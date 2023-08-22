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بريكس

بريكس هي مجموعة دول صاعدة تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. وجاء اسم بريكس من الحروف الأولى لأسماء الدول المذكورة باللاتينية. وهناك مجموعة دول بينها مصر والسعودية ترغب بالانضمام إلى المجموعة.

تضم المجموعة التي عقدت قمتها الأولى في يونيو/حزيران 2009 أكثر من 3.2 مليار نسمة. ويشكل هؤلاء نحو 40 بالمائة من سكان العالم ويتمتعون بأكثر من ربع الناتج المحلي العالمي. وتعد الصين الأقوى اقتصاديا بين دول المجموعة، في حين تعد روسيا الأقوى عسكريا وسياسيا.

لماذا يتزايد تنافس الدول للانضمام إلى مجموعة بريكس؟

لماذا يتزايد تنافس الدول للانضمام إلى مجموعة بريكس؟ 22.08.2023

حظيت قمة مجموعة بريكس في جنوب أفريقيا باهتمام كبير من قبل الإعلام، فما سبب كل هذا الاهتمام؟ ولماذا تجذب بريكس العديد من الدول وبينها دول عربية، وتريد الانضمام إلى المجموعة؟ وكيف ستكون المنافسة مستقبلا بين بريكس والغرب؟
لماذا يتزايد تنافس الدول للانضمام إلى مجموعة بريكس؟

لماذا يتزايد تنافس الدول للانضمام إلى مجموعة بريكس؟ 22.08.2023

حظيت قمة مجموعة بريكس في جنوب أفريقيا باهتمام كبير من قبل الإعلام، فما سبب كل هذا الاهتمام؟ ولماذا تجذب بريكس العديد من الدول وبينها دول عربية، وتريد الانضمام إلى المجموعة؟ وكيف ستكون المنافسة مستقبلا بين بريكس والغرب؟
القمة الخامسة لبريكس في جنوب إفريقيا تبحث امكانات التوسع

القمة الخامسة لبريكس في جنوب إفريقيا تبحث امكانات التوسع 22.08.2023

بحضور بارز يجتمع تحالف "بريكس"، الذي يضم خمسة اقتصادات ناشئة في جنوب أفريقيا، ابتداء من اليوم الثلاثاء في قمة من المتوقع أن تركز على توسيع المجموعة. ووزيرة الخارجية الألمانية تأمل منها حلاّ لملف الحبوب الأوكرانية.

قمة بريكس.. لماذا تتنافس السعودية ودول أخرى على عضوية المجموعة؟

قمة بريكس.. لماذا تتنافس السعودية ودول أخرى على عضوية المجموعة؟ 22.08.2023

يرى خبراء أن مجموعة بريكس تمثل كيانا موازيا، وتسعى لأن تكون بديلا، للمؤسسات المالية الدولية الواقعة تحت سيطرة الغرب، وبأن هدفها تقديم بديل لنظام القطب الواحد. فهل هي كذلك؟ ولماذا يتزايد التنافس الدولي للانضمام إليها؟

جنوب إفريقيا تستضيف أعمال قمة دول بريكس في جوهانسبيرغ 21.08.2023

انطلقت اليوم أعمال قمة دول بريكس ذات الاقتصادات الناشئة في جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا . وتسعى بريكس التي تضم كلا من روسيا والصين وجنوب إفريقيا والبرازيل والهند إلى توسيع نفوذ التكتل والدفع باتجاه تحول في السياسة العالمية. وهناك استياء من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي من عدم اتخاذ هذه الدول موقفا واضحا من روسيا لغزوها أوكرانيا. وتحاول جنوب إفريقيا إيجاد توازن بين جميع الأطراف

رغم استياء الغرب... لماذا تحافظ أفريقيا على تحالفها مع بوتين؟

رغم استياء الغرب... لماذا تحافظ أفريقيا على تحالفها مع بوتين؟ 19.08.2023

تعقد مجموعة بريكس قمتها الأسبوع المقبل في جوهانسبرغ لبحث عدة قضايا من بينها احتمال توسيع التكتل، ووسائل تعزيز نفوذه. غياب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خيم على أجواء القمة تماماً كما كان سيفعل حضوره لها.

