 بريكست- توتر متصاعد بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بسبب الاتفاقيات التجارية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 16.10.2020

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أخبار

بريكست- توتر متصاعد بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بسبب الاتفاقيات التجارية

طالب الاتحاد الأوروبي لندن بتقديم تنازلات بشأن المفاوضات التجارية بشأن مرحلة ما بعد "بريكست" وهو ما رفضه رئيس الوزراء البريطاني مطالبا الأوروبيين بإحداث تغيير جوهري في النهج المتبع في المفاوضات.

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

اشترط رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون "تغيراً جوهرياً في النهج" من جانب الأوروبيين لمواصلة المفاوضات التجارية بشأن مرحلة ما بعد بريكست، رغم التهديد بالخروج من التكتل "من دون اتفاق" في الأول من كانون الثاني/يناير.

مختارات

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يقلق الكثير من المسافرين إليها. فهل هناك تغييرات يتعين عليهم معرفتها والتكيف معها أم أن الوضع سيبقى على حاله كما هو الآن؟ فيما يلي أجوبة لأهم الأسئلة حول السفر إلى بريطانيا.

شددت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لهجتها بإعلانها أن على بريطانيا "تحمل عواقب" علاقة اقتصادية أضعف مع الاتحاد الأوروبي بعد خروجها منه، فيما لم يطرأ أي تقدم على المفاوضات لتنظيم العلاقة بينهما بعد بريكست.

وأعلن المتحدث باسم جونسون للصحافة اليوم الجمعة (16 أكتوبر/ تشرين الأول 2020) أن "المفاوضات التجارية انتهت. لقد أنهاها عملياً الاتحاد الأوروبي وسيكون من الجدير التحدث مع بعضنا فقط في حال غيّر الاتحاد موقفه بشكل جوهري".

وخلال أول أيام القمة الأوروبية أمس الخميس، دار حوار صمّ جديد بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، إذ إن الدول الأعضاء الـ27 تطلب تنازلات من جانب لندن مؤكدةً رغبتها في مواصلة المحادثات للتوصل إلى اتفاق تبادل حرّ قبل العام المقبل، موعد وقف تطبيق القواعد الأوروبية في المملكة المتحدة.

تهديد جديد بالخروج دون اتفاق

وقال جونسون للتلفزيون البريطاني "لقد تخلوا عن فكرة اتفاق التبادل الحر ولا يبدو أنه طرأ أي تقدم من جانب بروكسل لذا نقول لهم : تعالوا إلينا عند حصول تغير جوهري في النهج وإلا يناسبنا جدا البحث في التفاصيل العملية" للخروج من دون اتفاق تجاري.

وأضاف "علينا الاستعداد إلى ترتيب يشبه ذلك الذي تم التوصل إليه مع أستراليا"، ما يمثل الانفصال "بدون اتفاق" بحيث تخضع المبادلات لقواعد منظمة التجارة العالمية. وأشار إلى أنه لم يبقَ "سوى عشرة أسابيع قبل انتهاء الفترة الانتقالية" التي تلت الخروج من الاتحاد الساري منذ 31 كانون الثاني/يناير الماضي.

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تجار في لندن يخشون البريكست وجماركه العالية

ويعتزم جونسون اليوم الجمعة الكشف عن الخطوات المقبلة فيما يتعلق بالمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق تجاري بعد خروج المملكة المتحدة من التكتل (بريكست).

ومن المتوقع أن يحدد جونسون ما إذا كان يخطط للمضي قدما في المفاوضات بشأن العلاقات المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي أو تنفيذ تهديده السابق بالانسحاب من المفاوضات والتركيز بدلا من ذلك على سيناريو عدم التوصل لاتفاق، بالرغم من العواقب الاقتصادية.

