 بريطانيا ـ بداية جديدة وتحديات كثيرة عقب مغادرة الاتحاد الأوروبي | أخبار | DW | 01.02.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

بريطانيا ـ بداية جديدة وتحديات كثيرة عقب مغادرة الاتحاد الأوروبي

في الدقيقة الأولى من يوم السبت الأول من شباط/فبراير بدأت المملكة المتحدة حياة جديدة خارج الاتحاد الأوروبي لتواجه تحديات كثيرة ابرزها إزالة الشرخ الكبير في المجتمع بين مؤيدي البريكست والرافضين له.

مشاهدة الفيديو 37:54

بريطانيا تغادر رسميا الاتحاد الأوروبي.. ماذا بعد؟

بدأت بريطانيا السبت (الأول من شباط/فبراير 2020) حياتها الجديدة خارج الاتحاد الأوروبي بتحديات كثيرة منها إعادة وحدة المجتمع الذي شهد شرخا كبيرا نتيجة الصراع بين المعسكرين الرافض والمؤيد للبريكست، وأيضا تحدي نسج علاقات جديدة مع التكتل الذي أضحى يضم 27 دولة وتحديد مكانها الجديد في العالم.

وأمام البرلمان في لندن، تبادل بريطانيون القبل وغنوا "ليحمي الرب الملكة" احتفالا باستعادة استقلالهم. وفي شمال إنكلترا المشكك في جدوى الاتحاد، أطلقت الألعاب النارية. لكن في ادنبره، أضيئت الشموع حزنا على الانفصال مع حلم عودة إسكتلندا مستقلة يوما ما إلى الحضن الأوروبي.

مختارات

خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي قد يصبح فرصة لبلدان إفريقيا، فبريطانيا تعيد التموقع، فيما تتغير ديناميكيات القوة في بروكسل، فهل بوسع الحكومات الأفريقية توظيف التغيرات لمنفعتها؟ (31.01.2020)

تجلب كلمة بريكست معها الكثير من الشكوك، خاصة فيما يتعلق بكرة القدم الإنجليزية وإمكانية مشاركة الفرق الإنجليزية في المسابقات الأوروبية. فالبريكست قد يضعف الدوري الانجليزي ويجعله أقل جاذبية على المدى المتوسط والبعيد. (30.01.2020)

وبعد ثلاث سنوات ونصف السنة من التقلبات، أصبح بريكست الذي أيده 52 بالمئة من الناخبين البريطانيين في استفتاء 2016، واقعا. وبعد 47 عاما من العمل الأوروبي، خسر الاتحاد للمرة الأولى دولة عضو ومعها 66 مليون نسمة. ووعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في الأشهر الأخيرة بعصر ذهبي جديد لبلده، لكن ما زالت أمامه مهام كبيرة لجعل شعاره "بريطانيا عالمية" الذي يفترض أن يرمز لبلد مستعد لمواجهة العولمة، حقيقة. فهل يلتفت جونسون إلى الولايات المتحدة التي تمد له يدها؟ هل يصبح منافسا جديدة على أبواب الاتحاد الأوروبي؟ أم بالعكس، يتقرب بقوة من الأوروبيين الذين يبقون شركاء لا يمكن الالتفاف عليهم؟

ويفترض أن يقدم رئيس بلدية لندن السابق الاثنين رؤيته في خطاب، بينما سيعرض كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه أولويات المرحلة الجديدة للمفاوضات التي تفتتح في لندن. وفي خطاب تم بثه قبل ساعة من بريكست، وعد رئيس الوزراء المحافظ البالغ من العمر 55 عاما وراهن على بريكست "بنجاح مدو (...) أيا تكن العقبات". وقال إن "أهم شيء يجب أن نقوله مساء اليوم هو أن هذا ليس النهاية بل البداية، لحظة الفجر ورفع الستار على فصل جديد". ووعد "ببداية عصر جديد من التعاون الودي" مع الاتحاد الأوروبي.

ويشكل الحدث التاريخي فصلا جديدا يجب كتابته، لكنه ليس نهاية الانقسامات التي مزقت بريطانيا، إذ إن مؤيدي البقاء في الاتحاد الأوروبي يشعرون بالمرارة خصوصا في  المناطق التي صوت معظم ناخبيها مع البقاء في الاتحاد، في إسكتلندا وإيرلندا الشمالية.

