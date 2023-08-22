 بسبب الذكاء الاصطناعي والبث الرقمي .. مخاوف لدى العاملين في هوليوود | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 22.08.2023

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ثقافة ومجتمع

بسبب الذكاء الاصطناعي والبث الرقمي .. مخاوف لدى العاملين في هوليوود

أقدم آلاف الممثلين وكتاب السيناريو في هوليوود على الشروع في إضراب للمطالبة بتعويضات تتعلق بالبث عبر الإنترنت وضمانات حيال الاستعانة بالذكاء الاصطناعي. ورغم الإضراب استمر إنتاج بعض الأفلام. فما السبب في ذلك؟

أعلنت نقابة ممثلي هوليوود في يوليو / تموز الماضي عن بدء إضراب هو الأكبر منذ عشرات السنيين

أعلنت نقابة ممثلي هوليوود في يوليو / تموز الماضي عن بدء إضراب هو الأكبر منذ عشرات السنيين

أدى إضراب آلاف الممثلين وكتاب السيناريو في قطاع السينما الأمريكية إلى وقف إنتاج الأفلام الكبيرة والعمل داخل الاستوديوهات الكبرى، لكن ورغم ذلك، فإن أعمال التصوير لبعض الأفلام ما زال مستمرا.

وفي هذا السياق، أفادت مجلة "هوليوود ريبورتر" أن عدد عمليات الإنتاج المستمرة بلغ مئتين، بما في ذلك إنتاج فيلم "Flight Risk" من إخراج ميل غيبسون وبطولة مارك وولبيرغ. وأيضا فيلم "The Chosen".

ويرجع السبب في استمرار إنتاج هذه الأفلام إلى أن عمليات الإنتاج الخاصة بها مستقلة ولا تمولها استوديوهات هوليوود الكبرى، فيما تدرس نقابات الممثلين والكتاب عقود هذه الأفلام للتأكد من عدم مشاركة أي من الاستوديوهات التي يشملها الإضراب.

وفي حالة إعطاء نقابة الممثلين الضوء الأخضر لإنتاج هذه الأفلام، يمكن للممثلين العمل، رغم الانتقادات بأن إنتاج هذه الأفلام سوف يضعف التضامن داخل نقابتي الممثلين والكتاب.

بيد أن هذه الاستثناءات ليست بلا قيود أو شروط، إذ يتعين أن يكون الإنتاج مستقلا والحصول على موافقة "نقابة ممثلي الشاشة - الاتحاد الأمريكي لفناني الإذاعة والتلفزيون". فيما يعد السبب في ذلك إهالة المزيد من الضغوط على الاستوديوهات الكبرى  التي ترفض طلبات النقابات وتعتبرها غير واقعية.

وفي ذلك، تعجب كبير مفاوضي النقابة دنكان كرابتري-إيرلندا من قدرة المنتجين المستقلين الذين لديهم ميزانيات صغيرة، على تلبية مطالب النقابة، فيما تعتبر الشركات الكبرى "مطالبنا غير واقعية".

ترفض الممثلة الكوميدية الأمريكية سارة سيلفرمان استمرار إنتاج بعض الأفلام في ظل استمرار إضراب آلاف الممثلين والكتاب

ترفض الممثلة الكوميدية الأمريكية سارة سيلفرمان استمرار إنتاج بعض الأفلام في ظل استمرار إضراب آلاف الممثلين والكتاب

سبب الإضراب

ويطالب الممثلون والكتاب المنخرطون في الإضراب برفع الأجور، فيما قد يبدو الأمر غير معقول، نظرا إلى أجور نجوم ونجمات هوليوود الكبيرة. فعلى سبيل المثال حصلت الممثلة مارغوت روبي بطلة فيلم "باربي” على 50 مليون دولار، فيما ترددت الأنباء عن أن روبرت داوني جونيور قد حصل على 40 مليون دولار لكل فيلم من سلسلة أفلام "الرجل الحديدي" التي قام ببطولتها.