وقال جونسون الجمعة "يريدون الاستمرار في السيطرة على حريتنا التشريعية وقطاعنا للصيد بطريقة غير مقبولة إطلاقاً". وأكد أن بلاده مستعدة للخروج "دون اتفاق"، ما يعني بدء تطبيق مفاجئ لنظام الحصص والرسوم الجمركية بين التكتل والمملكة المتحدة، ومنع وصول الصيادين الأوروبيين إلى المياه البريطانية.

ورغم مرور ثمانية أشهر على خروج بريطانيا بشكل رسمي من التكتل الأوروبي، فإن إحراز تقدم بشأن التوصل لاتفاق تجاري بنهاية العام لا يزال بعيد المنال.

وعقب مداخلة جونسون، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أن المفاوضين الأوروبيين سيزورون لندن الأسبوع المقبل "لتكثيف" المفاوضات.

وكتبت في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) "يواصل الاتحاد الأوروبي العمل للتوصل لاتفاق، لكن ليس بأي ثمن". وأضافت "كما كان مقررا، سيتوجه طاقمنا التفاوضي إلى لندن الأسبوع المقبل لتكثيف تلك المفاوضات".

 

ألمانيا تطالب الطرفين بتقديم تنازلات

وتعتبر بروكسل أنه ينبغي التوصل إلى تسوية حول اتفاق تبادل حرّ محتمل بحلول نهاية الشهر الحالي، للتمكن من تنفيذها في كانون الثاني/يناير. لكن جونسون جعل من القمة الأوروبية التي عُقدت الخميس موعداً نهائياً، معتبراً أنه في حال لم يتمّ التوصل إلى تسوية ينبغي على الطرفين "قبول الأمر والمضي قدماً".

من جهته، اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة أن الاتفاق بشأن العلاقة التجارية في مرحلة ما بعد بريكست يتطلب "جهوداً خصوصاً من جانب المملكة المتحدة".

وقال ماكرون بعد القمة إن "المملكة المتحدة هي من أرادت مغادرة الاتحاد الأوروبي"، معتبراً أن لندن "بحاجة لاتفاق أكثر منّا". وأضاف "نتعثر بشأن كل شيء" مع البريطانيين وليس فقط بشأن الصيد.

وأكد رؤساء الدول والحكومات الأوروبية أنهم لاحظوا "بقلق أن التقدم المحرز بشأن المسائل الأساسية التي تهمّ الاتحاد لا يزال غير كاف للتوصل إلى اتفاق" في الوقت القصير المتاح للطرفين.

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تصاعد حدة اللهجة بين لندن وبروكسل قبل استئناف المفاوضات حول مرحلة ما بعد بريكست

وطلبوا من لندن القيام "بما يلزم لجعل الاتفاق ممكناً"، في مؤشر على أنهم يشددون موقفهم مقارنة بالمبادلات التي جرت في وقت سابق هذا الأسبوع بين جونسون وفون دير لايين.

لكنّ المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، تراجعت بشكل جزئي عن هذا التصريح، ودعت كلاً من بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى تقديم تنازلات لإنجاح المفاوضات.

غضب بريطاني

وساد غضب في لندن جراء موقف الأوروبيين. وبنبرة غير معهودة، قال كبير المفاوضين البريطانيين ديفيد فروست مساء الخميس إن بلده يشعر بـ"خيبة أمل" حيال الطلبات الأوروبية، مضيفاً أنه "متفاجئ من أن الاتحاد الأوروبي لم يعد ملتزما بالعمل المكثّف".

ونشر فروست تغريدة على موقع "تويتر" بعد ساعات من صدور بيان قمة الاتحاد الأوروبي: "فوجئت بالاقتراح الذي يشير إلى أنه من أجل الوصول لاتفاق، يجب أن تأتي جميع التحركات المستقبلية من جانب المملكة المتحدة.... إنه نهج غير مألوف للمفاوضات".

 

ولا تزال المفاوضات بين لندن وبروكسل متعثرة بسبب ثلاثة مواضيع هي حق وصول الأوروبيين إلى المياه البريطانية الغنية بالأسماك والضمانات المطلوبة من لندن بشأن المنافسة - رغم إحراز تقدم مؤخراً - وطريقة حلّ الخلافات في الاتفاق المستقبلي.

