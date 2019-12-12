 بريطانيا: فوز ساحق لجونسون وأنصار بريكست وخسارة تاريخية للعمال | أخبار | DW | 13.12.2019

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أخبار

بريطانيا: فوز ساحق لجونسون وأنصار بريكست وخسارة تاريخية للعمال

حقق زعيم المحافظين البريطانيين بوريس جونسون فوزا ساحقا على حساب هزيمة تاريخية لحزب العمال ما يعني أن المملكة المتحدة ستخرج من الاتحاد الأوروبي نهاية كانون ثاني /يناير المقبل بعد سنوات من الخلافات حول الموضوع.

جونسون سيقود المملكة المتحدة إلى خارج الاتحاد الأوروبي إثر خسارة تاريخية لحزب العمال

فوز ساحق لرئيس الوزراء بوريس جونسون

صوّت الناخبون البريطانيون بأغلبية كبيرة لرئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون في الانتخابات التشريعية ما يعني أن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي سيتم في 31 كانون الثاني/يناير بعد أكثر من ثلاثة أعوام من الانقسامات والتردد في هذا الشأن.

وأكدت النتائج الأولية التي نشرت صباح الجمعة (13 كانون أول/ديسمبر 2019) توجه التقديرات الأولية التي أشارت إلى فوز المحافظين بأغلبية ساحقة بعدما فقدوا هيمنتهم بهذا الشكل على البرلمان البريطاني منذ عهد مارغريت تاتشر. وبعد انتزاعهم الدوائر العمالية التي يسيطر عليها حزب العمال منذ عقود، بات المحافظون يملكون الصلاحية المطلقة لتنفيذ بريكست الذي وافق عليه 52 بالمئة من البريطانيين في استفتاء 2016 لكنه لم يحقق تقدما عمليا.

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فيما تؤكد الحكومة البريطانية على تمسكها بخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد رغم طلب التأجيل، يسعى التكتل إلى كسب الوقت قبل اتخاذ القرار، وهو ما يشير إلى حجم الفوضى وعمق الأزمة بين لندن وبروكسل. (20.10.2019)

رغم أن الغالبية صوتت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء 2016، إلا أن هناك أقليات قوية تهدد الآن بالاستقلال عن المملكة المتحدة في حال تمّ البريكست، مثلما يشير استطلاع حديث للرأي بين سكان اسكتلندا. (08.12.2019)

وبعد فرز النتائج في 624 دائرة من أصل 650، حصد حزب جونسون 345 مقعدا في مجلس العموم تؤمن له أغلبية مطلقة مريحة كانت تنقصه حتى الآن. وتشير هذه الأرقام إلى أن العماليين حصلوا على مئتي مقعد ومقعدين.

وقال بوريس جونسون الذي أعيد انتخابه في دائرة أكسبريدج وويست رايسليب بغرب لندن، إن "هذا التفويض الجديد القوي (...) يمنح هذه الحكومة الجديدة فرصة احترام الإرادة الديموقراطية للشعب البريطاني". في المقابل، شكلت النتائج ضربة قاسية لحزب العمال وزعيمه اليساري جيريمي كوربن (70 عاما).

وأعلن كوربن الذي شعر "بخيبة أمل كبيرة" أنه لن يقود الحزب إلى الانتخابات المقبلة، معبرا عن أمله في أن يبدأ حزبه "التفكير في نتيجة الاقتراع وسياسته المستقبلية". لكن كوربن قد يجد عزاء في إعادة انتخابه للمرة العاشرة في دائرته اللندنية ايسلنغتن.

ودفع زعيم المعارضة الأقل شعبية على الإطلاق في استطلاعات الرأي، ثمن موقفه الملتبس من الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي رفض التعبير عن رأيه الشخصي بشأنه. كان يريد إعادة التفاوض حول اتفاق جديد يتسم بمراعاة أكبر للجوانب الاجتماعية، ثم عرضه على البريطانيين للتصويت مع حل بديل يتمثل بالبقاء في الاتحاد الأوروبي.

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وفي بروكسل حيث يعقد القادة الأوروبيون قمتهم، رحبت فرنسا بـ"توضح" الوضع. من جهته، هنأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمة جونسون على فوزه "الرائع" في الانتخابات.   

وتقضي الانتخابات بذلك على أمل مؤيدي البقاء في الاتحاد الأوروبي مع هزيمة العماليين وإخفاق الليبراليين الديموقراطيين. وهؤلاء قاموا بحملة لوقف بريكست ولم ينجحوا في إقناع الناخبين حتى أن زعيمتهم جو سوينسون خسرت مقعدها الذي تشغله منذ 12 عاما في اسكتلندا.