أما الصحف البريطانية فقد بدت منقسمة بشأن الحدث. وكتبت صحيفة "تايمز" السبت "نقطة البداية: المملكة المتحدة تغادر الاتحاد الأوروبي". أما صحيفة "ديلي إكسبرس" الشعبية فقد تصدرها العنوان "مملكة متّحدة جديدة مجيدة". من جهتها، رأت صحيفة "ديلي تلغراف" المؤيّدة لبريكست والمقرّبة من جونسون فقالت في افتتاحيتها "حسناً فعل الشعب البريطاني، وأخيراً خرجنا"، مؤكّدة أنّ رئيس الوزراء يعتزم فرض رقابة جمركية على المنتجات الأوروبية.

وبالتأكيد، فإن هذه اللحظة تاريخية لكنها لن تؤدي إلى تغييرات كبيرة على الفور. فلإنجاز الانفصال بهدوء، ستواصل المملكة المتحدة تطبيق القواعد الأوروبية حتى 31 كانون الأول/ديسمبر من العام الجاري. وفي بروكسل وبدون أي تصريحات، اختفى علم بريطانيا من مؤسسات الاتحاد الأوروبي وحل ضيفا على مكونات المتحف الأوروبي إلى حين.

وكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في رسالة إلى البريطانيين محذرا "لا يمكننا أن نسمح بمنافسة ضارة بيننا". وأضاف "أنتم تغادرون الاتحاد الأوروبي لكن لا تغادرون أوروبا. لا تنفصلون لا عن فرنسا ولا عن صداقة شعبها"، مؤكدا أن "بحر المانش لم ينجح في الفصل بين مصائرنا، وبريكست لن يتمكن من ذلك أيضا".

وفي برلين أعرب وزير المالية الألماني، أولاف شولتس، عن اعتقاده بأن بلاده صار لديها مسؤولية متنامية تجاه الاتحاد الأوروبي عقب خروج بريطانيا من الاتحاد. وقال السياسي المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونغ" الألمانية الصادرة اليوم السبت: "تضامن الاتحاد الأوروبي صار على عاتقنا الآن. ضمان السيادة الأوروبية هو أهم مسعى قومي لألمانيا!".

وذكر شولتس أن خروج بريطانيا "المأساويمن الاتحاد الأوروبي يقدم أيضا فرصة لبداية جديدة للتكتل الأوروبي، مشيرا إلى أن البريكست دفع التكتل إلى التكاتف. وبدد شولتس مخاوف من أن تصبح بريطانيا الآن واحة للتهرب الضريبي، وقال: "بريطانيا أكبر من أن تغري شركات بتحصيل ضرائب منخفضة للغاية منها... على العكس: بريطانيا شريكتنا في المساعي للحد من الإغراق الضريبي".

ح.ع.ح/ع.ج.م(د.ب.ا/أ.ف.ب)

  • default

    جيمس بوند ضد "بريكست" .. ماذا بشأن بيكهام؟

    العميل بوند في خدمة صاحبة الجلالة

    رغم عمله في خدمة صاحبة الجلالة كعميل سري، إلا أنه أوروبي بجانب كونه بريطانيا. فهو كما يبدو لا يؤمن بالحدود أبدا. دانيل كريغ، العميل السري جيمس بوند، لا يتوقف عن نشر صور على موقع انستغرام توضح موقفه المؤيد لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. كما يرتدي قمصانا تحمل شعارات تعبر عن موقفه.

  • default

    جيمس بوند ضد "بريكست" .. ماذا بشأن بيكهام؟

    "ضد جونسون"

    النجم السينمائي هوغ غرانت مؤيد قوي للاتحاد الأوربي ومن مؤيدي الديمقراطيين الأحرار. شعاره الرئيس "المهم ضد جونسون"، رئيس الوزراء الذي يفعل ما بوسعه لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

  • default

    جيمس بوند ضد "بريكست" .. ماذا بشأن بيكهام؟

    مخدة بريطانيا تغطي

    صديقة غرانت السابقة، الممثلة اليزابيث هيرلي لها موقف واضح من قضية بريكست أيضا. اشتهرت في الفيلم الكوميدي "أوستن باور- مهمة تجسس". وظهرت عام 2016 في إحدى الصور عارية سوى من مخدة عليها علم المملكة المتحدة.

