بريطانيا..السجن لنجم التنس السابق الألماني بوريس بيكر

قضت محكمة بريطانية اليوم الجمعة (29 نيسان/أبريل 2022) بسجن نجم التنس السابق بوريس بيكر (54 عامًا) سنتين ونصف، بعد إدانته على وجه الخصوص بإخفاء 2,5 مليون جنيه إسترليني (3 ملايين يورو) في الأصول والقروض لتجنب سداد ديونه. واتهم القضاء البريطاني بيكر، الفائز بستة بطولات كبرى ضمن الغراند سلام، بقضايا عدة متعلقة بإشهار إفلاسه الشخصي ومرتبطة بحصوله على قرض بقيمة 3,5 ملايين من مصرف خاص.

وكان بيكر أعلن إفلاسه الشخصي في حزيران/يونيو 2017 في لندن قبل انطلاق بطولة ويمبلدون، واتهم بعدم احترام التزاماته بالإفصاح عن المعلومات، لا سيما المصرفية، وهو ما نفاه. واتهم بشكل خاص بعدم منح دائنيه تسع جوائز وميداليات من سجله الناصع خلال مسيرته الاحترافية.

وكان بيكر المصنف أول عالمياً، سابقاً والذي يعيش في بريطانيا منذ عام 2012، كشف خلال هذه المحاكمة التي بدأت في 21 اذار/مارس الماضي أنه لا يزال لديه "الكثير" من الجوائز والتذكارات التي تم جمعها خلال 15 عاماً في الملاعب، لكن بعضها اختفى.

وكان ديتلوف فون أرنيم، رئيس الاتحاد الألماني للتنس، قد أعرب قبل صدور الحكم عن دعمه لبوريس بيكر. وقال فون أرنيم في بطولة ميونخ إن بيكر قدم نجاحا مذهلا للتنس الألماني، وأضاف أن الاتحاد الألماني للتنس يتمنى له التوفيق اليوم. وقال:" بكل صدق، نحن في الاتحاد الألماني للتنس سنقف بجانب أحد رموزنا".

ف.ي/خ.س (د ب أ، أ ف ب)