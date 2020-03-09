بريطانيا: أربعة آلاف يورو مقابل الإصابة بكورونا.. والسبب؟

في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد على المستوى العالمي يتنافس الباحثون والعلماء لإيجاد لقاح فعال لوضع حد لانتشار هذا الفيروس الفتاك. ويقوم مركز الملكة ماري للابتكارات الحيوية في لندن ببريطانيا بدفع حوالي أربعة آلاف يورو لمتطوعين يوافقون على العدوى الطوعية بفيروس كورونا عبر حقنهم بالفيروس عمداً بهدف إجراء دراسة لتطوير التطعيم.
وسيتم حقن المتطوعين بسلالتين أضعف من الفيروس القاتل - الذي أودى بحياة أكثر من 3800 شخص في جميع أنحاء العالم - مما يعطيهم أعراض تنفسية مماثلة. وستقوم شركة هفيفو " Hvivo" التي تدير مختبر كوين ماري بإصابة 24 متطوعاً في كل دفعة بسلالة اسمها "0C43" وأخرى يرمز لها بـ "229E " من فيروس كورونا المستجد. ويعتقد أن هاتين السلالتين ستسببان أعراض تنفسية خفيفة أقل حدة من فيروس كورونا المستجد الذي تنتشر العدوى منه حول العالم حالياً. وفقاً لموقع صحيفة "تايمز" البريطانية نقلاً عن موقع "تي أونلاين" الألماني.
وسيقبع المتطوعون قرابة أسبوعين في الحجر الصحي ليخضعوا لاختبارات حول فعالية العلاج واللقاح المناسبين. وستوجب على المتطوعين التقيد بشروط صارمة تتضمن عدم لمس أي شخص والالتزام بالنظام الغذائي الذي يحدده الباحثون، وسيرتدي الأطباء والباحثون ألبسة خاصة معزولة خلال تلك التجارب.
ومع ذلك، قال الخبراء إن من غير المرجح الموافقة على لقاح في الوقت المناسب لوقف الوباء الحالي، الذي أدى حتى الآن إلى إصابة أكثر من مائة ألف شخص في جميع أنحاء العالم بمرض كورونا كوفيد-19. بحسب ما نشره موقع "ديلي ميل" البريطاني".
وهناك حوالي 35 لقاح آخر قيد التطوير، وقد وعدت حكومة المملكة المتحدة بمبلغ إضافي قدره 46 مليون جنيه إسترليني لمكافحة فيروس كورونا.
ر.ض
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مكافحة مرض كورونا تنطلق من ووهان
عمل سبعة ايام
قبل أسبوع كانت الأرض خالية، الآن يتم بناء مستشفيين يضمان حوالي 2300 سرير في ووهان – وذلك في أقل من أسبوعين. في المباني الجديدة سيتم علاج مرضى كورونا. العيادات العادية أصبحت مكتظة.
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مكافحة مرض كورونا تنطلق من ووهان
الحفارات الملونة
بدأ العمل قبل أسبوع فقط، البث المباشر من موقع العمل عبر الانترنت متاح. وعلى الرغم من أنه لا يوجد شيء يمكن رؤيته هناك سوى صورة ثابتة من مسافة بعيدة إلا أن عدد الزوار عبر الواقع الافتراضي لمتابعة سير العمل يفوق التوقعات، ولقد أعطى المشاهدون بعضًا من ألقاب الآلات استنادًا إلى ألوانها.
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مكافحة مرض كورونا تنطلق من ووهان
مباني مجهزة
تتكون المستشفيات من مباني جاهزة الصنع، مما يجعل وقت البناء القصير هذا ممكنًا في المقام الأول. ومع ذلك، من المذهل كيف يمكن جلب الكثير من العمال والمعدات والمواد اللازمة إلى مدينة ووهان.
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مكافحة مرض كورونا تنطلق من ووهان
العمل حتى الإنهاك
يوجد أكثر من 3000 عامل في كل من موقعي البناء. كما ذكرت هيئة الإذاعة الصينية CGTN ، كان على العمال في البداية العمل اثنتي عشر ساعة في اليوم. بسبب العدد القليل للعمال. يتم العمل الآن في ثلاث نوبات في اليوم.
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مكافحة مرض كورونا تنطلق من ووهان
تغطية الوجه والأقدام
حتى أثناء الليل، وأثناء المطر فإن موقع البناء يشهد حركة دؤوبة، أقنعة الوجه إلزامية للعمال. كما يتم فحص درجة حرارة جسم العمال مرارًا، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية. وبعد أيام من انتشار المرض ،توفي 179 شخصًا بسبب الفيروس في الصين. رسميا، في حين أصيب أكثر من7800 بالمرض.
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مكافحة مرض كورونا تنطلق من ووهان
في صف واحد
بدون تنظيم جيد فإن العمل لن يكون ناجحا. الصين لديها بالفعل تجربة مع هذه العيادات السريعة. في عام 2003 ، تم بناء مستشفى يضم 1000 سرير في بكين في ستة أيام خلال وباء السارس. في ذلك الوقت، تم علاج كل مريض سارس صيني هناك، حسبما ذكرت هيئة الاذاعة الصينية. كان هذا العمل هو مصدر إلهام لإنجاز المبنيين الحاليين.
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مكافحة مرض كورونا تنطلق من ووهان
سرعة العمل
لكن حتى مع مهارة وسرعة العمال الصينين إلا أنهم لا يستطيعون السحر أيضا.. ومع ذلك، نشرت بعض وسائل الإعلام الحكومية خبرًا بأن المبنى الأول كان جاهزًا بعد 16 ساعة. وكدليل على ذلك استخدموا صورة منزل يبعد أكثر من 800 كيلومتر عن الموقع الأصلي. هنا تظهر أحدث صور حقيقية لموقع البناء، تُظهر أن العمل ما زال ساريا.
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مكافحة مرض كورونا تنطلق من ووهان
ليست للأبد
يعتقد الخبراء أن المستشفيات السريعة لن تظل قائمة إلى الأبد. بناؤها في وقت قياسي هو رد فعل على انتشار المرض، المرضى يجب عزلهم وعلاجهم بشكل أفضل. بيد أن المباني ليست مصممة لتكون دائمة. (اوتا شتاينفير/ علاء جمعة)
الكاتب: علاء جمعة