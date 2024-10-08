بريطاني وأمريكي يفوزان بنوبل للفيزياء لعام 2024

قالت الهيئة المانحة لجائزة نوبل إن العالمين جون هوبفيلد وجيفري هينتون فازا بجائزة نوبل في الفيزياء لعام 2024 تقديرا للاكتشافات والاختراعات التي تسهم في ا"التعلم الآلي" المستخدم في تطوير الذكاء الاصطناعي.

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم اليوم الثلاثاء (الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول 2024) منح جائزة نوبل في الفيزياء للباحثين البريطاني-الكندي جون هوبفيلد والأمريكي جيفري هينتون لأبحاثهما في مجال "التعلم الآلي" المستخدم في تطوير الذكاء الاصطناعي، ما يعني تدريب أجهزة الحاسوب من خلال شبكات عصبية اصطناعية.

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وقالت لجنة جوائز نوبل في بيان: "لقد استخدم كلا الفائزين بجائزة نوبل في الفيزياء لهذا العام أدوات الفيزياء لتطوير أساليب تشكّل أساس أنظمة التعلم الآلي القوية اليوم".

وقالت إيلين مونز رئيسة لجنة نوبل للفيزياء إن العالمين" استخدما مفاهيم أساسية للفيزياء الإحصائية لتصميم شبكات عصبية اصطناعية تعمل بمثابة

ذكريات ترابطية والعثور على أنماط في مجموعات بيانات كبيرة".

وأضافت أن تعلم الآلة أصبح "جزءا من حياتنا اليومية على سبيل المثال في التعرف على الوجه وترجمة اللغات". وأضافت أن عمل الفائزين أوجد "مجموعات أساسية لتعلم الآلة يمكن أن تساعد البشر في اتخاذ قرارات أسرع وأكثر موثوقية".

وأشارت إلى أنه مع ذلك أثار التقدم السريع في مجال تعلم الآلة "مخاوف بشأن مستقبلنا" كبشر، والاستخدام الأخلاقي للتكنولوجيا.

ومن المقرر توزيع الجوائز في العاشر من كانون الأول/ديسمبر المقبل ذكرى وفاة الفريد نوبل (96-1833). ويتقاسم الفائزان جائزة بقيمة 11 مليون كرونة سويدية (1.1 مليون دولار).

ع.غ/ ع.ج.م