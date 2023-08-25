 بريغوجين.. من بائع نقانق إلى "فاتح باخموت" | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 25.08.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

بريغوجين.. من بائع نقانق إلى "فاتح باخموت"

عزاء بوتين لأسرة بريغوجين قائد مجموعة فاغنر يعطي إشارة من الكرملين على مقتله المفترض. حادث طائرة بريغوفين الذي برز اسمه في حرب أوكرانيا يأتي بعد تمرد شكل خطرا على روسيا، فمن هو بريغوجين، وكيف بدت علاقته بالقيادة الروسية؟

صورة بريغوجين بسلاحه - نُشرت على قناة تيلغرام في 21 أغسطس 2023

بريغوجين: هل تم قتله أم أن طائرته تعرضت فعليا لحادث؟

بعدما أعلنت سلطات الطيران الروسية مقتل يغفيني بريغوجين ومن معه بعد تحطم طائرتهم أول من أمس، قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس 24 أغسطس/ آب التعازي لعائلته في إشارة إلى تأكيد مقتله المفترض. وقد سقطت الطائرة التي كان على متنها عشرة أشخاص بينهم بريغوجين شمال موسكو  وهي في طريقها من موسكو إلى سانت بطرسبرغ، قرب قرية كوزينكينو في تفير على بعد مئة كيلومتر شمال العاصمة الروسية. وقالت هيئة الطيران المدني الروسية إنه جرى "فتح تحقيق في الحادث. وأن اسم يفغيني بريغوجين ضمن قائمة الركاب".

قبل الواقعة بأيام قليلة  ظهر بريغوجين، الذي التزم الابتعاد عن الأنظار منذ تمرده، في مقطع مصور قِيل أنه من دولة أفريقية لم يفصح عنها. وقد حظى خبر تأكد مقتل بريغوجين باهتمام إعلامي واسع النطاق في جميع أنحاء العالم نظرا للدور الكبير الذي لعبه ومجموعته في الحرب الروسية في أوكرانيا فضلا عن تمردهم ضد الكرملين. ويرى مراقبون أن مصير فاغنر بات على المحك مع الغياب المفترض لزعيمها .

حطام طائرة بريغوجين والنيران تأكله شمال موسكو- 23 أغسطس 2023

تحطم طائرة بريغوجين شمال موسكو، هل تحطمت الطائرة في حادث متعمد؟

ليس "طباخ بوتين" وحسب

يرى مراقبون أن مسيرة بريغوجين قامت على أساس قاعدة غير معلنة في السياسة الروسية مفادها أنه كلما اقتربت من جسد الرئيس، كلما جنيت أموالا كثيرة فيما يبدو أن  زعيم فاغنر قد وضع هذه القاعدة نصب أعينه وعمد إلى تطبيقها.

مختارات

تسعى روسيا لتعزيز نفوذها في أفريقيا عبر طرق شتى منها مرتزقة "فاغنر" أو حملات التضليل المعلوماتية. وبمناسبة القمة الروسية الأفريقية الثانية، تحاول DW في هذا التقرير الكشف عن أشكال البروباغندا الروسية في القارة السمراء.

وُلد بريغوجين عام 1961 في مدينة "لينينغراد" التي تُعرف حاليا باسم سانت بطرسبرغ، فيما يُقال إنه قضى فترة العشرينات من عمره في السجن، حيث مكث فيه تسع سنوات لاتهامه بالسرقة والاحتيال.  وما كاد أن يُطْلَق سراحُه من السجن حتى انهار الاتحاد السوفيتي ليشرع بريغوجين في فتح مشروع تجاري لبيع النقانق على عربة صغيرة في مسقط رأسه. لكنه لاحقا، افتتح العديد من المشاريع الكبيرة بما ذلك مطعم فاخر في سانت بطرسبرغ والذي أصبح بمرور الوقت مقصدا للنخبة السياسية في روسيا، ومن بينهم نائب رئيس بلدية المدينة آنذاك فلاديمير بوتين.

وبفضل علاقاته الوثيقة  بالطبقة الحاكمة في روسيا، توسعت أعمال بريغوجين خاصة عقب تولي بوتين زمام الأمور في الكرملين، حيث حصلت شركة  "كونكورد" الغذائية التي أسسها بريغوجين في تسعينيات القرن الماضي على عقود حصرية ومربحة من الحكومة لتقديم الأطعمة في المناسبات الرسمية، بما في ذلك حفل تنصيب بوتين وزيارة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش إلى سانت بطرسبرغ. وعلى وقع ذلك، اُطلق على بريغوجين لقب "طباخ بوتين". ورغم نجاحه، إلا أن طموحه لم يتوقف على الطهي حتى لو كان لرئيس البلاد. 

