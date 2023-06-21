بسبب الإساءة للحكم.. "يويفا" يوقف مورينيو أربع مباريات

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) اليوم الأربعاء (21 يونيو/ حزيران 2023) إيقاف جوزيه مورينيو، مدرب روما، أربع مباريات في المسابقات الأوروبية بسبب استخدام لغة مسيئة ضد أنتوني تيلور حكم نهائي الدوري الأوروبي.

وبعد خسارة روما في نهائي الدوري الأوروبي ضد إشبيلية بركلات الترجيح، انتقد البرتغالي مورينيو طاقم التحكيم، ما أسفر لاحقا عن تعرض الحكم تيلور وعائلته لمضايقات من مشجعي النادي الإيطالي في مطار بودابست.

وعوقب نادي روما بغرامة 55 ألف يورو (حوالي 63 ألف دولار) ومنعه من بيع التذاكر لمشجعيه في مباراة واحدة خارج أرضه بسبب "إشعال ألعاب نارية وإلقاء مقذوفات" وكذلك ارتكاب "سلوك غير لائق" في النهائي.

وسيكون روما مطالبا أيضا بالتواصل مع الاتحاد المجري لكرة القدم في غضون 30 يوما لإصلاح الأضرار الناتجة عن أفعال المشجعين في الملعب.

ويشارك نادي روما، الذي احتل المركز السادس في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

وعوقب وست هام يونايتد بغرامة 58 ألف يورو بسبب إلقاء مشجعيه مقذوفات واقتحام أرض الملعب بعد الفوز بدوري المؤتمر الأوروبي ضد فيورنتينا. ويلعب وست هام في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

وتعرض كريستيانو بيراجي لاعب فيورنتينا لجرح في رأسه بعد إلقاء جسم عليه أثناء استعداده لتنفيذ ركلة ركنية خلال المباراة التي أقيمت في براج. واحتاج المدافع لتدخل طبي بسبب تعرضه لنزيف.

وعوقب روما في مخالفة أخرى بغرامة 80500 يورو مع إغلاق جزئي لملعبه (ستة آلاف مقعد) بسبب إلقاء المشجعين لأجسام في مباراة قبل النهائي ضد باير ليفركوزن.

كما تعرض النادي الألماني لغرامة 43 ألف يورو مع إغلاق جزئي لملعبه (خمسة آلاف مقعد) بسبب إشعال الألعاب النارية وإلقاء أجسام أيضا. وتعرض فيورنتينا وبازل لغرامات ومنعهما من بيع التذاكر للجماهير في مباراة واحدة خارج ملعبيهما بسبب خطأ مشابه.

ف.ي/أ.ح (رويترز، د.ب.ا)