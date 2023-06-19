 بريطانيا تفرض عقوبات على وزير الدفاع ورئيس الأركان السوريين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 19.06.2023

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بريطانيا تفرض عقوبات على وزير الدفاع ورئيس الأركان السوريين

فرضت بريطانية عقوبات على وزير الدفاع السوري علي محمود عباس ورئيس أركان الجيش عبد الكريم محمود إبراهيم على خلفية "الاستخدام المنهجي للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي ضد المدنيين".

وزير الدفاع السوري العماد علي محمود عباس

وزير الدفاع السوري العماد علي محمود عباس

أعلنت المملكة المتحدة الإثنين (19 حزيران/يونيو 2023) فرض عقوبات جديدة على وزير الدفاع السوري ورئيس أركان القوات المسلحة السورية، وذلك ضمن حزمة جديدة تستهدف العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات.

مختارات

فرضت كلاً من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عقوبات بحق أفراد وكيانات اعتبرتها مسؤولة عن ممارسة العنف ضد النساء. شملت العقوبات شخصيات عسكرية في جنوب السودان وسوريا وإيران كما شملت شركات وكيانات.

حصلت الحقوقية السورية جمانة سيف على جائزة "آن كلاين" للمرأة لعام 2023 لأنها كرست حياتها للدفاع عن المساواة بين الجنسين والاعتراف بالعنف القائم على النوع الاجتماعي كجريمة ضد الإنسانية. وفي حديث لـDW عبرت عن حلمها لسوريا.

وقال مكتب الكومنولث الأجنبي والتنمية (FCDO) إنّ العقوبات تشمل تجميد أصول العماد علي محمود عباس والعماد عبد الكريم محمود إبراهيم ومنعهما من السفر.

وأضاف أنّ عباس له "دور في قيادة الجيش والقوات المسلّحة السورية التي استخدمت بشكل منهجي الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضدّ المدنيين".

وتابع أنّ العماد إبراهيم "ضالع في قمع المدنيين السوريين من خلال قيادة القوات العسكرية التي لجأت إلى الاستخدام المنهجي للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي".

إلى ذلك فرضت بريطانيا حظراً ماثلاً على اثنين من قادة المتمردين في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية هما ديزيريه لوندروما ندجوكبا ووليام يكاوتومبا.

والأول يقود ميليشيا التعاونية من أجل تنمية الكونغو (CODECO) والثاني المنشق عن الجيش، هو زعيم جماعة ماي ماي ياكوتومبا المتمردة المسلحة. وقال مكتب الكومنولث إن كلتا المجموعتين لجأتا إلى الاغتصاب والاغتصاب الجماعي وانتهكتا القانون الإنساني الدولي.

من جانبه، قال وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية طارق أحمد: "يجب أن تتوقف التهديدات بالعنف الجنسي كسلاح في النزاعات ويجدر بنا دعم الناجين لإحراز تقدّم. ... هذه العقوبات ترسل إشارة واضحة للجناة بأنّ المملكة المتحدة ستحمّلكم المسؤولية عن جرائمكم المروّعة".

خ.س/أ.ح (أ ف ب)

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