بريطانيا ـ بداية جديدة وتحديات كثيرة عقب مغادرة الاتحاد الأوروبي

بدأت بريطانيا السبت (الأول من شباط/فبراير 2020) حياتها الجديدة خارج الاتحاد الأوروبي بتحديات كثيرة منها إعادة وحدة المجتمع الذي شهد شرخا كبيرا نتيجة الصراع بين المعسكرين الرافض والمؤيد للبريكست، وأيضا تحدي نسج علاقات جديدة مع التكتل الذي أضحى يضم 27 دولة وتحديد مكانها الجديد في العالم.

وأمام البرلمان في لندن، تبادل بريطانيون القبل وغنوا "ليحمي الرب الملكة" احتفالا باستعادة استقلالهم. وفي شمال إنكلترا المشكك في جدوى الاتحاد، أطلقت الألعاب النارية. لكن في ادنبره، أضيئت الشموع حزنا على الانفصال مع حلم عودة إسكتلندا مستقلة يوما ما إلى الحضن الأوروبي.

وبعد ثلاث سنوات ونصف السنة من التقلبات، أصبح بريكست الذي أيده 52 بالمئة من الناخبين البريطانيين في استفتاء 2016، واقعا. وبعد 47 عاما من العمل الأوروبي، خسر الاتحاد للمرة الأولى دولة عضو ومعها 66 مليون نسمة. ووعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في الأشهر الأخيرة بعصر ذهبي جديد لبلده، لكن ما زالت أمامه مهام كبيرة لجعل شعاره "بريطانيا عالمية" الذي يفترض أن يرمز لبلد مستعد لمواجهة العولمة، حقيقة. فهل يلتفت جونسون إلى الولايات المتحدة التي تمد له يدها؟ هل يصبح منافسا جديدة على أبواب الاتحاد الأوروبي؟ أم بالعكس، يتقرب بقوة من الأوروبيين الذين يبقون شركاء لا يمكن الالتفاف عليهم؟

ويفترض أن يقدم رئيس بلدية لندن السابق الاثنين رؤيته في خطاب، بينما سيعرض كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه أولويات المرحلة الجديدة للمفاوضات التي تفتتح في لندن. وفي خطاب تم بثه قبل ساعة من بريكست، وعد رئيس الوزراء المحافظ البالغ من العمر 55 عاما وراهن على بريكست "بنجاح مدو (...) أيا تكن العقبات". وقال إن "أهم شيء يجب أن نقوله مساء اليوم هو أن هذا ليس النهاية بل البداية، لحظة الفجر ورفع الستار على فصل جديد". ووعد "ببداية عصر جديد من التعاون الودي" مع الاتحاد الأوروبي.

ويشكل الحدث التاريخي فصلا جديدا يجب كتابته، لكنه ليس نهاية الانقسامات التي مزقت بريطانيا، إذ إن مؤيدي البقاء في الاتحاد الأوروبي يشعرون بالمرارة خصوصا في المناطق التي صوت معظم ناخبيها مع البقاء في الاتحاد، في إسكتلندا وإيرلندا الشمالية.

أما الصحف البريطانية فقد بدت منقسمة بشأن الحدث. وكتبت صحيفة "تايمز" السبت "نقطة البداية: المملكة المتحدة تغادر الاتحاد الأوروبي". أما صحيفة "ديلي إكسبرس" الشعبية فقد تصدرها العنوان "مملكة متّحدة جديدة مجيدة". من جهتها، رأت صحيفة "ديلي تلغراف" المؤيّدة لبريكست والمقرّبة من جونسون فقالت في افتتاحيتها "حسناً فعل الشعب البريطاني، وأخيراً خرجنا"، مؤكّدة أنّ رئيس الوزراء يعتزم فرض رقابة جمركية على المنتجات الأوروبية.

وبالتأكيد، فإن هذه اللحظة تاريخية لكنها لن تؤدي إلى تغييرات كبيرة على الفور. فلإنجاز الانفصال بهدوء، ستواصل المملكة المتحدة تطبيق القواعد الأوروبية حتى 31 كانون الأول/ديسمبر من العام الجاري. وفي بروكسل وبدون أي تصريحات، اختفى علم بريطانيا من مؤسسات الاتحاد الأوروبي وحل ضيفا على مكونات المتحف الأوروبي إلى حين.

وكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في رسالة إلى البريطانيين محذرا "لا يمكننا أن نسمح بمنافسة ضارة بيننا". وأضاف "أنتم تغادرون الاتحاد الأوروبي لكن لا تغادرون أوروبا. لا تنفصلون لا عن فرنسا ولا عن صداقة شعبها"، مؤكدا أن "بحر المانش لم ينجح في الفصل بين مصائرنا، وبريكست لن يتمكن من ذلك أيضا".

وفي برلين أعرب وزير المالية الألماني، أولاف شولتس، عن اعتقاده بأن بلاده صار لديها مسؤولية متنامية تجاه الاتحاد الأوروبي عقب خروج بريطانيا من الاتحاد. وقال السياسي المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونغ" الألمانية الصادرة اليوم السبت: "تضامن الاتحاد الأوروبي صار على عاتقنا الآن. ضمان السيادة الأوروبية هو أهم مسعى قومي لألمانيا!".

وذكر شولتس أن خروج بريطانيا "المأساوي" من الاتحاد الأوروبي يقدم أيضا فرصة لبداية جديدة للتكتل الأوروبي، مشيرا إلى أن البريكست دفع التكتل إلى التكاتف. وبدد شولتس مخاوف من أن تصبح بريطانيا الآن واحة للتهرب الضريبي، وقال: "بريطانيا أكبر من أن تغري شركات بتحصيل ضرائب منخفضة للغاية منها... على العكس: بريطانيا شريكتنا في المساعي للحد من الإغراق الضريبي".

ح.ع.ح/ع.ج.م(د.ب.ا/أ.ف.ب)