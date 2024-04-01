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صورة من: Brenda Haas
بريندا هاس
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موضوعات من بريندا هاس
كذبة أبريل نيسان في زمن الأخبار الكاذبة
كذبة أبريل نيسان في زمن الأخبار الكاذبة
في الماضي، اعتادت الصحف في الأول من أبريل/نيسان فبركة قصص غريبة، ولكن في زمن الأخبار الكاذبة، لم يعد الأمر بهذه البساطة.
ثقافة
2024/4/1
١ أبريل ٢٠٢٤
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