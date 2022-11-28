 بريطانيا ـ أنفلونزا الطيور تفتك بنصف الديوك المجهزة للكريسماس | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 30.11.2022

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بريطانيا ـ أنفلونزا الطيور تفتك بنصف الديوك المجهزة للكريسماس

كشف مجلس الدواجن البريطاني أن أنفلونزا الطيور تسببت في نفوق أو إعدام نصف طيور الديك الرومي المجهزة للكريسماس في المملكة المتحدة، مؤكدا أن التكاليف التي سيتحملها المزارعون "قد تكون هائلة".

صورة رمزية لنفوق الطيور. الصورة بتاريخ 6 يناير 2017

منذ بداية أكتوبر ظهرت نحو 140 حالة إصابة بأنفلونزا الطيور في المملكة المتحدة وتم إعدام 1.6 مليون طائر

قد يجد البريطانيون صعوبة في الحصول على ديك رومي أو إوزة، مما جرى تربيتها في مزارع مفتوحة، لطاولة عيد الميلاد هذا العام بعدما قال رئيس قطاع الدواجن إن نحو نصفها إما نفق أو أُعدم نتيجة أكبر تفش على الإطلاق لأنفلونزا الطيور في البلاد.

وقال ريتشارد غريفيث، المدير التنفيذي لمجلس الدواجن البريطاني، للمشرعين إن المزارعين البريطانيين عادة ما ينتجون 1.2 إلى 1.3 مليون طائر في مزارع مفتوحة لموسم الأعياد. وأضاف "رأينا أن نحو 600 ألف من تلك الطيور المرباة في مزارع مفتوحة قد تأثر بصورة مباشرة".

وأثناء تقديم الأدلة للجنة البيئة والغذاء والشؤون الريفية بالبرلمان قال غريفيث إن إجمالي إنتاج الديوك الرومي لعيد الميلاد في المملكة المتحدة عادة ما يكون نحو 8.5 إلى تسعة ملايين طائر. ومن هذه الطيور نفق أو أٌعدم ما يزيد عن المليون بقليل. ولم يوضح تأثير ذلك على الأسعار.

وأضاف غريفيث أنه منذ بداية أكتوبر/ تشرين الأول ظهرت نحو 140 حالة إصابة بأنفلونزا الطيور في المملكة المتحدة مع إعدام 1.6 مليون طائر. وقال إن 36 بالمئة من مزارع الدواجن في المملكة المتحدة تخضع الآن لقيود بسبب انفلونزا الطيور مما يعني وجوب إبقاء الطيور في حظائرها.

ح.ز/ ا.ف (رويترز/ د.ب.أ)

 

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