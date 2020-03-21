 بسبب الحجر الصحي.. ميركل تشارك في اجتماع الحكومة عبر الهاتف | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 23.03.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

بسبب الحجر الصحي.. ميركل تشارك في اجتماع الحكومة عبر الهاتف

بعد وضع نفسها قيد الحجر الصحي المنزلي بسبب مخالطتها طبيب مصاب بكورونا، تشارك المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في اجتماع الحكومة عبر الهاتف. إحصائياً سجلت ألمانيا أكثر من 4 آلاف إصابة جديدة و31 حالة وفاة خلال يوم واحد.

المستشارة ميركل تشترك في اجتماع الحكومة عبر الهاتف (أرشيف)

المستشارة ميركل تشترك في اجتماع الحكومة عبر الهاتف (أرشيف)

تشارك المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل المشاركة في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاثنين (23 آذار/مارس 2020) عبر الهاتف، وذلك بعدما وضعت نفسها احتياطيا قيد الحجر المنزلي أمس الأحد بسبب مخالطتها طبيب اتضح إصابته بفيروس كورونا المستجد.

مختارات

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن العزل الصحي العام ليس كافيا لهزيمة فيروس كورونا. يأتي ذلك بعد أن تجاوزت حالات الإصابة عالميا حاجز الـ300 ألف، نصفها في أوروبا؛ "القارة الأكثر تأثراً بالوباء". (22.03.2020)

تحث شركات وهيئات طبية عالمية الخطى وتسابق الزمن للوصول لعلاج لوباء كورونا الذي أضحى كابوساً يخيم على أرجاء المعمورة. تجربة سريرية في سبع دولة أوروبية لاختبار أربعة علاجات وأخرى دولية تحت إشراف منظمة الصحة العالمية. (23.03.2020)

بسبب فيروس كورونا بدأت الشوارع الألمانية تخلوا من المارة منذ الأسبوع الماضي واليوم اتفقت المستشارة أنغيلا ميركل مع رؤساء حكومات الولايات الألمانية على عدد من الإجراءات الحاسمة لمواجهة الفيروس ستطبق بحزم على مدار أسبوعين. (22.03.2020)

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن أعضاء الحكومة لن يجتمعوا اليوم كما هو معتاد في قاعة مجلس الوزراء الاعتيادية بديوان المستشارية في برلين، بل في قاعة مؤتمرات دولية أكثر اتساعا للحفاظ على المسافة الضرورية بين الوزراء لتجنب العدوى بفيروس كورونا المستجد.

ومن المنتظر أن يمهد مجلس الوزراء اليوم الطريق لحزمة إجراءات طارئة لدعم الشركات والموظفين والمستشفيات وحماية المستأجرين من فسخ عقودهم بسبب عدم قدرتهم على السداد جراء أزمة كورونا.

على صعيد تطورات انتشار فيروس كورونا في ألمانيا أظهر إحصاء لمعهد روبرت كوخ الألماني للصحة العامة اليوم الاثنين أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس قفز إلى 22672 حالة كما توفي 86.

وكانت المستشارة الألمانية قد أعلنت الأحد أن التجمعات في الأماكن العامة، والتي يزيد عدد الحاضرين فيها عن اثنين، ستمنع في البلاد لمدة "أسبوعين على الأقل" في محاولة للحد من انتشار الوباء. وأضافت في مؤتمر صحافي أنّه "يتوجب احترام مسافة 1.5 متر على الأقل في الأماكن العامة"، موضحة أن المطاعم وصالونات الشعر ستغلق أبوابها.

خ.س/ع.ج.م (د ب أ، رويترز، أ ف ب)

  • In this photo illustration a mobile phone screen displays the Netflix logo in front of a computer screen showing Netflix series and movies screen in Istanbul

    فيروس كورونا.. مصائب قوم عند بعض الشركات فوائد!

    "دع القلق و شاهد نتفليكس!"

    شركة نتفليكس Netflix من الشركات الرائدة في مجال خدمة البث الترفيهي في العالم، و إحدى الشركات التي إرتفعت أسهمها بينما كانت أغلب مؤشرات البورصة عالمياً في انخفاض بسبب انتشار فيروس كورونا. السبب وفقاً لخبراء البورصة بسيط: فعندما يظل الكثيرون في منازلهم خوفاً من الإصابة بالمرض، ترتفع نسبة مشاهدتهم للأفلام و المسلسلات المعروضة على نتفليكس.

  • Pressebild Peloton Bike (Peloton)

    فيروس كورونا.. مصائب قوم عند بعض الشركات فوائد!

    الرياضة الجماعية..عن بُعد

    ا تستطيع شركة بيلوتون Peloton لدراجات التدريب المنزلية الشكوى من فيروس كورونا: فبسبب تفادي العديد من محبي الرياضة الذهاب إلى الصالات الرياضية خوفاً من الاصابة بالعدوى، ارتفع الطلب على الدراجات الرياضية المنزلية من شركة بيلوتون بشكل كبير. تتميز هذه الدراجات المنزلية بخدمة التدريب الإفتراضي التي تُمكن الشخص من التواصل مع متدربين آخرين دون الحاجة للقائهم وجهاً لوجه.

  • Lim Wee Chai und Stephane Bancel

    فيروس كورونا.. مصائب قوم عند بعض الشركات فوائد!

    كورونا تصنع المليارديرات

    انضم رئيس شركة الأدوية "مودرنا" ستيفان بانسل (على اليمين) لقائمة المليارديرات في العالم في وقت قصير عندما ارتفعت أسهم الشركة بعد إعلانها عن تقديم طلب لبدء إختبارات بشرية للقاح جديد ضد فيروس كورونا. و انضم إليه ليم ووي تشاي مالك الحصة الأكبر من أسهم شركة "توب جلوف" الماليزية لتصنيع القفازات الطبية.

