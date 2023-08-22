جنوب إفريقيا تستضيف أعمال قمة دول بريكس في جوهانسبيرغ

انطلقت اليوم أعمال قمة دول بريكس ذات الاقتصادات الناشئة في جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا . وتسعى بريكس التي تضم كلا من روسيا والصين وجنوب إفريقيا والبرازيل والهند إلى توسيع نفوذ التكتل والدفع باتجاه تحول في السياسة العالمية. وهناك استياء من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي من عدم اتخاذ هذه الدول موقفا واضحا من روسيا لغزوها أوكرانيا. وتحاول جنوب إفريقيا إيجاد توازن بين جميع الأطراف