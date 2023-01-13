بسبب تاريخ صلاحيتها.. ألمانيا تتلف أكثر من 17 مليون كمامة!

قامت أربع ولايات ألمانية بإتلاف أكثر من 17 مليون كمامة منتهية الصلاحية، وفق مسح أجرته صحيفة "دي فيلت" الألمانية على جميع الولايات الألمانية. وقد تم إتلاف 6.1 مليون كمامة في ولاية بادن فورتمبيرغ، و 5.5 مليون في ولاية سكسونيا، وخمسة ملايين في ولاية شمال الراين فيستفالن، و 656 ألف كمامة في ولاية مكلنبورغ فوربومرنا.

في المقابل أعلنت إحدى عشرة ولاية ألمانية أخرى أنها لم تتخلص بعد من أي كمامة، لكن بعضها كان يخطط للقيام بذلك. لم تتمكن ولاية تورينغن من تقديم أي معلومات حول نوع إعادة التدوير. كما قامت وزارة الصحة في برلين "بإعادة تدوير نشطة" للكمامات في الأشهر القليلة الماضية. وبحسب تصريح متحدث باسم وزراة الصحة فإن العدد حتى الآن "أقل من مليون كمامة".

تم شراء الكمامات التي تم إتلافها الآن في ذروة وباء كورونا و قد انتهى تاريخ صلاحيتها وبالتالي لا يمكن بيعها. تريد العديد من الوزارات الحكومية إتلاف المزيد من الأقنعة في المستقبل. لكن يمكنها حتى الآن إتلاف الكمامات التي اشترها بنفسها فقط. أما بالنسبة للكمامات التي قامت الحكومة بشرائها وتوزيعها على الولايات الألمانية، فإنها تحتاج إلى موافقة الحكومة.

أما عن موعد منح هذه الموافقة، أوضح متحدث باسم وزارة الصحة الألمانية : "إن وزارة الصحة على اتصال منتظم مع كل من الولايات الفيدرالية والمديرية العامة للجمارك"، نقلاً عن صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية.

إلغاء الكمامات في وسائل النقل

قبل أسبوع أعلن وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ أن بلاده ستلغي إلزام الركاب بضرورة وضع كمامات الوجه على متن قطارات الرحلات الطويلة اعتبارا من الثاني من فبراير/ شباط المقبل. ويأتي القرار بعد دعوات متنامية من بعض القادة السياسيين لإلغاء هذا الإلزام.وتحركت عدد من الولايات الألمانية لإلغاء الإلزام بوضع الكمامات على متن القطاراتالإقليمية وفي وسائل النقل العام المحلية. وألغت ثلاث ولايات الإلزام بالفعل، فيما تعتزم ست ولايات أخرى إلغاءه اعتبارا من الشهر المقبل.

ودعت هيئة السكك الحديدية الألمانية الوطنية "دويتشه بان" الحكومة إلى إلغاء الإلزام بوضع الكمامات، ودفعت بأن وضع الكمامات يجب أن يكون اختياريا على متن القطارات كما هو الحال بالفعل على متن الطائرات.

وينقسم المواطنون في ألمانيا حول مسألة ارتداء الكمامة بشكل طوعي. ففي استطلاع حديث للرأي أجراه معهد أبحاث يوجوف، ذكر 43 في المائة ممن شملهم الاستطلاع أنهم "من المحتمل جداً" أو "على الأرجح" يرغبون في الاستمرار في ارتداء الكمامة بداخل القطارات والحافلات. في المقابل، أجاب 47 في المائة بأنهم لا يرغبون "على الأرجح" في القيام بذلك.

ويشار إلى أن ألمانيا ألغت القواعد التي تلزم الركاب بارتداء الكمامات على متن رحلات الطيران في مطلع تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2022. و بعد الثاني من شباط/ فبراير 2023، لن تسري المتطلبات الاتحادية بوضع الكمامات إلا في العيادات ودور رعاية المسنين والمنشآت الصحية الأخرى في ألمانيا وكذلك خلال الممارسات الطبية.

د.ب.أ / إ.م