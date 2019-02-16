بسبب الاعتداء الجنسي.. الفاتيكان يطرد أهم أساقفة أميركا

أعلن الفاتيكان تجريد كبير أساقفة واشنطن السابق، ثيودور ماكاريك من وضعه الكنسي، بعدما وجدت لجنة تأديبية أنه مذنب بممارسة الجنس مع بالغين وقصر. وذكر الفاتيكان في بيان له أن مجمع عقيدة الإيمان وجد أنه "مذنب" بـ"ارتكاب خطايا ضد الوصية السادسة مع قصر وبالغين وبإساءة استغلال السلطة".
وجاء الإعلان عن ذلك قبل أيام من قمة غير مسبوقة للفاتيكان خلال الفترة من (21 إلى 24 شباط/فبراير 2019)، دعا إليها البابا فرنسيس مع كبار أساقفة الكنائس الكاثوليكية حول العالم للتعامل مع أزمة الاعتداء جنسيا على أطفال.
وكان ماكاريك (88 عاماً) أحد القادة الأكثر نفوذاً في الكنيسة الكاثوليكية الأمريكية. والعام الماضي جرى الإعلان عن مزاعم ترجع لعقود ضده تتعلق بالسلوك الجنسي، ما أثار فضيحة كبيرة وضعت بابا الفاتيكان فرنسيس الأول في وضع حرج للغاية.
وتتعلق الاتهامات بالاعتداء على مراهق خلال السبعينيات في نيويورك. كما كشف قادة الكنيسة في نيو جيرسي العام الماضي عن أن مزاعم تتعلق بسوء السلوك الجنسي أثيرت مرتان ضد ماكاريك، وتم التوصل إلى تسوية قانونية لها.
واتهم سفير سابق للفاتيكان لدى أمريكا البابا فرنسيس بالتستر -على نحو نشط- على خطايا ماكاريك، ولكن لا يوجد دليل على ذلك. ويأتي تجريد ماكاريك من وضعه الكنسي قبل أيام قليلة من استضافة الحبر الأعظم قمة بشأن منع الاعتداء الجنسي على الأطفال.
يشار إلى أنه عندما يُطرد كاهن من دائرة رجال الدين، أو يتم تجريده من صفته الكنسية، فإنه يحرم من أداء الطقوس الكنسية ولا يرتدي الملابس الكهنوتية، ولم تعد الكنيسة الكاثوليكية مسؤولة عن تدبير احتياجاته المادية.
ر.م/ف.ي ( د ب أ)
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بالصور .. هذه هي أصغر دول أوروبا
خارج المنافسة: لوكسمبورغ
لا يمكن في الواقع إدراج دوقية لوكسمبورغ ضمن ترتيب أصغر البلدان في أوروبا وذلك لكبر مساحتها بالمقارنة مع البلدان التي سندرجها في هذه الجولة المصورة. تقع لوكسمبورغ بين بلجيكا وألمانيا وفرنسا ويبلغ عدد سكانها 600 ألف نسمة وتبلغ مساحتها 2600 كيلومتر مربع تقريباً، أي أن مساحتها تفوق مدينة برلين الألمانية ثلاث مرات.
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بالصور .. هذه هي أصغر دول أوروبا
المركز السادس: أندورا
سادس أصغر بلد أوروبي من حيث المساحة هي أندورا. يقع هذا البلد على ارتفاع ألف متر في سلسلة جبال البيرينيه بين فرنسا وإسبانيا، وهو صغير للغاية. وللمقارنة فقط، فإن مساحة لوكسمبورغ هي خمسة أضعاف مساحة أندورا، وعدد سكان لوكسمبورغ ثمانية أضعاف سكان أندورا. يعيش في هذا البلد 80 ألف نسمة وتبلغ مساحته حوالي 470 كيلومتراً مربعاً.
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بالصور .. هذه هي أصغر دول أوروبا
المركز الخامس: مالطا
مالطا جزيرة تقع في عرض البحر الأبيض المتوسط بالقرب من صقلية. وعلى الرغم من أن مساحة مالطا تبلغ 320 كيلومتراً مربعاً، وهي بالتالي أصغر من أندورا، إلا أنها تتفوق على بلدان أخرى من حيث عدد السكان، إذ يبلغ تعداد سكانها 460 ألف نسمة يعيشون فوق ثلاث جزر: جزيرة مالطا الرئيسية وجزيرة غوزو وجزيرة كومينو.
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بالصور .. هذه هي أصغر دول أوروبا
المركز الرابع: ليشتنشتاين
تبلغ مساحة إمارة ليشتنشتاين 160 كيلومتراً مربعاً، وهي مساحة لا تزيد عن نصف مساحة مالطا، وتحتل المركز الرابع في ترتيب أصغر البلدان في أوروبا. يبلغ عدد سكان هذه الإمارة الواقعة بين سويسرا والنمسا 40 ألف نسمة، ولا غرابة في أن تكون لغتها الرسمية الألمانية. في الصورة تظهر قلعة فادوتس، مقر سكن العائلة المالكة.
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بالصور .. هذه هي أصغر دول أوروبا
المركز الثالث: سان مارينو
تعد سان مارينو أقدم جمهورية في العالم، وتقع في وسط إيطاليا. تبلغ مساحة سان مارينو 60 كيلومتراً مربعاً، وهي مساحة تعادل مساحة مانهاتن. يتكلم سكان سان مارينو، البالغ عددهم 34 ألف نسمة، اللغة الإيطالية وأكثر من 90 في المائة منهم كاثوليكيون.
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بالصور .. هذه هي أصغر دول أوروبا
المركز الأول: مدينة الفاتيكان
الفاتيكان ليس فقط أصغر دولة في أوروبا ولكن أيضاً في العالم، ليس فقط من حيث المساحة، بل ومن حيث الكثافة السكانية أيضاً. يعيش في الفاتيكان نحو ألف شخص على مساحة 440 ألف متر مربع. الفاتيكان هي الدولة الوحيدة في العالم التي تعتمد اللغة اللاتينية، والدولة الوحيدة التي تقع ضمن مدينة، ألا وهي روما الإيطالية. رئيس هذه الدولة بالطبع هو بابا الكنيسة الكاثوليكية فرنسيس الأول. ماركو مولر/ عبد الكريم اعمارا