عناصر من مجموعة فاغنر تدرب جنود من بيلاروسيا بعد انتشار اخبار انتقالهم إلى هناك - يوليو 2023

عناصر فاغنر ينشطون في بلدان عديدة، فأي دور يلعبونه في تعزيز النفوذ الروسي في الخارج؟

التصيد الإلكتروني والتورط في النزاعات

وأقر بريغوجين في السابق بقيادة وكالة أبحاث الإنترنت التي تُعرف باسم "مزرعة التصيد الإلكتروني" الروسية، التي أطلقت حملة تضليل واسعة النطاق للتأثير على  نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية  عام 2016، وفقا لمكتب التحقيقات الفيدرالي. وكان بريغوجين قد نفى مزاعم التدخل في الانتخابات الأمريكية، حيث اتخذ محاموه إجراءات قانونية ضد الصحافيين الذين ينشرون تقارير عن ارتباطه بالوكالة.

وفي عام 2014، أنشئ بريغوجين شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة، لكنه نفي على مدار السنوات أي ارتباط بالمجموعة، بيد أنه في سبتمبر / أيلول الماضي، أقر بتشكيلها. ومع إنشاء فاغنر وقبلها "مزرعة التصيد الإلكتروني"، وصلت أهمية بريغوجين إلى مستويات عالية إذ أصبح عاملا حاسما في تنفيذ  أهداف بوتين والكرملين السياسية التي كانت ترغب في تجنب التورط بشكل علني ورسمي في الصراعات والأزمات التي تعصف بالشرق الأوسط وأفريقيا.

وعلى وقع تورطه في الصراع السوري بدعم الرئيس بشار الأسد وتعزيز مصالح الكرملين في المنطقة، باتت خبرة بريغوجين العسكرية ضرورية عندما شنت روسيا هجومها العسكري على أوكرانيا. لكن بعد مرور أشهر على الصراع ومع ارتفاع حصيلة القتلى في صفوف الجيش الروسي، سمحت السلطات لزعيم فاغنر بريغوجين بالسعي لتجنيد السجناء من أجل الانخراط في الحرب مقابل العفو عنهم رغم أن القانون الروسي لا يجيز عمل الكيانات المرتزقة مثل فاغنر.

وعندما أثبت الجيش الروسي عدم قدرته على التقدم في مناطق معينة من أوكرانيا، برز دور فاغنر كأحد الأطراف العسكرية التي يرتكن إليها الكرملين خاصة عقب سيطرة مسلحيها على مدينة باخموت الأوكرانية في مايو / أيار الماضي، وقد جاء ذلك بعد معارك طويلة ودامية ليصبح انتصار المجموعة بمثابة أكبر إنجاز عسكري لموسكو في الحرب.

قوات روسية وسورية أثناء مناورات مشتركة في حماه - أبريل/ نيسان 2023

التدخل العسكري الروسي في سوريا، كيف يؤثر على النفوذ الغربي في منطقة الشرق الأوسط؟

انتقادات حادة للجيش

بفضل ما حققته فاغنر في ساحات المعارك، تمكن بريغوجين من شن حملة محرجة ضد كبار المسؤولين العسكريين الروس خاصة مع عدم قدرة الجيش الروسي على حسم الحرب لصالحه بعد أكثر من عام. وانتقد بريغوجين القيادة العسكرية الروسية واتهم قادة الجيش بالفساد وعدم الكفاءة وحملهم مسؤولية عرقلة تقدم االقوات في أوكرانيا، بل ذهب إلى حد اتهام كبار القادة بالخيانة وبالتسبب في أزمة نقص الإمدادات العسكرية والذخيرة.

وأثارت انتقاداته لقادة الجيش تساؤلات حول مدى قدرة بوتين على السيطرة على زعيم فاغنر فيما رأى مراقبون أن تصريحات بريغوجين حظيت بمباركة بوتين لرغبة الأخير في إبقاء المسؤولين العسكريين على أهبة الاستعداد.

