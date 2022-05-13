بسبب الحسابات الوهمية .. ماسك يعلّق صفقة الاستحواذ على تويتر

تراجع سعر سهم شركة موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في بداية تعاملات اليوم الجمعة (13 مايو/ أيار 2022) بعد إعلان الملياردير الأمريكي إيلون ماسك تعليق صفقة الاستحواذ على الشركة بسبب وجود الكثير من الحسابات المزيفة على الموقع، تصل إلى نحو 5% من إجمالي عدد مستخدمي الموقع على حد قوله.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن سهم تويتر تراجع قبل بدء التعاملات الرسمية في بورصة نيويورك بنسبة 20% بعد تغريدة ماسك عن تعليق الصفقة، في حين ارتفع سهم تسلا للسيارات الكهربائية التي يمتلكها ويرأسها ماسك بنسبة 5% تقريبا.

وكانت شركة تويتر ذكرت في تقرير سابق إن "متوسط الحسابات المزيفة خلال الربع الأول من العام الحالي يمثل أقل من 5% من إجمالي عدد الحسابات النشطة شهريا".

وقال إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، إن استحواذه المقترح على موقع تويتر معلق بشكل مؤقت. وغرد ماسك أنه لا يزال ينتظر تفاصيل تفيد بأن الحسابات المزيفة على المنصة أقل من خمسة في المئة.

وخلال الشهر الماضي،وافق مجلس إدارة تويتر على عرض بقيمة 44 مليار دولار من رئيس شركة تسلا للاستحواذ على الشركة. وكانت مصادر مطلعة قالت أمس إن ماسك يجري محادثات لجمع مساهمات وتمويلات بشروط مميزة لتمويل صفقة استحواذه المقترح على شركة موقع التواصل الاجتماعي تويتر، والاستغناء عن الحصول على قرض هامشي بقيمة 25ر6 مليار دولار مرتبط بأسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا المملوكة له.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المصادر القول إن مستشاري الملياردير بقيادة بنك الاستثمار الأمريكي مورغان ستانلي بدأوا تلقي رغبات المستثمرين المحتملين للمشاركة في توفير 6 مليارات دولار في شكل مساهمات وتمويلات بشروط تفضيلية. يذكر أن ماسك هو أغنى شخصية في العالم بثروة تبلغ 2ر216 مليار دولار بحسب مؤشر بلومبرغ للمليارديرات، ولكن أغلب ثروته في صورة أصول وليست أموالا سائلة.

ف.ي/ص.ش (د ب ا، رويترز، ا ف ب)