  • A screenshot of Zoom website

    فيروس كورونا.. مصائب قوم عند بعض الشركات فوائد!

    إجتماعات العمل في المنزل

    ارتفعت أسهم شركة "زووم لاتصالات الفيديو" Zoom التى توفر خدمة بث الاجتماعات عن بُعد بنسبة 50% منذ نهاية الشهر الماضى. وعزا خبراء من شركة "أبحاث بيرنشتاين" السبب إلى تفضيل الكثيرين العمل من المنزل خوفاً من الفيروس. هكذا استطاعت الشركة اكتساب أكثر من 2،2 مليون مشتركاً جديداً هذا العام، و هو ما تجاوز عدد الاشتراكات الجديدة في عام 2019 بأكمله.

  • Empty shelves in a supermarket

    فيروس كورونا.. مصائب قوم عند بعض الشركات فوائد!

    كورونا و حيوان "الهامستر"

    تزايد الإقبال على شراء المواد الغذائية المُغلفة و المُعلبات مما أدى إلى خلو الأرفف فى محلات كبرى مثل REWE الألمانية و Carrefour الفرنسية. تُسمى هذه الظاهرة "مشتريات الهامستر" لأنه يُخزن طعام أكثر من حاجته في فمه. و أدت هذه الظاهرة إلى إقبال المستثمرين على أسهم شركات المواد الغذائية المُغلفة. كما ازدهرت أعمال شركات مثل "أمازون" و"علي بابا" بسبب الخوف من الخروج للتسوق و تفضيل الشراء الإلكتروني.

  • A customer shops for 3M N95 particulate filtering face mask at a store in East Palo Alto, California

    فيروس كورونا.. مصائب قوم عند بعض الشركات فوائد!

    من قال إن الخوف يصيب التجارة بالكساد؟

    في ظل التلهف على شراء الكمامات و أدوات التعقيم للوقاية من فيروس كورونا، يتسابق مصنعو هذه السلع على مواكبة الطلب المتزايد و يجنون من وراء ذلك مكاسب طائلة. أكبر المستفيدين من حالة الخوف العالمية الشركة الأمريكية 3M التي تنتج الكمامات الطبية.

  • Teamviewer logo

    فيروس كورونا.. مصائب قوم عند بعض الشركات فوائد!

    مكتب متنقل

    يُفضل الكثيرون العمل من المنزل بعد انتشار فيروس كورونا في العالم خوفاً من الإصابة بالمرض، و هو ما يتطلب طريقة إلكترونية آمنة و سريعة للموظفين للاتصال بأجهزة و حواسيب العمل. هذه الخدمة تقدمها شركة TeamViewer الألمانية التى زاد عدد مستخدميها بشكل ملحوظ، خاصة في الصين. خلال يومين فقط ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 20%.

  • Handelssaal der Deutschen Börse in Frankfurt (picture-alliance/imageBroker)

    فيروس كورونا.. مصائب قوم عند بعض الشركات فوائد!

    مكاسب رغم هبوط مؤشرات البورصة

    أدت تقلبات أسواق المال الشهر الماضى إلى زيادة بنسبة 60% في أرباح البورصة الألمانية، مما حقق ربحاً لمجموعة Deutsche Börse AG المالكة للبورصات في ألمانيا. كان يوم 28 فبراير/شباط هوالأعلى ربحاً بحجم تداول بلغ 18،6 مليار يورو و 2،8 مليون أمر تنفيذ. و كان هذا اليوم هو الأعلى على نظام Xetra التجاري منذ الأزمة المالية في عام 2008. إعداد: كولمان توماس، أشوتوش باندي/ سلمى حامد


مختارات

فيروس كورونا.. مصائب قوم عند بعض الشركات فوائد!

تتأثر الأسواق المالية دائماً في أوقات الأزمات، حيث تنخفض أسهم البورصة بشكل كبير، مما يؤثر على أرباح الشركات المختلفة. و لكن حتى في ظل إجتياح حمى الخوف من فيروس كورونا العالم، نجد من يستفيدون من الوضع. فمن هم؟ (06.03.2020)  

مواضيع ذات صلة

Coronavirus in Deutschland Esslingen Drive-through-Test

كورونا في ألمانيا..آخر الأرقام والحكومة تتجه لأكبر خطة إنقاذ 21.03.2020

باتت ألمانيا خامس دولة في العالم من حيث انتشار وباء كورونا، كما سجل عدد الوفيات فيها ارتفاعا. وتحاول الحكومة التغلب على هذا الوضع بحزمة إجراءات، منها خطة إنقاذ اقتصادي هي الأكبر في ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية.

Pressekonferenz in Berlin über die neuesten Entwicklungen bei COVID-19-Coronaviren

كورونا- ألمانيا تغلق حدودها ووفاة أكثر من ألفي شخص في أوروبا 15.03.2020

أسوة بدول أوروبية عديدة أعلنت ألمانيا إغلاق حدودها بشكل واسع، كما بلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في عموم البلاد نحو 5000. في المقابل ذكرت مصادر إعلامية أن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا تجاوز ألفي شخص في أوروبا.

Deuttschland | Ministerpräsidentenkonferenz trifft Bundesregierung

ميركل: الموقف الحالي أشد خطورة مما حدث في الأزمة المالية 2008 12.03.2020

دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى إلغاء "الفعاليات غير الضرورية"، وذلك بهدف مكافحة انتشار فيروس كورونا. مشددة على أن الموقف الحالي الناجم عن انتشار الفيروس أشد خطرا من الأزمة المالية العالمية في 2008/ 2009.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  