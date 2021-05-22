 بسبب أحداث أفغانستان.. ميركل تلغي زيارة وداعية إلى إسرائيل | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 26.08.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

بسبب أحداث أفغانستان.. ميركل تلغي زيارة وداعية إلى إسرائيل

كان من المقرر أن تلتقي المستشارة ميركل كبار المسؤولين في إسرائيل، في زيارة وداعية بعد 16 عاما لها في منصب مستشار ألمانيا، وكانت ستحصل على الدكتوراه الفخرية من "التخنيون"، لكن الأحداث المتلاحقة في أفغانستان حالت دون ذلك.

ميركل تضع إكليلا من الزهور في قاعة الذكرى بنصب المحرقة ياد فاشيم، خلال زيارتها للقدس في 4/10/2018

ميركل تضع إكليلا من الزهور في قاعة الذكرى بنصب المحرقة "ياد فاشيم"، خلال زيارتها للقدس في 4/10/2018

ألغت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل زيارتها إلى إسرائيل التي كان مخططا لها للفترة بين يومي السبت والاثنين المقبلين، بسبب التطورات المأساوية في أفغانستان، بحسب المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتفن زايبرت. 

مختارات

نجحت زيارة ميركل إلى إسرائيل في فتح أفق جديد أمام العلاقات الثنائية بين البلدين، لتصبح مؤهلة لأن تتحول إلى علاقة صداقة. غير أن الزيارة حصدت أيضا انتقادات ألمانية لغياب الموقف الواضح حيال سياسة الاستيطان الإسرائيلية.

في ختام زيارتها لإسرائيل ألقت ميركل خطاباً تاريخياً أمام الكنيست الإسرائيلي، وسط تغيب 10 نواب احتجاجاً على استخدام اللغة الألمانية. ميركل أكدت أن أمن إسرائيل غير قابل للمساومة واصفة صواريخ القسام بالاعتداءات الإرهابية.

قال دبلوماسي ألماني رفيع إن بلاده تلقت ضمانات من طالبان بالسماح للأفغان الذين يحملون وثائق قانونية بمغادرة البلاد بعد انتهاء الموعد المحدد، فيما أكدت وزيرة الدفاع ما وعدت به ميركل بأن ألمانيا ستبقى وفية مع من خدموا معها.

وقال زايبرت في برلين اليوم الخميس (26 أغسطس/ آب 2021) إن الجانبين اتفقا على إتمام الزيارة في وقت لاحق، موضحا أنه تم اتخاذ القرار بالاتفاق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت. وكانت وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب-كارنباور حذرت في وقت سابق اليوم الخميس من استمرار تزايد خطر الإرهاب حول مطار العاصمة الأفغانية كابول. 

 وقالت الوزيرة في برلين اليوم: "نعلم أن التهديدات الإرهابية تزايدت بشكل كبير لدرجة أنها صارت ملموسة أكثر... نحن حاليا في أخطر المراحل وأكثرها ارتباكا وحساسية". وواصل الجيش الألماني صباح اليوم مهمة الإجلاء التي يقوم بها منذ الأسبوع الماضي لألمان وموظفين محليين من أفغانستان، والتي أوشكت على الانتهاء. وحتى الآن أجلى الجيش الألماني أكثر من 5300 شخص.

وكانت أولريكه ديمر، وهي متحدثة باسم الحكومة الألمانية قد أعلنت الجمعة الماضية أن المستشارة أنغيلا ميركل، التي ستتخلى عن السلطة في الخريف، ستقوم بزيارة إلى إسرائيل من 28 إلى 30 آب/أغسطس تشمل لقاء مع رئيس الوزراء نفتالي بينيت.

وقالت المستشارة في 13 حزيران/يونيو بعد تعيين بينيت رئيسا للوزراء خلفا لبنيامين نتانياهو الذي بقي في المنصب 12 عاما إن "ألمانيا وإسرائيل تربطهما صداقة فريدة نريد تعزيزها".

وكانت ميركل حذرت في 22 أيار/مايو من تجاوزات عنصرية أو معادية للسامية خلال تظاهرات في الربيع دعما للقضية الفلسطينية في ألمانيا أحرقت خلالها أعلام اسرائيلية.

مشاهدة الفيديو 01:50

ميركل في زيارة لإسرائيل

برنامج ميركل الوداعي في إسرائيل

وقالت ديمر في مؤتمر صحافي في برلين الجمعة (20 أغسطس/ آب) إن ميركل التي ستغادر السلطة بعد 16 عاما، ستلتقي يوم الأحد (29 آب/أغسطس) رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، والرئيس الإسرائيلي إزاك هيرتسوغ، ووزير الخارجية، جاير لابيد، لإجراء محادثات، مضيفة أنها ستلتقي أيضا مجلس الوزراء الإسرائيلي.

وبحسب البيانات، كان مقررا أن تضع ميركل إكليلا من الزهور في نصب "ياد فاشيم" التذكاري للهولوكوست في القدس بعد ظهر يوم الأحد بحضور بينيت، وأن تزور ميركل معرضا ومركزا مستقبليا للتوثيق في "ياد فاشيم".

وذكرت ديمر أنه بالإضافة إلى ذلك، ستحصل المستشارة على الدكتوراه الفخرية من التخنيون - معهد إسرائيل للتكنولوجيا في حيفا - خلال حفل تكريم في القدس. كما كان مقررا أيضا أن تلتقي ميركل يوم الاثنين مع ممثلين عن المعهد الإسرائيلي لدراسات الأمن القومي (آي إن إس إسٍ) في تل أبيب على مائدة مستديرة في القدس، على أن تختم المستشارة زيارتها عائدة إلى برلين قبل ظهر ذلك اليوم.

