 بريطانيا.. هل لارتفاع الوفيات علاقة بسلالة كورونا المتحورة؟ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 22.01.2021

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بريطانيا.. هل لارتفاع الوفيات علاقة بسلالة كورونا المتحورة؟

بعد أن كانت الأبحاث العلمية تتحدث عن أن السلالة المتحورة من كورونا أكثر خطورة في سرعة الانتشار، تشير تصريحات بريطانية رسمية أنها قد تكون أكثر فتكا، وبالتالي إمكانية رفع نسبة المتوفين من المصابين.

رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون

رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون: السلالة المتحورة من كورونا قد تكون أكثر فتكا

قال رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون اليوم الجمعة (22 يناير/ كانون الثاني 2021) إن ارتفاع معدل الوفيات فى بريطانيا ربما يكون مرتبطا بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المكتشفة فى بريطانيا مؤخرا .

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن جونسون قوله فى مؤتمر صحفي اليوم فى لندن إنه يتعين أن تستعد البلاد للانتظار لفترة طويلة قبل الخروج من حالة الإغلاق التى تواجهها حاليا فى إطار مكافحة فيروس كورونا ، مشيرا إلى أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا أكثر خطورة ممّا كان يُعتقد فى البداية .

وصرح رئيس الوزراء البريطاني بأن سلالة فيروس كورونا الجديدة  التي اكتشفت لأول مرة مؤخرا في بريطانيا ربما تكون أشد فتكا من فيروس كورونا المستجد الأصلي، لافتا أن هناك "بعض الدلائل " التي تشير إلى هذا الأمر.

مختارات

تستعد الحكومة الألمانية إلى تمديد وتشديد الإغلاق الذي تشهده ألمانيا حاليا، وذلك بعد اجتماع للمستشارة ميركل ورؤساء الولايات. يأتي ذلك في وقت بلغ فيه عدد الإصابات بفيروس كورونا أكثر من مليوني شخص توفي منهم أكثر من 46 ألفا.

دعا المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض لاتخاذ المزيد من التدابير المشددة لمنع انتشار سلالات متحورة من فيروس كورونا لديها قدرة عالية على الانتشار. المركز ذكر السلالات الثلاث التي ظهرت في بريطانيا وجنوب أفريقيا والبرازيل.

 كما قال كبير علماء الحكومة باتريك فالانس إن النسخة الجديدة قد تكون أكثر فتكا بنسبة نحو 30 في المئة، رغم أنه شدد على وجود بيانات ضئيلة متاحة.

وقال إنه بالنسبة لفئة الرجال البالغة أعمارهم 60 عاما، يتوقع عادة أن يتوفى نحو 10 من كل ألف يصابون بالنسخة الأصلية من الفيروس، لكن هذا العدد يرتفع إلى "13 أو 14" للنسخة الجديدة. وأضاف "سترون أنه بالنسبة للفئات العمرية المختلفة كذلك، هناك زيادة نسبية في الخطورة".

وتشهد بريطانيا الموجة الثالثة والأسوأ للفيروس، إذ سجّلت أعداد وفيات يومية قياسية ليرتفع إجمالي عدد الوفيات لديها إلى نحو 100 ألف.

وظهرت هذه السلالة في مقاطعة كنت جنوب شرقي بريطانيا أواخر العام المنصرم وانتشرت بسرعة فائقة في لندن وأجزاء أخرى من البلاد.

وتعد المملكة المتحدة واحدة من أكثر البلاد تضررا بالوباء في أوروبا، حيث يتم الإبلاغ عن عشرات الآلاف من الإصابات الجديدة يوميا، رغم الإغلاق العام في البلاد والقيود الواسعة النطاق.

إ.ع/ع.ش (د ب أ، أ ف ب)

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