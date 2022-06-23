بسبب العربية..دعوات لمقاطعة شركة ملابس تركية

تعجّ مواقع التواصل الاجتماعي هذه الأيام بتدوينات غاضبة من قبل روّاد عرب مستائين من قيام شركة "LC Waikiki" التركية للألبسة الجاهزة بسحب كنزات لأطفال صغار كتب عليها "حان وقت اللعب".

الجمهور العربي اعتبر أن سحب هذه القمصان دون غيرها من السوق هو "تمييز" و"عنصرية" بحق العرب ولغتهم، خاصة وأن الخطوة تزامنت مع انتقادات تعرضت لها الشركة من قبل أتراك وجدوا في الجملة العربية المطبوعة على قميص الشركة التي تعتمد إسطنبول مقراً لها، "تهديدا" لـ "الهوية التركية".

بعد ذلك أصدرت الشركة بيناً تعلن فيه: "مرحباً، نحن، إل سي وايكيكي، نعمل في 56 دولة. نقدم منتجات مناسبة للغات وثقافات البلدان للبيع في تلك البلدان. ​​لقد قررنا أن هذا المنتج، الذي أنتج للخارج، وضع أيضاً للبيع في تركيا بسبب خطأ منهجي، وقمنا بإزالته من البيع".

قسم كبير من رواد التواصل الاجتماعي اعتبروا الخطوة لجميع الناطقين باللغة العربية والذي يقدر عددهم بنحو مليار ونصف.

وكتعبير عن الرفض تجاه ذلك، دعا رواد المواقع إلى مقاطعة الشركة والتي لها سوقاً عربية مهمة، فبرز هاشتاغ يدعو لمقاطعة فورية لمنتوجات الشركة، سرعان ما نتشر على النت.

وباتت المقاطعة سلوك ضغط متداول في عدد من الدول العربية، يعبر فيها المستهلك عن موقفه ومطالبه. فيما لم يصدر بتعليق إلى غاية اللحظة من الشركة المعنية.

و.ب/ (مواقع التواصل)