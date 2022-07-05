 بريطانيا تستضيف يوروفيجن 2023 بدلا من أوكرانيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 25.07.2022

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أخبار

بريطانيا تستضيف يوروفيجن 2023 بدلا من أوكرانيا

اتفقت بريطانيا مع أوكرانيا الفائزة بـ"يوروفيجن" هذا العام، على استضافة النسخة المقبلة مسابقة الأغنية الأوروبية عام 2023 بدلاً منها بسبب الغزو الروسي لأراضيها.

فازت فرقة كالوش أوركسترا الأوكرانية مع أغنيتها ستيفانيا في يورو فيجن 2022

فازت فرقة "كالوش أوركسترا" الأوكرانية مع أغنيتها "ستيفانيا" في يورو فيجن 2022

قال منظمو مسابقة يوروفيجن الغنائية الأوروبية اليوم الاثنين (25 تموز/يوليو 2022) إن بريطانياسوف تستضيف نسخة العام المقبل (2023) من المسابقة بدلا من أوكرانيا وذلك بسبب الصراع المحتدم فيها مع روسيا.

مختارات

حضر المستشار الألماني أولاف شولتس حفلا في دار أوبرا العاصمة برلين للتضامن مع أوكرانيا ومعارضة الحرب، فيما أعلنت برلين إرسال مساعدات جمعتها شركة السكك الحديدية الألمانية إلى أوكرانيا.

الدعاية الداعمة لروسيا في حربها ضد أوكرانيا حاضرة في كل مكان وأحيانا تكون متخفية بشكل جيد، هنا يتم تقديم المعلومات وكأنها من وسائل إعلام غربية مثل سي إن إن أو بي بي سي أو دويتشه فيله DW، فكيف يتم ذلك وما الهدف منه؟

وبينما تنص التقاليد الدائمة منذ عقود على أن الدولة الفائزة بالمسابقة تستضيفها في العام التالي، قال اتحاد البث الإذاعي والتلفزيوني الأوروبي، المنظم للمسابقة، إن أسبابا تتعلق بالسلامة والأمن تعني دعوة بريطانيا الوصيفة لاستضافة المسابقة بدلا من أوكرانيا.

وسوف تستضيف هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) حاليا المسابقة، التي عادة ما تستقطب زهاء 200 مليون متابع عبر شاشات التلفزيون. وأوضح اتحاد البث أن أوكرانيا ستتأهل تلقائيا إلى نهائي المسابقة.

وقال تيم ديفي، المدير العام لهيئة الإذاعة البريطانية، في بيان "ما يدعو للأسف الشديد أن زملاءنا وأصدقاءنا في أوكرانيا غير قادرين على استضافة مسابقة الأغنية الأوروبية لعام 2023". وأضاف "تلتزم بي.بي.سي بجعل هذا الحدث انعكاسا حقيقيا للثقافة الأوكرانية إلى جانب إظهار تنوع الموسيقى البريطانية والإبداع".

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد قال الشهر الماضي إنه يعتقد بأن بمقدور أوكرانيا أن تستضيف نسخة 2023 من يوروفيجن.

وكتب جونسون على تويتر يقول إنه اتفق مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأسبوع الماضي على أنه "بغض النظر عن المكان الذي تُقام فيه مسابقة يوروفيجن 2023 فإنها يجب أن تحتفي بدولة أوكرانيا وشعبها".

وأوضحت (بي.بي.سي) أنها ستبدأ حاليا عملية البحث عن المدينة التي ستستضيف المسابقة. ولم تستضف بريطانيا يوروفيجن منذ عام 1998، عندما أقيمت المسابقة في برمنغهام بوسط البلاد.

