بسبب الفقر.. حارس عرين "أسود الأطلس" السابق يعرض قفازاته للبيع

قد يكون إعلاناً عادياً كتلك التي نراها في فيسبوك بين الفينة والفينة للإعلان عن بيع بعض المقتنيات الشخصية القديمة لعدم الحاجة لها أو لكسب قليل من المال. لكن حين تنظر إلى الاسم فقط والجملة اليتيمة التي اعتلت المنشور تكتشف تفاصيل قصة مأساوية.

فقد عرض الحارس الدولي السابق عبد اللطيف العراقي، الذي حرس عرين المغرب وعدد من الأندية المغربية قفازاته للبيع من أجل كسب المال للتقليل من ظروفه المالية الصعبة في ظل عجزه عن الحصول على وظيفة تؤمن له قوت يومه ومصاريف عائلته.

ونشر الحارس المغربي الذي حمى عرين فريق شباب المحمدية والجيش الملكي إضافة إلى منتخب أسود الأطلس صوراً لعدد من القفازات التي كانت بكل تأكيد الشاهدة على إنجازاته، وهي في العادة عزيزة على كل حارس مرمى. وكتب العراقي في منشوره باللهجة المغربية: "للبيع مع خالص احترامي وتقديري خوكم بدون عمل":

ويذكر موقع "اليوم 24" المغربي أن الدولي السابق يمر "بظروف اجتماعية صعبة للغاية منذ أن غادر الإدارة التقنية للجيش الملكي قبل أكثر من سنتين، ومنذ تلك الفترة لم يجد العراقي أي عمل بديل يحفظ به كرامته ويعيل عائلته الصغيرة، كما سبق له أن خاض تجربة سابقة في المغرب الفاسي".

وأثار إعلان الحارس المغربي السابق الكثير من تعاطف عشاق الكرة في المغرب وخارجها، فقد قال Aadnane Naciri إنه من المؤسف أن ينتهي المطاف باللاعبين وحراس المرمى والفنانين إلى هذا الحال دائماً:

</p> <p> </p> <p>من جانبه وجه Amir Amir نداء للجالية المغربية المقيمة في الخارج أن يتضامنوا لمساعدة عبد اللطيف العراقي الذي قدم الكثير لبلده:</p> <p><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/comment_embed.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Firaki.abdellatif%2Fposts%2F2038883889533427%3Fcomment_id%3D2039396902815459&width=560&include_parent=false&height=135&appId" width="560" height="135" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allow="encrypted-media">

أما Zaki Rco فقال:

فيما عرض أحد المتابعين استعداده لتمويل محل ملابس رياضية يديره الحارس المغربي:

حتى أن أحد المتابعين من سوريا دعاه إلى القدوم إلى سوريا واقتسام لقمة العيش معه:

كما انتقد أحد المتابعين تجاهل المسؤولين لظروف الحارس الدولي السابق بالقول:

أما Mouhcine Rohani فقال:

وفي الاتجاه نفسه يذهب Driss Ettijani إلى هذا التناقض بالقول:

يُذكر أن عبد اللطيف العراقي انطلق في عالم المستديرة مطلع عام 1986 في صفوف فريق شباب المحمدية، وانخرط بعد ذلك في عدة أندية وطنية بالقسم الأول والثاني والهواة. كما حمل القميص منتخب بلاده لفترات طويلة، لعب خلالها في مختلف الفئات العمرية وصولاً إلى الخط الأول للمنتخب.

وبحسب موقع "كورة" الرياضي فقد كانت لجنة القيم والأخلاقيات التابعة لاتحاد الكرة المغربي قد أصدرت العام الماضي حكماً ثقيلاً بحق حارس المنتخب المغربي السابق بإيقافه ثلاث سنوات بـ"تهمة تورطه في التلاعب بإحدى نتائج مباريات ناديه شباب المحمدية بدوري الهواة".

ع.غ/ع.ج.م