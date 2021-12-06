"برو أزول" تدعو ألمانيا لاستقبال عالقين على حدود بيلاروسيا

دعت منظمة "برو أزول" الألمانية الإغاثية الحكومة الألمانية إلى إيجاد حل سياسي للاجئين العالقين في بيلاروسيا قبيل عيد الميلاد.

وأعلنت المنظمة في بيان بمدينة فرانكفورت السبت (18 ديسمبر/ كانون الأول 2021) أنها ومجلس اللاجئين في ولاية سكسونيا السفلى يتلقيان "باستمرار نداءات استغاثة من أقارب يائسين من ألمانيا".

مشاهدة الفيديو 24:42 مسائيةDW : تصاعد التوتر مجددا بين روسيا والناتو.. ما المآلات؟

وأكدت المنظمة على ضرورة اتخاذ قرار عاجل "لتفادي الكارثة وإنقاذ الأرواح البشرية"، في ظل منع منظمات الإغاثة الدولية وكذلك وسائل الإعلام من الوصول إليهم.

وقال غونتر بوركهارت، المدير التنفيذي للمنظمة: "نتوقع أن ينهي المستشار (أولاف) شولتس هذا التواري والتسامح الضمني مع تعليق سيادة القانون على حدود الاتحاد الأوروبي".

وذكر بوركهارت أن هناك مسؤولية خاصة لاستقبال أولئكالذين يسعون للحصول على الحماية ولهم علاقة خاصة بألمانيا، على سبيل المثال بسبب روابط عائلية.

ي.أ/ أ.ح (د ب أ)