  • default

    جيمس بوند ضد "بريكست" .. ماذا بشأن بيكهام؟

    هاري بوتر يحب أوروبا الموحدة

    الروائية كاتبة سلسلة قصص هاري بوتر، يوانا ك. رولنغ، لها موقف أعلنت عنه أكثر من مرة عبر تويتر، وأكدت أنها من مؤيدي بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. موقفها هذا كلفها خسارة بعضا من جماهيرها. ولهذا تحفظت في الفترة الأخيرة عن نشر مواقفها حتى لا يتم فهمها بشكل خاطئ.

  • default

    جيمس بوند ضد "بريكست" .. ماذا بشأن بيكهام؟

    "لندن لم تعد إنكليزية"

    جون كليسه، أحد ممثلي مسلسل مونتي فيثون الكوميدي، يشتكي منذ مدة من أن لندن لم تعد مدينة بريطانية. بل أضحت مسرحا لجنسيات مختلفة تعيش فيها. زميله في المسلسل الكوميدي تيري غيليام قال "أحب جون كثيرا، لكني أخالفه تماما في طريقة إدراكه العالم".

  • default

    جيمس بوند ضد "بريكست" .. ماذا بشأن بيكهام؟

    "فقير لكن سيد نفسي"

    مايكل غاين، الذي يلعب دور خادم الرجل الوطواط لا يتوقف عن تأييد خروج بريطانيا من الاتحاد. ويقول "أفضل أن أكون فقيراً، لكني سيد نفسي، على أن أكون غنيا وعبدا لآخرين".

  • default

    جيمس بوند ضد "بريكست" .. ماذا بشأن بيكهام؟

    "لو لا الأجانب لما حصد الألقاب مانشستر يونايتيد"

    لاعب كرة القدم السابق ونجم منتخب إنكلترا ديفيد بيكهام، يكرر أن نجاح فريقه الأسبق مانشستر يوناتيد لم يكن ليتحقق لولا وجود لاعبين من جنسيات مختلفة، من ضمنهم الحارس الدنماركي العملاق بيتر شمايكل. كما أن زوجته فيكتوريا بيكهام كتبت على موقع تويتر تقول إن مستقبل أطفالها مع الاتحاد الأوروبي، "لأننا معاً نصبح أقوى". إعداد: ساره هوكال/ عباس الخشالي.

    الكاتب: عباس الخشالي


مختارات

جيمس بوند ضد "بريكست" .. ماذا بشأن بيكهام؟

ستحدد الانتخابات البرلمانية في المملكة المتحدة مصير بريطانيا القادم، خصوصا بشأن بقاء بريطانيا أم خروجها من الاتحاد الأوروبي. نجوم ومشاهير بريطانيون منقسمون فعلاً حول القضية، هذه آراؤهم في صور حول البقاء من عدمه. (10.12.2019)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

بريطانيا تغادر رسميا الاتحاد الأوروبي.. ماذا بعد؟  

مواضيع ذات صلة

Belgien EU-Parlament Brexit

بريكست منعطفٌ في العلاقات الأوروبية الأفريقية 31.01.2020

خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي قد يصبح فرصة لبلدان إفريقيا، فبريطانيا تعيد التموقع، فيما تتغير ديناميكيات القوة في بروكسل، فهل بوسع الحكومات الأفريقية توظيف التغيرات لمنفعتها؟

Brexit | Großbritannien verlässt die EU

بريطانيا تغادر أخيرا البيت الأوروبي بعد مفاوضات "طلاق" صعبة 31.01.2020

في حدث تاريخي تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي بمزيج من مشاعر الفرح والغضب واللامبالاة في ضربة لمحاولة أوروبا تحقيق الوحدة على أنقاض الحرب العالمية الثانية. التكتل الأوروبي حذر لندن من أن مغادرته أسوأ من البقاء فيه.

Belgien, Symbolbild Brexit

بريطانيا تنفصل رسميا عن الاتحاد الأوروبي بعد سنوات من الانقسامات 31.01.2020

تصبح بريطانيا اليوم أول دولة تغادر الاتحاد الأوروبي لتنهي بذلك علاقة استمرت 47 عاما، في انفصال تاريخي سيحتفل به مناصرو بريكست فيما يثير مشاعر حزن لدى مؤيدي أوروبا، يأتي هذا بعد أكثر من ثلاث سنوات من الانقسامات والتقلبات.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  