في المقابل، كشفت نتائج جزئية أن القوميين الاسكتلنديين في الحزب القومي الاسكتلندي فازوا بعشرين مقعدا إضافيا وسيتمثلون بذلك بـ46 نائبا في مجلس العموم. وهم ينوون الاعتماد على هذه النتيجة ليطلبوا استفتاء ثانيا حول استقلال اسكتلندا المعادية بأغلبيتها لبريكست، مع أن جونسون يعارض بشدة هذا التصويت.

ح.ع.ح/ع.ش (أ.ف.ب/د.ب.أ)

  • Brexit Debatte im britischen Unterhaus (picture alliance/dpa/AP/House Of Commons/J. Taylor)

    بوريس جونسون أمام مجلس النواب البريطاني.. "مأساة" وملهاة

    الحكومة ضد البرلمان؟

    رئيس الوزراء البريطاني في قمة غضبه بعد أن تلقى 3 ضربات موجعة تحت قبة البرلمان خلال 24 ساعة، أهمها رفض دعوته إجراء انتخابات مبكرة ومنع الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. كل ذلك يثبت أن الحاكم الحقيقي في البلد هو البرلمان. وهذا ما يجب أن تكون عليه الديمقراطية.

  • Britischer Parlamentspräsident stemmt sich gegen Johnson (picture alliance/dpa/AP/UK Parliament/M. Duffy)

    بوريس جونسون أمام مجلس النواب البريطاني.. "مأساة" وملهاة

    "حتى آخر نفس"

    الناظر للصورة يظن أنها لوحة درامية. من سخرية الأقدار على رئيس الوزراء بوريس جونسون أن غريمه هنا رئيس البرلمان جون بيركو ينتمي لنفس حزبه المحافظ. بيد أن بيركو يدافع عن البرلمان في وجه رفيقه الحزبي الذي يريد إخراس صوت الشعب الممثل بالبرلمان. "سأدافع عن الحقوق البرلمانية حتى آخر نفس"، يقول جون بيركو.

  • Brexit Debatte im britischen Unterhaus (picture-alliance/AP Photo/Parliament TV)

    بوريس جونسون أمام مجلس النواب البريطاني.. "مأساة" وملهاة

    صورة وجدت رواجا في العالم

    صورة النائب ياكوب ريس- موغ هذه انتشرت على وسائل التواصل والإعلام التقليدي كالنار في الهشيم. زميلة له في البرلمان غردت بها معلقة: "الصورة تجسيد للغرور والغطرسة وقلة الاحترام لبرلماننا". والكثيرون غيرها أبدى انزعاجهم. غير أن البعض رأى فيها شبه بلوحة شهيرة يظهر فيها الشاعر الألماني غوته.

  • Brexit Debatte im britischen Unterhaus (picture-alliance/Photoshot/UK Parliament/Jessica Taylor)

    بوريس جونسون أمام مجلس النواب البريطاني.. "مأساة" وملهاة

    حركات غريبة

    "أنا رئيسها" يتنهد جونسون ويبدو هذا ما يفكر فيه تجاه إحدى الحاضرات. ويأتي بحركة غير متوقعة في مثل هذا المحفل العريق. ولكن من ينتظر من الفتى الأشقر الالتزام بالتقاليد؟ ولا حتى الجالسة إلى يمينه.

  • London Parlament Brexit-Debatte Theresa May (AFP/J. Taylor)

    بوريس جونسون أمام مجلس النواب البريطاني.. "مأساة" وملهاة

    ماي شامتة أم ضاحكة؟

    في النقاش حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي بدأ على معظم النواب المحافظين الانزعاج، بيد عضو واح ابتسم بمليء فيه: رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي. ها هو من أزاحها يتلقى الضربات المدمية. السياسي المخضرم الجالس إلى جانبها، كين كلارك، صعب فك طلاسم تعابير وجه: بكاء أم ضحك. على الأقل نحن لا نعرف. ماذا عنكم؟

  • Großbritannien Brexit | House of Commons, Unterhaus | Boris Johnson, Premierminister (picture-alliance/empics)

    بوريس جونسون أمام مجلس النواب البريطاني.. "مأساة" وملهاة

    ماذا بعد؟

    لا انتخابات مبكرة ولا خروج بدون اتفاق. هكذا رد البرلمان على جونسون. وهذا ما يجب أن يكون برلمانياً. هل يتعلم الفتى الأشقر الدرس. لا أحد يعتقد ذلك في لندن. ماتن مونو/خالد سلامة


مختارات

بوريس جونسون أمام مجلس النواب البريطاني.. "مأساة" وملهاة

بريطانيا أعرق ديمقراطية بلا منازع. يعود تاريخ ولادة برلمانها إلى عام 1264. الجدل الحاد والنقاش المحتدم حول خروج البلد من الاتحاد الأوروبي دلل على رسوخ قدم الديمقراطية وعلو كعبها، ولكن ليس من دون دراما. (07.09.2019)  

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