وفازت فرقة "كالوش أوركسترا" الأوكرانية مع أغنيتها "ستيفانيا" التي تمزج بين الهيب هوب والموسيقى التقليدية، في 15 أيار/مايو بالمسابقة التي أقيمت في إيطاليا، متقدمة على بريطانيا وإسبانيا، خصوصا بفضل أصوات المشاهدين التي صبت بأكثريتها للفرقة الأوكرانية التي يتعرض بلدها لغزو روسي منذ أواخر شباط/فبراير.

خ.س/أ.ح (رويترز، أ ف ب)

  • Frankreich Plakate in Unterstützung zur Ukraine am Palais des Festivals in Cannes

    شظايا "حرب بوتين" على أوكرانيا تصل مهرجان كان السينمائي

    التضامن مع أوكرانيا

    سجّل مهرجان كان السينمائي في نسخته لهذا العام تضامنه مع أوكرانيا في حربها ضد الغزو الروسي. واستبعدت إدارة المهرجان الممثلين الرسميين الروس وصانعي الأفلام الروس. فقط المخرج كيريل سيريبنيكوف، الذي يعيش في ألمانيا، تم قبوله في المسابقة.

  • Filmaufnahme: eine junge weiße Frau mit schwarzem Kleid und weißem Kragen und Saum lauscht an einer Tür; im Raum dahinter steht ein Mann mit Bart, vor ihm sitzen ein Cellist und ein Violinist

    شظايا "حرب بوتين" على أوكرانيا تصل مهرجان كان السينمائي

    فيلم روسي: "زوجة تشايكوفسكي"

    تم قبول فيلم المخرج كيريل سيريبنيكوف "زوجة تشايكوفسكي" في المسابقة على أساس أنه لم ينل أي دعم أو تمويل روسي. وكان المخرج قيد الإقامة الجبرية في روسيا ويعيش منذ إطلاق سراحه في المنفى في ألمانيا. يدور الفيلم حول الملحن الشهير تشايكوفسكي الذي يتزوج شابة لإخفاء مثليته الجنسية.

  • Filmszene | Elvis (2022): Austin Butler als Elvis Presley auf einem Konzert vor jubelndem Publikum

    شظايا "حرب بوتين" على أوكرانيا تصل مهرجان كان السينمائي

    عودة أسطورة الروك أند رول

    قام المخرج الأسترالي باز لورمان، المعروف بأفلام شباك التذاكر مثل "الطاحونة الحمراء" Moulin Rouge و"روميو + جولييت"، بتصوير فيلم سيرة ذاتية عن إلفيس بريسلي. يؤدي الممثل الأمريكي أوستن بتلر دور أسطورة موسيقى الروك أند رول، والفيلم خارج المنافسة الرسمية.

  • Eine Filmszene aus Coupez!: ein Mann im Hawaiihemd, eine Frau mit gelbem Pullover, blutverschmiertem Gesicht und weitgeöffneten Augen, die von einer weiteren jungen Frau gehalten wird

    شظايا "حرب بوتين" على أوكرانيا تصل مهرجان كان السينمائي

    الافتتاح بفيلم فكاهي

    سيفتتح مهرجان هذا العام بفيلم الزومبي الكوميدي "قص!" Coupez! للمخرج الفرنسي سيموني هازانافيسيوس. هذا الفيلم هو أيضاً خارج المنافسة الرسمية. أشرك المخرج عائلته أيضاً في الفيلم كما يبدو في هذا المشهد.

  • Cannes Filmfestival: Vincent Lindon steht in hellblauem Hemd und dunkelblauem Jackett vor einem pinken Hintergrund

    شظايا "حرب بوتين" على أوكرانيا تصل مهرجان كان السينمائي

    فينسينت ليندون رئيساً لجنة التحكيم

    بعد أن ترأس المخرج الأمريكي سبايك لي لجنة التحكيم العام الماضي، تم منح هذا الشرف لهذا العام لفرنسي هو الممثل فينسينت ليندون. في العام الماضي لعب دور البطولة في فيلم "تيتان" Titane الذي فاز بالسعفة الذهبية. فاز ليندون نفسه بجائزة أفضل ممثل في مهرجان 2015 السينمائي عن دوره في The Measure of a Man.