وأكد كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه الخميس أنه يرغب في مواصلة التفاوض بشكل "مكثّف" الأسبوع المقبل في لندن، والأسبوع اللاحق في بروكسل. وقال "اقترحت على الفريق البريطاني التفاوض في الوقت القصير المتبقي لدينا، لمناقشة اتفاق بحلول تشرين الأول/أكتوبر"، مشيراً إلى أنه "مصمم جداً على التوصل إلى اتفاق عادل".

واعتبر رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن الذي تُعتبر بلاده على خطّ المواجهة مع بريطانيا في حال لم يتمّ التوصل إلى اتفاق، أن بارنييه "لديه كل المرونة اللازمة لمواصلة التفاوض".

ويدور الخلاف بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في المحادثات بشأن العلاقات التجارية والاقتصادية المستقبلية حول مصايد الأسماك، وتوفير ضمانات بشأن المعايير البيئية والاجتماعية، وإدارة النزاعات المحتملة.

وقد أعرب الجانبان عن خيبة أملهما في نتائج المحادثات في الأيام القليلة الماضية ، لكن كل الدلائل تشير إلى إطالة أمد المفاوضات بعد الموعد النهائي يوم الخميس الذي وصفته لندن ذات مرة بأنه آخر فرصة واقعية للتوصل إلى اتفاق.

ع.ح./ص.ش. (أ ف ب، رويترز، د ب ا)

  • Brexit Reaktionen Nigel Farage (Foto: Reuters)

    هل بريكست بداية تساقط أحجار الدومينو الأوروبي؟

    بريطانيا

    طالب نايجل فاراج زعيم حزب "استقلال المملكة المتحدة" وأحد الداعمين الرئيسين لحملة "بريكست"، بأن يصبح يوم 23 من حزيران/ يونيو عيدا للاستقلال. وقال: "الاتحاد الأوربي يخسر. الاتحاد الأوروبي يموت. آمل أن نكون قد أسقطنا الحجر الأول من الجدار. وآمل أن يكون خروج بريطانيا هو الخطوة الأولى لتكون دول أوروبا ذات سيادة".

  • Brexit Reaktionen - Archivbild Geert Wilders (Foto: picture alliance/dpa)

    هل بريكست بداية تساقط أحجار الدومينو الأوروبي؟

    هولندا

    خيرت فيلدرز رئيس حزب "الشعب من أجل الحرية والديمقراطية" الشعبوي الهولندي احتفى بخروج بريطانيا وقال "باي باي بروكسل. وهولندا ستكون القادمة". ويطالب فيلدرز منذ سنوات بإجراء استفتاء حول عضوية هولندا في الاتحاد، فيما ذكر استطلاع للرأي أن أغلب الهولنديين يفضلون "نيكست" والخروج من الاتحاد الأوروبي.

  • Brexit Reaktionen - Archivbild Marine Le Pen (Foto: Reuters)

    هل بريكست بداية تساقط أحجار الدومينو الأوروبي؟

    فرنسا

    يأمل اليمين الفرنسي من الاستفادة من نتائج "بريكست". ووصفت زعيمة "الجبهة الوطنية" الفرنسية مارين لوبان النتائج بأنها "انتصار للحرية"، وتابعت: "يجب علينا الآن إجراء استفتاء مشابه في فرنسا وفي دول الاتحاد الأوروبي". وربما تحقق دعوة "فريكست" دفعة انتخابية قوية لمارين لوبان في الانتخابات الرئاسية القادمة في فرنسا في سنة 2017.

