمريكي النسائي لكرة القدم، على لقب البطولة بعد تغلبه على المنتخب الهولندي بهدفين نظيفين، ليحصل على الكأس للمرة الثانية على التوالي بعد عام 2015 الذي واجه فيه منتخب اليابان (صاحب اللقب عام 2011) وفاز عليه.لويس ساندريس/جون سيلك/ ا.ف