  • Regisseur Hirokazu Koreeda im Smoking mit schwarzer Fliege winkt in die Kamera auf einem roten Teppich

    شظايا "حرب بوتين" على أوكرانيا تصل مهرجان كان السينمائي

    وجوه مألوفة تتنافس على السعفة الذهبية

    المخرجون المتنافسون على السعفة الذهبية في مدينة كان معروفون جيداً: المخرج الياباني هيروكازو كوري-إيدا (في الصورة)، الذي فاز سابقاً بالسعفة الذهبية في عام 2018 عن فيلمه "السارقون"Shoplifters، والكوري الجنوبي، بارك تشان-ووك، والأسطورة الأمريكية، ديفيد كروننبرغ، والمخرج السويدي، روبين أوستلوند.

  • Cannes Filmfestival: Valeria Bruni Tedeschi in fliederfarbenem Jackett vor grünem Hintergrund

    شظايا "حرب بوتين" على أوكرانيا تصل مهرجان كان السينمائي

    حضور المرأة "مخجل"

    تم قبول 21 فيلماً في المسابقة الرسمية، أربعة منها فقط لسيدات. بروني تيديشي (في الصورة) أنجزت فيلم "شباب للأبد" Forever Young، أما ليونور سيرايل فقدمت قصة هجرة بين ساحل العاج وباريس في "أم وابن" Mother and Son.

  • Emily Atef bei der Verleihung des Deutschen Regiepreises Metropolis in schwarzem Oberteil mit offenem, gelocktem braunen Haar

    شظايا "حرب بوتين" على أوكرانيا تصل مهرجان كان السينمائي

    لا ألمان في المنافسة، لكن ...

    في جائزة "نظرة ما" تنافس المخرجة الألمانية-الفرنسية-الإيرانية المولودة في برلين إميلي عاطف في فيلم "أكثر من أي وقت مضى" More than Ever، الذي يتناول قصة امرأة في الثلاثينيات من عمرها تعيش بسعادة في بوردو حتى يتم تشخيصها بشكل غير متوقع بمرض رئوي.

  • Cannes Filmfestival: Sergei Loznitsa in Anzug und Krawatte

    شظايا "حرب بوتين" على أوكرانيا تصل مهرجان كان السينمائي

    مخرجان من أوكرانيا

    سيرجي لوزنيتسا (في الصورة) هو على الأرجح أشهر صانع أفلام في أوكرانيا. يعرض فيلمه "التاريخ الطبيعي للدمار" The Natural History of Destruction خارج المسابقة الرسمية في مهرجان كان. كما يحضر فيلم لزميله الأصغر سناً، مكسيم ناكونيتشني، "رؤية الفراشة" Butterfly Vision الذي يروي قصة سريالية صعبة للطيارة ليليا. في هذه الأيام يتواجد المخرج مكسيم ناكونيتشني على جبهة الحرب مع روسيا.

  • Zwei schwarze Männer liegen in Weltkriegsuniformen mit Gewehren in einem Graben

    شظايا "حرب بوتين" على أوكرانيا تصل مهرجان كان السينمائي

    حرب في الفيلم

    يركز فيلم المخرج ماتيو فاديبيد "الأب والجندي" Father & Soldier على حرب تاريخية: يلتحق أب سنغالي بالجيش عام 1917 بعد أن تم تجنيد ابنه البالغ من العمر 17 عاماً للخدمة في فرنسا في معارك الحرب العالمية الأولى. ويلعب النجم السينمائي الفرنسي عمر سي، المعروف عالميا بمسلسل "Lupine" الذي عرض على شبكة نتيفلكس، دور الأب. إعداد: يوليا هيتس/ أناستازيا بوتسكو ترجمة: خالد سلامة


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