بيد أن نقابة "ممثلي الشاشة - الاتحاد الأمريكي لفناني الإذاعة والتلفزيون" قالت إنها عندما دعت إلى الإضراب، لم يكن هاجسها أرباح وأجور النجوم الكبار، بل كانت تضع نصب عينها ظروف ومرتبات الممثلين والممثلات الصغار، في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة في الولايات المتحدة مع تجاوز التضخم عتبة الـ 8.5 بالمائة.

وأشارت النقابة إلى وجود متغيرات مع ثورة منصات البث الرقمي، إذ كان الممثل أو الممثلة يحصلان في الماضي على أموال مقابل الأرباح التي حققها الفيلم في دور العرض السينمائي، لكن مع عرض الأفلام على منصات البث عبر الإنترنت، فإنه من الصعب معرفة الأرباح، خاصة في ظل رفض هذه المنصات مثل نيتفليكس الكشف عن الأرباح.

مخاوف بشأن الذكاء الاصطناعي

ويدعو الشق الثاني من الإضراب إلى معالجة المخاوف بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي  في إنتاج الأفلام؛ إذ يمكن بمجرد إجراء مسح للوجه والجسم للممثلين والممثلات، إنتاج أفلام جديدة بمساعدة الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى توظيفهم مرة أخرى.

بيد أن شركات الإنتاج الكبرى ترفض هذه الاحتمالية، وتصر على أن أعمال المسح لن تجرى إلا على مشاريع بعينها بما يشمل إبرام عقود جديدة مع الممثلين والممثلات.

في المقابل، ترفض كبرى استوديوهات الإنتاج مثل ديزني ووارنر بروس وباراماونت ومنصات البث الرقمي مثل أمازون ونتفليكس، هذه المطالب وتتعبرها مُبالغا فيها وغير واقعية.

ولم تجر مفاوضات بين هذه الشركات والنقابة منذ انهيار المحادثات الأولية في منتصف يوليو/تموز الماضي، ما عزز التكهنات باستمرار الإضراب وتأجيل حفل توزيع جوائز إيمي التلفزيونية إلى يناير/كانون الثاني المقبل وليس سبتمبر/أيلول.

ويتضمن الإضراب عدم المشاركة في تصوير أفلام وإعلانات وحتى مقابلات ترويجية للمشاريع السينمائية والتليفزيونية الجديدة، وحتى مقاطعة العروض الأولى للأفلام المنتجة.

تضامن نجوم كبار

وفي حالة المخالفة، يتعرض الممثل/الممثلة إلى إمكانية الفصل من النقابة ما يعني خسارة التأمين الصحي، فضلا عن الضرر الفني المستقبلي. إذ تعطي كبرى استوديوهات الإنتاج الأولوية للممثلين والممثلات الأعضاء في النقابة خلال إنتاج الأفلام.

وكان الإضراب قد شهد تضامنا من كبار الممثلين على سبيل المثال غادر النجم العالمي كيليان مورو والنجمة العالمية إميلي بلانت ونجم هوليوود مات ديمون العرض الأول لفيلمهم "أوبنهايمر" في لندن في 13 يوليو/تموز الماضي.

كذلك قدم نجوم مثل جورج كلوني وميريل ستريب تبرعات تقدر بالملايين إلى صندوق مخصص لمساعدة الممثلين والممثلات المشاركين في الإضراب.

وقد أربك الإضراب  هوليوود،   حيث تأجل إنتاج الكثير من الأعمال السينمائية مثل تأجيل إنتاج النسخة الاخيرة من مسلسل Stranger Things أو "أشياء غربية" من إنتاج نتفليكس.

وأعلنت إدارة مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي سحب فيلم " Challengers " أو "المتحدُّون" من العرض الافتتاحي للمهرجان فى دورته الثمانين في الفترة من 30 أغسطس/آب الجاري حتى 9 سبتمبر/أيلول المقبل.

