بريطانيا تجبر مشجعيها المشاغبين على عدم حضور مونديال قطر

سيضطر أكثر من 1300 شخصا ممن تنطبق عليهم أوامر حظر حضور مباريات كرة القدم، لتسليم جوازات سفرهم إلى الشرطة بموجب الإجراءات التي تدخل حيز التنفيذ بدءا من يوم الجمعة. وتهدف الإجراءات إلى منع مشجعي كرة القدم من المتورطين في التصرفات العنيفة والمسيئة من إنجلترا وويلز من السفر إلى قطر خلال بطولة كأس العالم التي تنطلق الشهر المقبل، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

وأكدت وزارة الداخلية أن هؤلاء الذين يتغاضون عن تسليم جوازات سفرهم ويحاولون السفر لحضور فعاليات البطولة قد يواجهون عقوبة الحبس ستة أشهر بجانب غرامة مالية غير محدودة.

وأوضح البيان أنه إذا رغب أي من المشجعين البالغ عددهم 1308 الذين تنطبق عليهم إجراءات الحظر، في السفر إلى دول أخرى بدءا من العاشر من تشرين الثاني/ نوفمبر وحتى انتهاء البطولة، فعليهم طلب الحصول على إذن للاحتفاظ بجوازات سفرهم مع إخضاعهم للفحص.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن الإجراءات الوقائية تم تطبيقها في بطولات دولية سابقة، حيث حققت كأس العالم 2018 في روسيا نسبة امتثال 99 بالمائة مع مطالبة الأشخاص الذين تنطبق عليهم أوامر الحظر بتسليم جوازات سفرهم.

يشار إلى أن المشاركة الأولى والوحيدة للمنتخب الويلزي في كأس العالم كانت في مونديال 1958، حيث نجح بجدارة في شق طريقه نحو دور الثمانية، قبل أن يصطدم بمنتخب البرازيل، بطل تلك النسخة من المونديال، ويخسر بهدف وحيد سجله الأسطورة بيليه، الذي كان وقتها في السابعة عشر من عمره.

ويذكر أن منتخب إنجلترا يتنافس في مونديال قطر 2022 ضمن المجموعة الثانية التي تضم منتخبات إيران والولايات المتحدة الأمريكية وويلز، ويستهل منتخب الأسود الثلاث مشواره في البطولة يوم 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، بمواجهة المنتخب الإيراني، في استاد خليفة الدولي، ليلتقي بعدها المنتخب الأمريكي على أرضية استاد البيت يوم 25 تشرين الثاني/ نوفمبر، قبل المباراة التي تجمعه مع منتخب ويلز يوم 29 من الشهر ذاته على استاد أحمد بن علي، في ختام منافسات المجموعة.

خ.س/ع.غ (د ب أ)