ولكن مع مرور الوقت، أضحت صعوبة التكهن بتصرفات بريغوجين مصدر إزعاج للكرملين، الذي أراد استغلال فاغنر في أوكرانيا شريطة ألا تخرج عن سيطرته. وفي هذا السياق، جرى منع بريغوجين من تجنيد السجناء في فبراير / شباط الماضي ما أدى عن خسارته أحد روافد مجموعته. وفي مطلع يونيو / حزيران الماضي، قال نائب وزير الدفاع الروسي نيكولاي بانكوف إن "التشكيلات التطوعية" يجب أن تبرم عقود مع وزارة الدفاع الروسية حتى نهاية الشهر ، فيما فسر خبراء أن هذا القرار يهدف إلى الإطاحة بزعيم فاغنر وإخضاع عناصرها لسيطرة الجيش الروسي. 

محاولة الزحف إلى موسكو

وفي 23 يونيو / حزيران الماضي، اندلعت أزمة غير مسبوقة بين بريغوجين والجيش الروسي تحولت في نهاية المطاف إلى محاولة انقلاب بدأت بعبارة تلفظ بها زعيم فاغنر، قائلا: "إن الشر في القيادة العسكرية الروسية يجب أن يتوقف". وعندما وصلت عناصر فاغنر إلى مدينة روستوف أون دون في جنوب روسيا، عمدوا إلى السيطرة على مبانٍ تابعة للجيش وعلى جهاز الأمن الفيدرالي، ثم أعلنوا الشروع فيما أطلقوا عليه "مسيرة العدالة في موسكو".

بريغوجن وتمرّده القصير الأمد ضد بوتين

وزعم بريغوجين أن 25 ألف مقاتل من مجموعته في طريقهم صوب العاصمة الروسية. وجاء رد فعل الكرملين في صباح اليوم التالي حيث ظهر بوتين غاضبا وحازما وقال "إن  الطموحات المفرطة والمصالح الشخصية كانت وراء التمرد"، لكنه لم يذكر اسم بريغوجين. وبعد أيام، تدخل رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو المقرب من بوتين، على خط الأزمة حيث عرض وساطته بين الرئيس الروسي وبريغوجين ليكتب نهاية التمرد الذي يدم طويلا.

وعلى إثر هذه الوساطة، جرى نقل بريغوجين ومجموعته إلى بيلاروسيا حيث مُنح عناصر فاغنر خيار أما توقيع عقود مع وزارة الدفاع الروسية أو الانتقال إلى بيلاروسيا. وبعد أسبوع من الاتفاق، خرج لوكاشينكو أمام وسائل الإعلام ليقول إن بريغوجين ما زال في روسيا وليس في بيلاروسيا فيما زعم الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الحكومة الروسية لا تقتفي اثر زعيم فاغنر. وفي وقت سابق، وفي تعليقه على مسيرته الفاشلة إلى موسكو، أصر بريغوجين على أن التمرد لم يكن يهدف إلى الإطاحة ببوتين، قائلا "خرجنا للاحتجاج وليس لإسقاط السلطة".

ماريا كاتمزا / م. ع

  • Moskau Jewgeni Prigoschin und Putin

    في صور: حياة يفغيني بريغوجين ومصرعه في تحطم طائرة

    "طباخ بوتين"

    ولد يفغيني برويغوجين كما فلاديمير بوتين في سان بطرسبورغ (لينينغراد السوفياتية) عام 1961. بعد 9 سنوات قضاها في السجن على خلفية ارتكاب جرائم أسس في عام 1990 شركة ناجحة لبيع النقانق. وارتقى السلم بعد ذلك وصولاً إلى فتح مطعم أصبح من أهم مطاعم سان بطرسبرغ. وبعد وصول بوتين إلى الرئاسة في عام 2000 راحت مجموعة بريغوجين توفر خدمات طعام للكرملين فحظي بلقب "طاهي بوتين" وقيل إنه حقق المليارات بفضل عقود عامة.

  • Ukraine-Krieg - Wagner-Chef Prigoschin

    في صور: حياة يفغيني بريغوجين ومصرعه في تحطم طائرة

    تأسيس فاغنر

    بدأ الرجل حليق الرأس يظهر إلى دائرة الضوء في أيلول/سبتمبر من عام 2022 بالتزامن مع تكبد الجيش الروسي هزيمة تلو الأخرى في أوكرانيا. آنذاك أعلن بريغوجين أنه أسس عام 2014 مجموعة مرتزقة فاغنر وهي عبارة عن جيش خاص ضم في في البداية مقاتلين قدامى أصحاب خبرة في الجيش وأجهزة الاستخبارات الروسية. وتزامن تأسيس مجموعة المرتزقة مع ضم شبه جزيرة القرم، بيد أن الكرملين لم يعترف بوجود المجموعة حتى نهاية عام 2022.

