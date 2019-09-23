 ″برو أزول″ تطالب الاتحاد الأوروبي بـ″حزمة شاملة″ لجميع لاجئي المتوسط | أخبار | DW | 06.10.2019

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أخبار

"برو أزول" تطالب الاتحاد الأوروبي بـ"حزمة شاملة" لجميع لاجئي المتوسط

قبل يومين من انعقاد لقاء وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، طالبت منظمة "برو أزول" الألمانية التكتل الأوروبي باعتماد حزمة إجراءات متكاملة في ملف الهجرة وتبني "خطة إنقاذ شاملة" لجميع لاجئي القوارب واللاجئين في ليبيا.

Mittelmeer Rettung Schiffbrüchiger (Getty Images/AFP/A. Paduano)

قبل يومين من اجتماع وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي، دعت منظمة "برو أزول" الألمانية المعنية بالدفاع عن حقوق اللاجئين إلى توسيع نطاق تطبيق القاعدة المستهدفة بشأن استقبال طالبي اللجوء القادمين على متن قوارب، لتشمل جميع لاجئي القوارب بالبحر المتوسط بأكمله. وذكرت المنظمة الألمانية في بيان اليوم الأحد (السادس من تشرين الأول/ أكتوبر 2019): "نسبة التوزيع المئوية يجب أن يتم تطبيقها بالنسبة لليونان وقبرص أيضاً...حالات الوصول إلى إيطاليا ومالطا تعادل في الواقع نحو 13 بالمائة فقط من حالات الوصول عبر الطريق البحري في أوروبا بشكل عام- الجزء الأكبر يصل إلى اليونان، تليها إسبانيا".

مختارات

يشار إلى أن هذه القاعدة تخص حتى الآن المهاجرين على طرق اللجوء الرئيسية إلى إيطاليا ومالطا، وتعتزم ألمانيا المشاركة استقبال 25 بالمائة من هؤلاء اللاجئين.

وطالبت "برو أزول" أيضاً بإعادة عملية الإنقاذ البحري الحكومية في البحر المتوسط من جديد، وتدشين مهمة خاصة لذلك من الاتحاد الأوروبي، لافتة إلى أنها لا تجد إشارة على ذلك في خطاب النوايا المتفق عليه بين ألمانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا بشأن استقبال لاجئين، كما شددت على ضرورة دعم مبادرات الإنقاذ المدنية بدلاً من إعاقتها.

فضلاً عن ذلك، طالبت منظمة "برو أزول" أيضا بدفع اللاجئين الذين تقطعت بهم السبل في ليبيا إلى خارج البلاد، وأوضحت في بيانها: "في ليبيا يتعرض طالبو اللجوء لأخطر انتهاكات حقوقية"، لافتة إلى أن هناك عمليات إعدام وتعذيب واغتصاب تتم داخل معسكرات اللاجئين.

وناشدت المنظمة وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، عدم تجاهل بيانات النوايا التي أعلنتها 90 بلدة محلية ألمانية بهدف تعزيز استقبال لاجئين.

م.أ.م/خ. س (د ب أ، ك ن أ)

  • Italien Symbolbild Rettung von Flüchtlinge (Getty Images/AFP/A. Paduano)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ارتفاع كبير في عدد الغرقى

    أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن عدد الضحايا على مسار الهجرة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي ارتفع بأكثر من الضعف في عام 2018 ، إذ بلغ معدل الوفاة واحدا من بين كل 14 مهاجرا عبروا هذا الطريق وسط البحر المتوسط. وكان المعدل واحدا من بين كل 38 عام 2017 .

  • Migration aus Afrika in der Nähe der Stadt Gohneima, Lybien (picture-alliance/dpa/AP/Küstenwache Lybien)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ستة غرقى كل يوم

    حسب إحصائيات الأمم المتحدة بلغ إجمالي عدد المهاجرين الذين عبروا البحر المتوسط إلى أوروبا عام 2018 نحو 117 ألف شخص، وتوفي في البحر المتوسط 2275 على الأقل، مقارنة بـ 172 ألف مهاجر عبروا إلى أوروبا عام 2017 ووفاة 3139 شخصا. وحسب المفوضية، فإن البحر المتوسط شهد موت ستة أشخاص يوميا في المتوسط العام الماضي.