  • Brexit Reaktionen - Archivbild Frauke Petry (Foto: Getty Images)

    هل بريكست بداية تساقط أحجار الدومينو الأوروبي؟

    ألمانيا

    فراوكه بيتري زعيمة حزب "البديل من أجل ألمانيا" ردت فرحة على نتائج الاستفتاء بتغريدة في تويتر وقالت:" الوقت ملائم لأوروبا جديدة". أما بيورن هوكه رئيس الكتلة البرلمانية للحزب في ولاية تورينغن فأطلق تصريحات أكثر حدة وطالب بإجراء استفتاء في ألمانيا وأضاف:" أنا أعرف أن أغلبية الشعب الألماني تريد الخروج من عبودية الاتحاد الأوروبي. وأن البريطانيين قرروا بـ"بريكست" الخروج عن طريق الجنون الجماعي".

  • Dänemark Kristian Thulesen Dahl (Foto: picture alliance/dpa)

    هل بريكست بداية تساقط أحجار الدومينو الأوروبي؟

    الدنمرك

    كريستيان توليسن رئيس حزب الشعب الدنمركي هنأ في فيسبوك بنجاح "بريكست". وقال معلقا على النتائج: "الاتحاد الأوروبي قلّل من قيمة شكوك المواطنين تجاهه. الاتحاد الأوروبي صادر قرار الدول المنضمة فيه ويدفع الآن ثمن ذلك". ويريد توليسن أيضا إجراء استفتاء مشابه في الدنمرك.

  • Österreich: Heinz Christian Strache FPÖ (Foto: Reuters)

    هل بريكست بداية تساقط أحجار الدومينو الأوروبي؟

    النمسا

    فيما قال هاينز كريستيان شتراخه زعيم حزب الحرية النمساوي في تغريدة في تويتر إنه "بعد بريكست يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى إصلاحات شاملة. ودون رئيس البرلمان الأوربي شولتس ودون رئيس المفوضية الأوربية يونكر". ويطالب حزب الحرية بإجراء استفتاء في النمسا. وأضاف رئيس الحزب: "نحن نهنئ البريطانيون على حصولهم على استقلالهم من جديد".

  • Ungarn: Victor Orban (Foto: picture alliance/AA)

    هل بريكست بداية تساقط أحجار الدومينو الأوروبي؟

    المجر

    قد يشعر رئيس وزراء المجر اليميني المحافظ فيكتور أوربان أن بريكست تأييد لسياسته الرافضة لاستقبال اللاجئين. وأوضح أوربان بعد التصويت بأنه يؤمن "بأوروبا قوية، لكنها لن تكون كذلك، إلا عندما توجد هنالك حلول ملائمة للقضايا المهمة مثل قضية الهجرة". وكانت المحكمة الدستورية قد أعطت الضوء الأخضر وقبل الاستفتاء على إجراء استفتاء في المجر حول "نسب اللاجئين" المقترحة من قبل الاتحاد الأوروبي.

  • Tschechische Republik: Vaclav Klaus (Foto: picture alliance/dpa)

    هل بريكست بداية تساقط أحجار الدومينو الأوروبي؟

    جمهورية التشيك

    طالب أنصار اليمين الشعبوي في جمهورية التشيك أيضا بـ"سيكسيت" لخروج التشيك من الاتحاد. ومن ابرز المنتقدين للاتحاد الأوروبي الرئيس السابق فاسلاف كلاوس. فيما رفض البرلمان التشيكي في الشهر الماضي طلبا قُدم من قبل حزب "الفجر الذهبي للديمقراطية المباشرة" اليميني الشعبوي لمناقشة إجراء استفتاء مشابه. وموضوع كراهية أوروبا قد يطغي على الانتخابات البرلمانية القادمة، والتي ستجرى في العام القادم.

    الكاتب: فيرا كيرن / زمن البدري


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أكّدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على ضرورة التزام بريطانيا ببنود اتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. يأتي هذا في رد على تقاريرَ إعلامية تفيد برغبة بريطانيا في الغاء بعض التزاماتها المتعلقة بالحدود الجمركية مع ايرلندا الشمالية. وقبيل انطلاق جولة ثامنة من المفاوضات في لندن أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على ضرورة التوصل لاتفاق قبل منتصف أكتوبر المقبل.

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