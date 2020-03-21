بسبب الحجر الصحي.. ميركل تشارك في اجتماع الحكومة عبر الهاتف

تشارك المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل المشاركة في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاثنين (23 آذار/مارس 2020) عبر الهاتف، وذلك بعدما وضعت نفسها احتياطيا قيد الحجر المنزلي أمس الأحد بسبب مخالطتها طبيب اتضح إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن أعضاء الحكومة لن يجتمعوا اليوم كما هو معتاد في قاعة مجلس الوزراء الاعتيادية بديوان المستشارية في برلين، بل في قاعة مؤتمرات دولية أكثر اتساعا للحفاظ على المسافة الضرورية بين الوزراء لتجنب العدوى بفيروس كورونا المستجد.

ومن المنتظر أن يمهد مجلس الوزراء اليوم الطريق لحزمة إجراءات طارئة لدعم الشركات والموظفين والمستشفيات وحماية المستأجرين من فسخ عقودهم بسبب عدم قدرتهم على السداد جراء أزمة كورونا.

على صعيد تطورات انتشار فيروس كورونا في ألمانيا أظهر إحصاء لمعهد روبرت كوخ الألماني للصحة العامة اليوم الاثنين أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس قفز إلى 22672 حالة كما توفي 86.

وكانت المستشارة الألمانية قد أعلنت الأحد أن التجمعات في الأماكن العامة، والتي يزيد عدد الحاضرين فيها عن اثنين، ستمنع في البلاد لمدة "أسبوعين على الأقل" في محاولة للحد من انتشار الوباء. وأضافت في مؤتمر صحافي أنّه "يتوجب احترام مسافة 1.5 متر على الأقل في الأماكن العامة"، موضحة أن المطاعم وصالونات الشعر ستغلق أبوابها.

خ.س/ع.ج.م (د ب أ، رويترز، أ ف ب)