وبعد 76 عاما من انتهاء الحرب العالمية الثانية ، يقيم البلدان (ألمانيا وإسرائيل) علاقات وثيقة تميزت خصوصا في آب/أغسطس 2020 بتدريبات غير مسبوقة أجراها سلاح الجو الإسرائيلي في ألمانيا تحت شعار الذاكرة وتخللها تحليق فوق المعسكر النازي السابق داخاو.

وسبق أن شاركت القوات الجوية الألمانية في مناورات مشتركة في 2019 في صحراء النقب الإسرائيلية.

ص.ش/أ.ح (د ب أ، رويترز، أ ف ب)

  • default

    العلاقات الألمانية الإسرائيلية- لحمة أبدية

    سارة شتريكر

    تعيش الكاتبة سارة شتريكر في إسرائيل منذ 5 أعوم، وقد أنجزت أولى رواياتها هنا كما أنجزت للتو قصة قصيرة ستنشر في كتاب لمجموعة من الكتاب الألمان والإسرائيليين.

  • 28.04.2015 DW Doku Auf immer verbunden sarah 1

    العلاقات الألمانية الإسرائيلية- لحمة أبدية

    سارة شتريكر

    تعيش الكاتبة سارة شتريكر في إسرائيل منذ 5 أعوم، وقد أنجزت أولى رواياتها هنا كما أنجزت للتو قصة قصيرة ستنشر في كتاب لمجموعة من الكتاب الألمان والإسرائيليين.

  • default

    العلاقات الألمانية الإسرائيلية- لحمة أبدية

    القدس - حائط المبكى

    أقدس أماكن اليهود: حائط المبكى في القدس الشرقية.

  • default

    العلاقات الألمانية الإسرائيلية- لحمة أبدية

    توم فرانتس

    فاز توم فرانتس في سنة 2013 بجائزة أفضل طاهٍ في البرنامج الإسرائيلي التلفزي "ماستر شيف"، وأصبح مذذاك مشهورًا في إسرائيل.

  • default

    العلاقات الألمانية الإسرائيلية- لحمة أبدية

    توم فرانتس

    اعتنق توم فرانتس اليهودية قبل 8 أعوام، وهو يفضل الصلاة في كنيس يهودي صغير في القدس كان قد بناه جد زوجته على نفقته الخاصة.

  • default

    العلاقات الألمانية الإسرائيلية- لحمة أبدية

    توم فرانتس

    تصوير في مطبخ عائلة فاديدا المؤلفة من طهاة منذ أجيال. يبحث توم فرانتس في المطبخ القدسي عن مواضيع لكتابه.

  • default

    العلاقات الألمانية الإسرائيلية- لحمة أبدية

    ريلي فيلو

    المغنية الإسرائلية ريلي فيلو، 34 عاما، تريد أن تنجح كمغنية في برلين، المدينة التي كانت قد نجحت عمة والدها بها كمغنية قبل أن تقتل في أوشفيتس.

  • default

    العلاقات الألمانية الإسرائيلية- لحمة أبدية

    ريلي فيلو

    ريلي فيلو وزوجها بنديكت بينفالد وأصدقاء إسرائيليين في مقهى في كرويتسبرغ. في هذا الحي البرليني وفي حي نويكولن المجاور يعيش شباب إسرائيليون كثر.

  • default

    العلاقات الألمانية الإسرائيلية- لحمة أبدية

    ريلي فيلو وشاحاك شابيرا

    الإسرائيليان ريلي فيلو وشاحاك شابيرا متفقان على أنه يمكن تحمل تاريخ شعبهما عبر النكتة اليهودية والسخرية الإسرائيلية.

  • default

    العلاقات الألمانية الإسرائيلية- لحمة أبدية

    شاحاك شابيرا

    استعداد للعمل كمراسل: يمثل شاحاك شابيرا دور المراسل بغية استطلاع آراء المارة بخصوص اللاسامية والكليشيهات عن اليهود.

  • 28.04.2015 DW Doku Auf immer verbunden Shahak mit Selfie Paar

    العلاقات الألمانية الإسرائيلية- لحمة أبدية

    شاحاك شابيرا

    كثر ممن يزورون النصب التذكاري لضحايا النازية اليهود يأخذون صورًا شخصية بهواتفهم المحمولة. شاحاك شابيرا يواجههم بزعمه أن التقاط الصور الشخصية هنا ممنوع.


مواضيع ذات صلة

TOPSHOT - Palestinians celebrate in Ramallah city center in support of the resistance in Gaza, after the cease-fire between the Palestinians and Israel late in the early hours of May 21, 2021, in Ramallah, in the Israeli-occupied West Bank. - A ceasefire between Israel and Hamas, the Islamist movement which controls the Gaza Strip, came into force early Friday after 11 days of deadly fighting that pounded the Palestinian enclave and forced countless Israelis to seek shelter from rockets. (Photo by ABBAS MOMANI / AFP) (Photo by ABBAS MOMANI/AFP via Getty Images)

ماذا وراء تأييد ميركل إجراء "اتصالات غير مباشرة" مع حماس؟ 22.05.2021

ميركل تؤيد إجراء "اتصالات غير مباشرة" مع حماس، هل هو تغير في الموقف الألماني من الحركة التي تصنفها أوروبا إرهابية؟ وماذا وراء تحرك الدبلوماسية الألمانية تجاه تل أبيب والضفة الغربية قبيل وقف إطلاق النار؟