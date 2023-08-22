بريكس هي مجموعة دول صاعدة تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. وجاء اسم بريكس من الحروف الأولى لأسماء الدول المذكورة باللاتينية. وهناك مجموعة دول بينها مصر والسعودية ترغب بالانضمام إلى المجموعة.
تضم المجموعة التي عقدت قمتها الأولى في يونيو/حزيران 2009 أكثر من 3.2 مليار نسمة. ويشكل هؤلاء نحو 40 بالمائة من سكان العالم ويتمتعون بأكثر من ربع الناتج المحلي العالمي. وتعد الصين الأقوى اقتصاديا بين دول المجموعة، في حين تعد روسيا الأقوى عسكريا وسياسيا.
انطلقت اليوم أعمال قمة دول بريكس ذات الاقتصادات الناشئة في جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا . وتسعى بريكس التي تضم كلا من روسيا والصين وجنوب إفريقيا والبرازيل والهند إلى توسيع نفوذ التكتل والدفع باتجاه تحول في السياسة العالمية. وهناك استياء من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي من عدم اتخاذ هذه الدول موقفا واضحا من روسيا لغزوها أوكرانيا. وتحاول جنوب إفريقيا إيجاد توازن بين جميع الأطراف