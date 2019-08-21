بريكسيت - جونسون سيلتف على البرلمان بانتخابات إذا صوت ضده

قال مسؤول حكومي بارز الاثنين (الثاني من سبتمبر/ أيلول 2019) إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيدعو لانتخابات عامة في 14 أكتوبر/ تشرين الأول إذا واجه هزيمة في تصويت برلماني على استراتيجيته للخروج من الاتحاد الأوروبي غداً الثلاثاء.

وأضاف المسؤول أنه إذا انضم نواب من حزبه المحافظ إلى المعارضة - كما هو متوقع لإلحاق هزيمة بجونسون - فإن الحكومة ستطرح على الفور تصويتاً الأربعاء لإجراء انتخابات عامة مبكرة. وكان جونسون قد صرح في وقت سابق من اليوم بأنه لا يريد الانتخابات، داعياً النواب إلى عدم التصويت لصالح تأجيل جديد للخروج من الاتحاد الأوروبي.

ويعتزم النواب يوم الأربعاء إقرار تشريع من شأنه أن يجبر جونسون على المطالبة بتمديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، المقرر حالياً في 31 أكتوبر/ تشرين الأول. وقال جونسون في بيان أمام مقر رئاسة الوزراء: "إذا فعلوا (صوتوا لصالح التأجيل) فإنهم سيتسببون في مشكلات لوضع المملكة المتحدة وسيجعلون أي تفاوض في المستقبل مستحيلاً تماماً"، مضيفاً أنه يعتقد أن "فرص التوصل إلى اتفاق حول بريكسيت مع بروكسل آخذة في الازدياد". لكنه استبعد أي تأخير لموعد خروج بلاده في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول من الاتحاد الأوروبي إذا لم يتم التوصل لاتفاق.

وقال جونسون في تغريدة اليوم: "لكي نظهر لأصدقائنا في بروكسل أننا متحدون في هدفنا، ينبغي على أعضاء البرلمان التصويت مع الحكومة ضد التأخير غير المجدي الذي يقترحه كوربين. أريد أن يعرف الجميع أنه لا توجد ظروف ستجعلني أطلب من بروكسل التأجيل. نحن مغادرون (الاتحاد الأوروبي) في 31 أكتوبر، لا يوجد هناك (ماذا لو) أو (لكن)".

وكان رئيس الوزراء البريطاني قد ألغى اجتماعاً مع أعضاء في حزب المحافظين المعارضين للخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وهدد بطرد المعارضين، مما يزيد من حدة الخلاف حول الكيفية التي يجب أن تتعامل بها البلاد مع مسألة خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وقال قادة حزب المحافظين في البرلمان إن النواب الذين يدعمون محاولات منع خروج بريطانيا من الاتحاد من دون اتفاق لن يتم اعتبارهم مرشحين محتملين للحزب في الانتخابات العامة المقبلة، وأضافوا أنه سوف يتم أيضاً عزلهم من صفوف الحزب في البرلمان، وسوف يتم اعتبارهم مستقلين.

من جهته، تعهد زعيم المعارضة من حزب العمال، جيريمي كوربين، بمعارضة خطوة جونسون بتعليق عمل البرلمان، ووصفها بأنها "اعتداء على الديمقراطية سيتم مقاومته"، وأضاف أن حزب العمال "يعمل مع أحزاب أخرى لفعل كل ما هو ضروري لإبعاد البلاد عن حافة الهاوية. بعدها نحتاج إلى إجراء انتخابات عامة".

ع.ح./ ي.أ.(أ ف ب، رويترز)