قمة جدة.. السعودية قوة دولية وسيطة من بوابة أوكرانيا؟

قمة جدة.. السعودية قوة دولية وسيطة من بوابة أوكرانيا؟ 05.08.2023

بعلاقاتها "المتوازنة" مع موسكو وكييف تحاول الرياض من خلال قمة مستشاري أمن وطني في جدة البحث عن حل "للأزمة الأوكرانية". بجانب أعضاء كتلة "بريكس"، والصين حاضرة بغياب وروسيا. ما فرص القمة لوقف الحرب؟
تجنبا للاعتقال.. بوتين لن يشارك في قمة البريكس بجنوب أفريقيا

"تجنبا للاعتقال".. بوتين لن يشارك في قمة البريكس بجنوب أفريقيا 19.07.2023

أكدت رئاسة جنوب إفريقيا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يشارك في قمة دول بريكس، التي ستعقد في هذا البلد في آب/أغسطس، منهية بذلك تكهنات متواصلة منذ أشهر بسبب مذكرة الاعتقال. والكرملين يؤكد مشاركة بوتين عبر الفيديو.
روسيا تواصل قصف أوديسا وتحذر جنوب إفريقيا من اعتقال بوتين

روسيا تواصل قصف أوديسا وتحذر جنوب إفريقيا من اعتقال بوتين 19.07.2023

تعرضت مدينة أوديسا الأوكرانية، التي كان تصدر منها الحبوب وفق اتفاقية انسحبت منها روسيا، للقصف مرة أخرى ليل الثلاثاء/الأربعاء. هذا فيما حذرت موسكو جنوب إفريقيا من أن اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيكون "إعلان حرب".

تبون في الصين.. هل تفتح بكين باب "بريكس" أمام الجزائر؟ 18.07.2023

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في زيارة رسمية إلى الصين وأبرز المفات على طاولة المحادثات تعزيز التعاون بين البلدين ومساعي الجزائر للانضمام إلى مجموعة بريكس.. فماذا حققه الرئيس الجزائري في بكين؟
وزيرة خارجية ألمانيا: نرى تصدعات كبيرة في الدعاية الروسية

وزيرة خارجية ألمانيا: نرى تصدعات كبيرة في "الدعاية" الروسية 26.06.2023

تختصر وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك زيارة مقررة إلى جنوب أفريقيا على خلفية تمرد فاغنر الفاشل، الذي وصفته بأنه يدل على تصدعات كبيرة ومؤكدة في السياسة الروسية، مؤكدة مواصلة الدعم المقدم لأوكرانيا.
هل سيتم اعتقال بوتين في جنوب إفريقيا إذا حضر قمة بريكس؟

هل سيتم اعتقال بوتين في جنوب إفريقيا إذا حضر قمة بريكس؟ 02.06.2023

تدور تساؤلات عدة حول مدى إمكانية تنفيذ جنوب إفريقيا لمذكرة اعتقال الرئيس الروسي بوتين إذا ما قرر حضور قمة بريكس المقبلة، وهي المذكرة التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامات لبوتبن بارتكاب جرائم حرب.
هل تصبح مجموعة بريكس بديلا لمنظومة الغرب؟

هل تصبح مجموعة بريكس بديلا لمنظومة الغرب؟ 03.04.2023

لم تصدق التوقعات بأن تصبح دول "بريكس" كيانا يضم الاقتصاديات الأسرع نموا، لكن بدلا من ذلك، باتت المجموعة بمثابة تحالف دبلوماسي وممول تزداد أهميته للتنمية في دول عديدة، فهل تقدم بذلك بديلا للمنظومة الغربية؟
انضمام السعودية والجزائر ومصر لمجموعة بريكس.. خطوة مؤكدة؟

انضمام السعودية والجزائر ومصر لمجموعة "بريكس".. خطوة مؤكدة؟ 19.11.2022

تقارير متعددة تتحدث عن انضمام دول جديدة إلى مجموعة بريكس منها السعودية والجزائر ومصر، ولكل دولة منها نقاط قوة ونقاط ضعف، لكن يظهر أن قادة بريكس يبحثون تعزيز المجموعة بغض النظر عن القوة الاستراتيجية للأعضاء الجدد.

السعودية تترقب زيارة للرئيس الصيني..."تكتل" اقتصادي جديد؟ 29.10.2022

السعودية تترقب زيارة للرئيس الصيني هي الأولى من نوعها منذ عام الفين وستة عشر، وبوتين يمهد الطريق للتقارب الصيني السعودي، بالإعلان عن دعمه لضم الرياض إلى مجموعة بريكس. هل يتشكل قطب اقتصادي عالمي مناوئ لواشنطن وبمشاركة سعودية؟

أعضاء دول مجموعة بريكس يدينون التجربة النووية لكوريا الشمالية 04.09.2017

أدان قادة دول مجموعة "بريكس" المجتمعون فى شيامن بالصين في إعلان بشدة التجربة النووية الكورية الشمالية الأخيرة، فيما حذرت موسكو مما أسمته أي خطوات حمقاء فيما قد تزيد الوضع سوءا مضيفا أن هناك حاجة لحل سياسي للأزمة.
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