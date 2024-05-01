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بريطانيا تُرحل طالب لجوء إلى رواندا في أول عملية من نوعها

١ مايو ٢٠٢٤

رحّلت بريطانيا لرواندا طالب لجوء في أول عملية من نوعها، وذلك في إطار برنامج للترحيل الطوعي لمهاجرين رفضت طلبات لجوئهم. وتأمل الحكومة البريطانية في أن ترحل أكثر من خمسة ألف من طالبي اللجوء لرواندا قبل نهاية العام الجاري.

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رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك (صورة أرشيفية)
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك (صورة أرشيفية)صورة من: Benjamin Cremel/Pool via REUTERS

ذكرت تقارير إعلامية أن المملكة المتحدة قامت بترحيل أول لاجئ رفض طلبه إلى رواندا في أول عملية من نوعها، بعدما أقر البرلمان البريطاني الأسبوع الماضي قانوناً مثيراً للجدل يتيح للحكومة أن ترحّل إلى رواندا مهاجرين دخلوا البلاد بصورة غير نظامية. وتعتزم الحكومة المحافظة برئاسة ريشي سوناك بدء عمليات الترحيل في هذا الإطار بحلول تمّوز/ يوليو المقبل.

وطالب اللجوء الذي رُحل من المملكة المتحدة كان قد وافق على المغادرة إلى كيغالي بعدما رُفض طلب اللجوءالذي تقدّم به، وفق وسائل إعلام بريطانية. وأفادت صحيفة "تايمز" نقلاً عن مصادر حكومية أنّ الرجل وافق على أن يرحّل لقاء مبلغ قدره ثلاثة آلاف جنيه إسترليني. ولم تؤكد وزارة الداخلية هذه المعلومات.

تهدف بريطانيا إلى الحد من هجرة القنال الإنجليزي

لكنّ متحدّثا باسم الحكومة قال "نحن حالياً مخوّلون بترحيل طالبي لجوء إلى رواندا في إطار شراكتنا في مجالي الهجرة والتنمية الاقتصادية". وأضاف "يتيح هذا الاتفاق لأشخاص لا يحملون صفة مهاجرين إلىالمملكة المتحدةأن يتمّ نقلهم إلى بلد آمن ثالث حيث تتمّ مساعدتهم في إعادة بناء حياتهم". وأعربت الحكومة البريطانية عن أملها بأن ترحّل مجموعة محدّدة من طالبي اللجوء إلى رواندا قوامها 5700 شخص "بحلول نهاية العام"، بعد إقرار قانون مثير للجدل يهدف إلى منع عبور المانش (القناة) بطريقة غير نظامية. واختير هؤلاء من بين 57 ألف شخص وصلوا عبر المانش إلى المملكة المتحدة بطريقة غير قانونية، بين بداية كانون الثاني / يناير ونهاية حزيران / يونيو 2023، وفقاً لتعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى أرقام رسمية.

وسبق لريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطاني، أن أوضح أن توجه أعداد متزايدة من المهاجرين إلى أيرلندا بعد وصولهم إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة، يعدّ علامة على "أن خطة ترحيل المهاجرين إلى رواندا تعمل بالفعل كرادع". وفي ذات السياق، قال نائب رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن "إن تهديد المهاجرين بالترحيل إلى رواندا تسبب في اندفاعهم نحو عبور الحدود من أيرلندا الشمالية إلى جمهورية أيرلندا".

ح.ز/ و.ب (أ.ف.ب / د.ب.أ)

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