  • Syrien Russland Libanon Ukraine Konflikt

    في صور: حياة يفغيني بريغوجين ومصرعه في تحطم طائرة

    فاغنر وسوريا

    أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن مرتزقة فاغنر، التي ضمت في سوريا بالإضافة إلى محاربي الاتحاد السوفياتي السابقين مقاتلين سوريين، تصرفوا مثل "قوات خاصة" في الميدان إلى جانب الجيش الروسي ابتداءً من العام 2015. كما أنّهم موجودون اليوم (2023) بأعداد أقل قرب آبار النفط، وكذلك في محافظتي حماة واللاذقية.

  • Afrika Wagner group in Mali

    في صور: حياة يفغيني بريغوجين ومصرعه في تحطم طائرة

    فاغنر وإفريقيا

    في 2018، وفي حين كانت هذه المجموعة قد لفتت الأنظار في أوكرانيا وسوريا وليبيا، بدأت تسري معلومات عن انتشارها في إفريقيا أيضاً. وقد قتل ثلاثة صحافيين روس كانوا يجرون تحقيقاً حول هذه المجموعة في جمهورية إفريقيا الوسطى. وتم كذلك تحديد وجود المجموعة في السودان وموزمبيق ومالي. ويقول مصدر عسكري أوروبي إن المجموعة تُحضِر "الذهب والمعادن من وسط إفريقيا ومن مالي، وهو ما يحتاج إليه بوتين للحفاظ على اقتصاده".

  • Wagner-Chef Prigoschin behauptet in Telegram Video die Einnahme von Bachmut

    في صور: حياة يفغيني بريغوجين ومصرعه في تحطم طائرة

    فاغنر وأوكرانيا

    جند يفغيني آلاف السجناء ليقاتلوا في أوكرانيا مقابل العفو عنهم. ووفر الغزو الروسي لأوكرانيا فرصة من ذهب لرجل الأعمال من أجل الخروج إلى دائرة الضوء بعدما عمل لسنوات في الظل، ليفرض نفسه لاعباً أساسياً في روسيا. وعلى العكس من كبار المسؤولين الروس، تواجد بريغوجين في ميدان المعركة وصوّر جثث رجاله ليطالب بمزيد من الذخيرة.

  • Ukraine | Krieg | Söldnergruppe Wagner | Jewgeni Prigoschin

    في صور: حياة يفغيني بريغوجين ومصرعه في تحطم طائرة

    بداية الشقاق

    في أيار/مايو 2023 وبعد أكثر من عام من المعارك الشرسة والدامية، حقق بريغوجين هدفه بإعلانه سيطرة فاغنر على باخموت في شرق أوكرانيا. لكن خلال هذه المعركة تفاقم التوتر مع هيئة أركان الجيش الروسي بقيادة فاليري غيراسيموف ووزير الدفاع سيرغي شويغو اللذين اتهمهما بريغوجين بحرمان فاغنر من الذخائر ونشر عدة لقطات مصورة شتم فيها القادة العسكريين الروس.

  • Russland Jewgeni Prigoschin Statement in Rostow-am-Don

    في صور: حياة يفغيني بريغوجين ومصرعه في تحطم طائرة

    انقلاب السحر على الساحر

    بعد أن اتهم الجيش الروسي بأنه قصف معسكرات مجموعته، تجاوز هذا الرجل المتهور الذي يصعب التنبؤ بتحرّكاته، خط اللاعودة حين قرر الانقلاب على سيد الكرملين. فقاد بريغوجين في حزيران/يونيو تمرداً على القيادة العسكرية ووزير الدفاع سيرغي شويغو، سيطر خلاله لفترة وجيزة على مواقع عسكرية في جنوب روسيا وسار على رأس قواته باتجاه موسكو قبل أن يوقف تحركه في غضون ساعات. وقد وصفه بوتين بأنه "خائن" دون أن يذكره بالاسم.

