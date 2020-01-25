بسبب السيسي.. مشاهير ألمان يرفضون تكريم أوبرا دريسدن!

قال مؤسس شركة ساب الألمانية للبرامج الحاسوبية إنه قرر التخلي عن تسلم وسام من دار أوبرا زمبر في دريسدن، وذلك خوفاً من التعرض لاعتداءات. وأضاف ديتمر هوب أنه فكر بالفعل في رفض الوسام، وذلك عقب تكريم الأوبرا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ثم قرر في النهاية عدم حضور الحفل الراقص الذي تقيمه الدار، والذي كان هوب سيتسلم الوسام على هامشه.

وأكد هوب لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، اليوم الثلاثاء (الرابع من فبراير/ شباط 2020) أنه لا يريد أن يصبح هو أو أسرته، هدفاً للكراهية والتهديدات. ورأى أن منح دار الأوبرا، وسام القديس جورج للسيسي "ألقى بظلال مظلمة" على الحفل الذي تقيمه الدار، وقال إن منح هذا الوسام للسيسي أصابه بالدهشة، ولكنه قرر في البداية، وبعد اعتذار الأوبرا علناً عن هذه الخطوة، المجيء إلى درسدن لحضور الحفل، قبل أن يستقر رأيه على عدم الحضور.

وديتمر هوب ملياردير ويعد من أغنى أغنياء ألمانيا وهو مؤسس شركة ساب SAP للبرمجيات التي تعد من كبرى الشركات العالمية في هذا المجال.

وكانت الإعلامية الألمانية ماريلي هوبنر في مقابلة صحفية مع قناة إذاعة وتلفزيون وسط ألمانيا في درسدن إن السبب في رفضها تقديم احتفالية أوبرا درسدن "زمبر أوبر" يرجع "إلى تصاعد درجة الكراهية التي وصلت إلى حد التهديدات" داخل القناة التلفزيونية التابعة لمؤسسة الأوبرا، مضيفة القول: "أصبحت الآن ضحية وهدفاً لأشد أنواع الكراهية والعداء".

وقبل ماريلي هوبنز رفضت الإعلامية الألمانية يوديث راكرز تقديم الاحتفالية.

والمدير السابق لنادي بايرن ميونخ

وأعقب اعتذار هوب إعلان أولي هونيس، المدير السابق لنادي بايرن ميونخ، رفضه حضور الحفل، حيث كان هونيس هو الذي سيلقي كلمة الإشادة الخاصة بتكريم مؤسس شركة ساب، ديتمر هوب، وهو ما دفع دار الأوبرا للتأكيد مساء أمس الاثنين عزمها عدم منح أية أوسمة خلال الحفل السنوي الراقص للأوبرا، المقرر الجمعة المقبلة.

وقالت دار الأوبرا إنه وبعد الانتقادات التي تعرضت لها الدار، حتى من قبل بعض شركائها، بسبب تكريم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وبعد اعتذار الإعلاميتين عن المشاركة في تقديم الحفل، فإن دار الأوبرا ستتخلى عن منح المزيد من أوسمة القديس جورج، خلال الحفل المقرر يوم السابع من شباط/ فبراير الجاري، "وذلك احتراماً للنقاشات الكثيرة التي شهدتها الأيام الماضية، ولكي نتمكن من إعادة التفكير بهدوء في قرارات مستقبلية"، حسبما أفادت دار الأوبرا

يذكر أن دار أوبرا درسدن "زمبر أوبر" اعتذرت عن تسليم الرئيس المصري وسام القديس جورج في العاصمة المصرية القاهرة وذلك بعد انتقادات كبيرة تعرضت لها دار الأوبرا.

ع.أ.ج/ خ.س (د ب ا، أ ف ب)