ويدعو الإضراب إلى دفع أموال للممثلين والممثلات مقابل عرض أفلامهم في منصات البث الرقمي

ويدعو الإضراب إلى دفع أموال للممثلين والممثلات مقابل عرض أفلامهم في منصات البث الرقمي

الإضراب الأكبر منذ 60 عاما

ويشارك آلاف الممثلين والممثلات في الإضراب، حيث تضم نقابة "ممثلي الشاشة - الاتحاد الأمريكي لفناني الإذاعة والتلفزيون" أكثر من 160 ألف عضو، لذا يعد الإضراب الأكبر منذ أكثر من 60 عاما فيما لا ينحصر تأثيره على الإنتاج السينمائي والتليفزيوني فقط، بل يمتد إلى البرامج المسائية الشهيرة.

وعلى إثر ذلك، توقف بث برامج مثل "ذا ليت شو مع ستيفن كولبرت"، و"جيمي كيميل لايف"، و"ذا تونايت شو مع جيمي فالون".

الجدير بالذكر أن إضراب منفصل قد بدأ في مايو/أيار الماضي بمشاركة أكثر من 11 ألف عضو من نقابة الكتاب للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل.

ولم تواجه هوليوود  إضرابا بهذا الحجم يشارك فيه ممثلون وكُـتاب في نفس الوقت، منذ إضراب عام 1960 حيث شارك أكثر 11 ألف عضو من نقابة الكتاب في إضراب الممثلين.

 

تورستن لاندسبيرغ / م.ع

  • Künsterlin Hito Steyerl (picture alliance/dpa/S. Pilick)

    فنانات يكسرن احتكار الرجال للساحة الفنية في ألمانيا

    هيتو ستايرل

    الفنانة الألمانية ذات الأصول اليابانية، هي أول امرأة تحتل المركز الأول في تصنيف مجلة "أرت ريفيو" لأقوى 100 فنان في العالم. الفنانة المتخصصة في مجال إنتاج المواد الفيلمية مثلت ألمانيا في بينالي فينيسيا عام 2015، وهو واحد من أهم التجمعات الفنية في العالم. وتتناول هيتو ستايرل في أعمالها الموضوعات ذات الصلة بالرقابة والمواجهات العسكرية وشبكة العلاقات المعقدة لكبرى الشركات في العالم.

  • Katharina Fritsch Plastik Hahn Trafalgar Square Platz London Großbritannien (picture-alliance/dpa)

    فنانات يكسرن احتكار الرجال للساحة الفنية في ألمانيا

    كاترينا فريتش

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  • Bilderhauerin Isa Genzken (picture-alliance/dpa/J. Kalaene)

    فنانات يكسرن احتكار الرجال للساحة الفنية في ألمانيا

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    الشاهد على نجاح وشهرة النحاتة إيزا غنتسكن على المستوى الدولي هو أعمالها الفنية التي عرضت بمتحف نيويورك للفن الحديث عام 2013. لا يقتصر ما قدمته غنتسكن على نيويورك فقط حيث شاركت بمشاريع فنية كبيرة أخرى من ضمنها "دوكيومنتا" وهو مشروع ألماني يسعى لتحقيق تواصل في مجال الفن على مستوى العالم ويضم أرشيفا ضخما للأعمال الفنية. ومنذ عام 2000 تستخدم غنتسكن مواد رخيصة الثمن في أعمالها الفنية.

  • Deutschland Ausstellung Inside the Speaker in Düsseldorf Katharina Grosse (picture-alliance/dpa/M. Balk)

    فنانات يكسرن احتكار الرجال للساحة الفنية في ألمانيا

    كاترينا غروسه

    حققت الرسامة شهرتها من خلال قدراتها الإبداعية في مجال الرسم. تستطيع كاترينا غروسه عبر أعمالها، الغارقة في مزيج من الألوان، إثارة إعجاب محبي فن الرسم في العالم. وتُعرض أعمال الرسامة، المُقيمة حاليا في برلين، بعدة متاحف ومراكز فنية عالمية مثل مركز بومبيدو في باريس، ومتحف الفن الحديث في نيويورك، ومتحف كونست في مدينة زيورخ السويسرية.

