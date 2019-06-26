بسبب العنف.. أستراليا تحاكم نجم ألمانيا وبايرن وليفربول السابق

بدأت اليوم الخميس (27 يونيو/ حزيران 2019) بمحكمة وافرلي بسيدني محاكمة نجم منتخب ألمانيا ونادي بايرن ميونيخ وليفربول السابق ديتمار هامان (ديدي)، بتهمة التعدي على امرأة في قضية "عنف منزلي". ويصر هامان على براءته من التهمة، ولم يحضر جلسة المحاكمة اليوم بنفسه، وتم تأجيل نظر القضية إلى 12 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بحسب ما أفاد موقع "شبورت بوزر" الألماني.

وكانت الشرطة الأسترالية قد أوقفت ديدي هامان (45 عاما) بصورة مؤقتة يوم الجمعة الماضية (21 يونيو/ حزيران) لأنه تعدى على صديقة له اسمها بريدجت جراي (49 عاما)، تعمل مديرة للتواصل بشركة أسترالية ولم تتعرض لإصابات، بحسب موقع "بيلد".

وبعد الاستماع إلى أقواله أطلقت الشرطة سراحه مقابل كفالة وبشروط حتى انتهاء محاكمته، ومن بينها تسليم جواز سفره للسلطات الأسترالية وأن يذهب لقسم الشرطة للإعلام بوجوده مرتين في الأسبوع حسب "شبورت بوزر"

ويتواجد ديدي هامان في أستراليا منذ العام الماضي في أجازة طويلة، وقال المتحدث باسم قناة "سكاي" الرياضية التي يعمل بها هامان محللا كرويا "لا أريد التعليق على ذلك، لأنه يتعلق بأمور شخصية".

يذكر أن ديتمار هامان لعب لنادي بايرن ميونيخ وفاز معه بالدوري مرتين، ولعب لنادي ليفربول من 1999 حتى 2006، وفاز معه عام 2005 بدوري أبطال أوروبا. وشارك مع منتخب ألمانيا في ألمانيا 59 مباراة دولية، سجل فيها 5 أهداف، ويعمل منذ كأس العالم 2010 محللا كرويا، كما كان مدربا مساعدا بنادي ليستر سيتي عام 2011.

ص.ش/ح.ز