  • Russland | Wagner-Söldner in Rostow am Don

    في صور: حياة يفغيني بريغوجين ومصرعه في تحطم طائرة

    تراجع غامض

    بعد تراجع زعيم المرتزقة البالغ من العمر 62 عاماً عن تمرّده، تفاوض على الذهاب إلى منفى في بيلاروسيا، من دون أن يحال إلى المحاكمة أو يُسجن. وخُير مقاتلوه بين الانضمام إليه هناك أو الانضمام إلى الجيش الروسي النظامي أو العودة إلى الحياة المدنية. ومما يدل على غموض الاتفاق أن بريغوجين عاد إلى روسيا، حتى أنه تم استقباله في الكرملين خلال الأيام التي تلت التمرد.

  • Russland Wagner-Gruppe Jewgeni Prigoschin

    في صور: حياة يفغيني بريغوجين ومصرعه في تحطم طائرة

    آخر ظهور

    في حين استقر بعض مقاتلي فاغنر في بيلاروسيا حيث عملوا "مدربين" بشكل خاص لجنودها، لم يكن مكان زعيمها معروفاً بعد. وقد تعقبه المدونون ورصدوا تحركات طائراته. وفي النهاية، ظهر مساء الإثنين 21 آب/أغسطس في مقطع فيديو قال فيه إنه يعمل في إفريقيا من أجل تعزيز عظمة روسيا في هذه القارة حيث ينفذ رجاله منذ سنوات ما يكلفهم به الكرملين.

  • Russland | Jewgeni Prigoschin | mutmaßliches Flugzeugunglück in der Region Twer

    في صور: حياة يفغيني بريغوجين ومصرعه في تحطم طائرة

    النهاية

    الأربعاء (23 آب/أغسطس 2023) قتل يفغيني بريغوجين، ومعاونه وثمانية ركاب آخرين "بحسب معلومات أولية" في تحطم طائرة خاصة شمال غرب موسكو على ما ذكرت هيئة النقل الجوي الروسية ووزارة الحالات الطارئة. الرئيس الروسي بوتين أكد مقتله وقدم التعازي لعائلته.

  • Russland | PMC-Wagner-Zentrum in Sankt Petersburg

    في صور: حياة يفغيني بريغوجين ومصرعه في تحطم طائرة

    مصير معلق

    تُعد ميليشيا "فاغنر" المسلّحة حاليا الذراع العسكرية لموسكو في الخارج: فهي تستغل الثروات خارج الحدود الروسية، وتحمي حكومات حليفة، وتشن حرب معلومات وتخوض عمليات عسكرية وحشية. ولكن بعد مقتل مالكها يبقى مصيرها معلقاً في الهواء وبرسم المستقبل، رغم تأكيد موسكو أن مصير المجموعة في إفريقيا يعتمد على "البلدان المعنية". إعداد: خالد سلامة


 

مواضيع ذات صلة

24.06.2023****Founder of Wagner private mercenary group Yevgeny Prigozhin speaks inside the headquarters of the Russian southern army military command center, which is taken under control of Wagner PMC, according to him, in the city of Rostov-on-Don, Russia in this still image taken from a video released June 24, 2023. Press service of Concord/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT. TPX IMAGES OF THE DAY

مصادر روسية تؤكد: قائد مجموعة فاغنر كان على متن الطائرة المنكوبة 24.08.2023

هيمن مصير يغفيني بريغوجين قائد مجموعة فاغنر، على وسائل الإعلام بعد تضارب الأنباء بشأن مقتله في حادث طائرة. مسؤولون روس أكدوا أن بريغوجين الذي قاد تمردا وصف بأنه التحدي الأكبر لسلطة بوتين، كان على متن الطائرة المنكوبة.

HANDOUT - 26.06.2023, Russland, Moskau: Dieses vom Pressedienst des russischen Präsidenten zur Verfügung gestellte Videostandbild zeigt Wladimir Putin, Präsident von Russland, während einer Ansprache an die Nation. Putin hat den russischen Sicherheitskräften und der Bevölkerung nach der Zerschlagung der Revolte der Privatarmee Wagner für ihren Rückhalt gedankt. Foto: Uncredited/Russian Presidential Press Service/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++

بوتين يضع مقاتلي فاغنر أمام ثلاثة خيارات.. تفكيك المجموعة؟ 26.06.2023

فيما يبدو أنه إعلان عن تفكيك للمجموعة شبه العسكرية بعد التمرد المسلح، وضع الرئيس الروسي بوتين مقاتلي فاغنر أمام ثلاثة خيارات، مؤكدا بأن أي محاولة للابتزاز أو إثارة اضطرابات داخل روسيا "محكوم عليها بالفشل".