  • Rebecca Horn Ausstellung in Moskau 14.05.2013 (picture-alliance/dpa)

    فنانات يكسرن احتكار الرجال للساحة الفنية في ألمانيا

    ريبيكا هورن

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  • Italien Venedig Biennale 2017 Anne Imhof (Imago/I. Kjer)

    فنانات يكسرن احتكار الرجال للساحة الفنية في ألمانيا

    آنه ايمهوف

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  • Künstlerin Alicja Kwade (picture-alliance/dpa/R. Vennenbernd)

    فنانات يكسرن احتكار الرجال للساحة الفنية في ألمانيا

    إليسيا كوادي

    اشتهرت الفنانة، المولودة في بولندا والمُقيمة في ألمانيا، بأعمالها الفنية التي تضم مزيجا من الأحجار والزجاج والمرايا والساعات والسلاسل المعدنية. ويعرض حاليا أحدث إبداعاتها في برلين، وهو نموذج لساعة ضخمة. ويوصف هذا العمل الفني بأنه لا يمكن نسيانه.

  • Deutschland Berlin - PK zu Plänen für den Deutschen Pavillon in Venedig (picture-alliance/dpa/W. Kumm)

    فنانات يكسرن احتكار الرجال للساحة الفنية في ألمانيا

    ناتاشا سادر هغيغيان

    يُعرف عن ناتاشا شغفها الشديد بمفهوم الهوية والذي يظهر واضحا في أعمالها الفنية. واحد من هذه الأعمال هو إنشائها لموقع على شبكة الانترنت يسمح للمشاركين فيه بتبادل أجزاء من السيرة الذاتية لهم. وستقوم ناتاشا بتمثيل ألمانيا في بينالي فينيسيا لعام 2019 عبر عمل ترتدي من خلاله قناعا حجريا.

  • Käthe-Kollwitz-Preis geht an Katharina Sieverding (picture alliance/dpa/F.Gambarini)

    فنانات يكسرن احتكار الرجال للساحة الفنية في ألمانيا

    كاترينا زيفيردينغ

    تعتبر كاترينا زيفيردينغ واحدة من أولى الفنانات اللواتي قدمن لوحات ضخمة تتناول مفهوم التلاعب في الصورة. وهي تحاول من خلال أعمالها الفنية البحث عن العوامل الفنية والسياسية والاجتماعية لعمليتي انتاج واستقبال الفن في العالم. وحصلت عام 2017 على جائزة كِتي كوليتس الألمانية التي يتم منحها سنويا في مجال الفنون البصرية.

  • Rosemarie Trockel Künstlerin Archivbild 2009 (picture-alliance/dpa)

    فنانات يكسرن احتكار الرجال للساحة الفنية في ألمانيا

    روزماري تروكل

    تنتقد روزماري تروكل من خلال أعمالها الفنية الصورة النمطية للمرأة وسيدة المنزل. وتستخدم مواد بسيطة مثل قطع النسيج أو أسطح الكترونية سوداء اللون في أعمالها الفنية والتعبير عن رؤيتها من خلالها. وحققت روزماري شهرتها من خلال إقامة العديد من المعارض الدولية.

  • Künstlerin Haegue Yang (Imago/tagesspiegel/M. Wolff)

    فنانات يكسرن احتكار الرجال للساحة الفنية في ألمانيا

    هاغوي يانغ

    تتميز يانغ، المولودة في مدينة سول الكورية والمقيمة في برلين، بقيامها بتحويل أغراض الحياة اليومية والقطع المختلفة المتاحة بالمنزل لقطع فنية سريالية. وأقامت الفنانة ذات الأصول الكورية معارض فنية في عدة دول. وهي واحدة من الفنانات اللواتي شاركن في النسخة الثالثة عشرة من المشروع الفني الألماني دوكومنتا الذي يقدم أرشيفا ضخما للأعمال الفنية في العالم. إعداد: زبينه أولتسه/ د.ب


   

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