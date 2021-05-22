بسبب أحداث أفغانستان.. ميركل تلغي زيارة وداعية إلى إسرائيل

ألغت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل زيارتها إلى إسرائيل التي كان مخططا لها للفترة بين يومي السبت والاثنين المقبلين، بسبب التطورات المأساوية في أفغانستان، بحسب المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتفن زايبرت.

وقال زايبرت في برلين اليوم الخميس (26 أغسطس/ آب 2021) إن الجانبين اتفقا على إتمام الزيارة في وقت لاحق، موضحا أنه تم اتخاذ القرار بالاتفاق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت. وكانت وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب-كارنباور حذرت في وقت سابق اليوم الخميس من استمرار تزايد خطر الإرهاب حول مطار العاصمة الأفغانية كابول.

وقالت الوزيرة في برلين اليوم: "نعلم أن التهديدات الإرهابية تزايدت بشكل كبير لدرجة أنها صارت ملموسة أكثر... نحن حاليا في أخطر المراحل وأكثرها ارتباكا وحساسية". وواصل الجيش الألماني صباح اليوم مهمة الإجلاء التي يقوم بها منذ الأسبوع الماضي لألمان وموظفين محليين من أفغانستان، والتي أوشكت على الانتهاء. وحتى الآن أجلى الجيش الألماني أكثر من 5300 شخص.

وكانت أولريكه ديمر، وهي متحدثة باسم الحكومة الألمانية قد أعلنت الجمعة الماضية أن المستشارة أنغيلا ميركل، التي ستتخلى عن السلطة في الخريف، ستقوم بزيارة إلى إسرائيل من 28 إلى 30 آب/أغسطس تشمل لقاء مع رئيس الوزراء نفتالي بينيت.

وقالت المستشارة في 13 حزيران/يونيو بعد تعيين بينيت رئيسا للوزراء خلفا لبنيامين نتانياهو الذي بقي في المنصب 12 عاما إن "ألمانيا وإسرائيل تربطهما صداقة فريدة نريد تعزيزها".

وكانت ميركل حذرت في 22 أيار/مايو من تجاوزات عنصرية أو معادية للسامية خلال تظاهرات في الربيع دعما للقضية الفلسطينية في ألمانيا أحرقت خلالها أعلام اسرائيلية.

برنامج ميركل الوداعي في إسرائيل

وقالت ديمر في مؤتمر صحافي في برلين الجمعة (20 أغسطس/ آب) إن ميركل التي ستغادر السلطة بعد 16 عاما، ستلتقي يوم الأحد (29 آب/أغسطس) رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، والرئيس الإسرائيلي إزاك هيرتسوغ، ووزير الخارجية، جاير لابيد، لإجراء محادثات، مضيفة أنها ستلتقي أيضا مجلس الوزراء الإسرائيلي.

وبحسب البيانات، كان مقررا أن تضع ميركل إكليلا من الزهور في نصب "ياد فاشيم" التذكاري للهولوكوست في القدس بعد ظهر يوم الأحد بحضور بينيت، وأن تزور ميركل معرضا ومركزا مستقبليا للتوثيق في "ياد فاشيم".

وذكرت ديمر أنه بالإضافة إلى ذلك، ستحصل المستشارة على الدكتوراه الفخرية من التخنيون - معهد إسرائيل للتكنولوجيا في حيفا - خلال حفل تكريم في القدس. كما كان مقررا أيضا أن تلتقي ميركل يوم الاثنين مع ممثلين عن المعهد الإسرائيلي لدراسات الأمن القومي (آي إن إس إسٍ) في تل أبيب على مائدة مستديرة في القدس، على أن تختم المستشارة زيارتها عائدة إلى برلين قبل ظهر ذلك اليوم.

وبعد 76 عاما من انتهاء الحرب العالمية الثانية ، يقيم البلدان (ألمانيا وإسرائيل) علاقات وثيقة تميزت خصوصا في آب/أغسطس 2020 بتدريبات غير مسبوقة أجراها سلاح الجو الإسرائيلي في ألمانيا تحت شعار الذاكرة وتخللها تحليق فوق المعسكر النازي السابق داخاو.

وسبق أن شاركت القوات الجوية الألمانية في مناورات مشتركة في 2019 في صحراء النقب الإسرائيلية.

ص.ش/أ.ح (د ب أ، رويترز، أ ف ب)