  • Mittelmeer Rettungsaktion von Sea-Watch (picture-alliance/dpa/Sea-Watch.org)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    منع سفينة "سي ووتش 3" من الرسو

    في آواخر عام 2018 أنقذت سفينة "سي ووتش 3"، التي تملكها منظمة إغاثة ألمانية وترفع علم هولندا، مهاجرين كانوا يستغيثون في البحر قبالة السواحل الليبية، لكن تم منعها من الرسو في إيطاليا أو مالطا.

  • Geflüchtete auf dem mit der niederländischen Flagge geführten Rettungsschiff Sea Watch 3 (Getty Images/AFP/F. Scoppa)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    البحث عن ملاذ آمن

    بقيت "سي ووتش 3" مع المهاجرين على متنها تمخر عباب البحر بحثا عن ملاذ آمن، وتزامن ذلك مع استمرار الخلاف بين الدول الأوروبية حول استقبال هؤلاء المهاجرين، حيث رفضت إيطاليا استقبالهم مطالبة هولندا وألمانيا بذلك، لأن السفينة ترفع علم الأولى، بينما تتخذ المنظمة المالكة لها من برلين مقرا لها.

  • Spanien - Ankunft von Fluechtlingen in Andalusien (picture alliance/CITYPRESS 24/f. Passolas)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    توتر بين فرنسا وإيطاليا

    في ظل الخلاف بين الدول الأوروبية حول استقبال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم من الغرق في المتوسط، تصاعد التوتر بين فرنسا وإيطاليا، إذ تتهم روما باريس بأنها سبب الفوضى الحالية في ليبيا، وترى إيطاليا أن هذا الوضع غير المستقر يدفع المهاجرين إلى الهرب من ليبيا للوصول إلى الشواطئ الإيطالية عبر البحر المتوسط، وهو ما يشجع على تهريب البشر.

  • Fregatte Augsburg läuft zur Operation Sophia aus NEU (picture-alliance/dpa/M. Assanimoghaddam)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ألمانيا لن تستمر في مهمة "صوفيا"

    مع تصاعد التوتر والخلاف الأوروبي حول ملف الهجرة واللاجئين، أعلنت ألمانيا أنها لن ترسل أي بديل للفرقاطة التي تنتهي مشاركتها في مهمة الاتحاد الأوروبي لإنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط "صوفيا" في أوائل شباط/ فبراير المقبل.

  • EU Militäroperation Sophia im Mittelmeer Boote der italienischen Marine (picture-alliance/dpa/G. Lami)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    مصير مجهول!

    مهمة "صوفيا" لإنقاذ اللاجئين من الغرق باتت مهددة بالانتهاء، لأن الأمر متعلق بموقف دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة، إذ يجب أن توافق عليها كل الدول الأعضاء في الاتحاد. وعلاوة على ذلك تطالب إيطاليا بتغيير قواعد وشروط المهمة. في هذا السياق صرح وزير الداخلية الإيطالية ماتيو سلفيني أن سفن المهاجرين التي كان يتم إنقاذها ترسو في الموانئ الإيطالية وبالتالي "إما يجب تغيير القواعد، أو إنهاء المهمة".

  • Lösung für Schiffe deutscher Seenotretter (picture-alliance/dpa/Sea-Watch/F. Weiss)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    بارقة أمل

    لكن رغم كل هذا الخلاف والتوتر، هناك بارقة أمل في تحسن الوضع خلال العام الجاري وتجاوز الدول الأوروبية لخلافاتها حول ملف الهجرة واللاجئين. فقد أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي أن اتفاق تقاسم مهاجرين مع ستّ دول أوروبية أخرى (فرنسا وألمانيا والبرتغال ومالطا ورومانيا ولوكسمبورغ) سيتيح إنزال وإنقاذ المهاجرين العالقين على متن سفينة"سي ووتش 3". إعداد: عارف جابو

    الكاتب: عارف جابو


مختارات

إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

عام 2018 كان مأساويا للمهاجرين عبر المتوسط، إذا ارتفع عدد الضحايا بشكل مضطرد. لكن عام 2019 لا يدعو إلى التفاؤل، إذ باتت مهمة "صوفيا" لإنقاذ المهاجرين في المتوسط مهددة بالانتهاء والخلاف مستمر حول استقبال من يتم إنقاذهم. (30.01.2019)  

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