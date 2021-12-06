 ″برو أزول″ تدعو ألمانيا لاستقبال عالقين على حدود بيلاروسيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 18.12.2021

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أخبار

"برو أزول" تدعو ألمانيا لاستقبال عالقين على حدود بيلاروسيا

بعد تلقيها طلبات استغاثة من العديد من أقاربهم، دعت منظمة "برو أزول" الألمانية التي تعنى بإغاثة اللاجئين والمهاجرين، الحكومة الجديدة لاستقبال أولئك العالقين على الحدود مع بيلاروسيا قبل حلول عيد الميلاد.

تحولت ماساة المهاجرين العالقين على الحدود مع بيلاروسيا إلى أزمة سياسية بينها وبين الاتحاد الأوروبي (صورة من الأرشيف)

تحولت ماساة المهاجرين العالقين على الحدود مع بيلاروسيا إلى أزمة سياسية بينها وبين الاتحاد الأوروبي (صورة من الأرشيف)

دعت منظمة "برو أزول" الألمانية الإغاثية الحكومة الألمانية إلى إيجاد حل سياسي للاجئين العالقين في بيلاروسيا قبيل عيد الميلاد.

وأعلنت المنظمة في بيان بمدينة فرانكفورت السبت (18 ديسمبر/ كانون الأول 2021) أنها ومجلس اللاجئين في ولاية سكسونيا السفلى يتلقيان "باستمرار نداءات استغاثة من أقارب يائسين من ألمانيا".

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وأكدت المنظمة على ضرورة اتخاذ قرار عاجل "لتفادي الكارثة وإنقاذ الأرواح البشرية"، في ظل منع منظمات الإغاثة الدولية وكذلك وسائل الإعلام من الوصول إليهم.

وقال غونتر بوركهارت، المدير التنفيذي للمنظمة: "نتوقع أن ينهي المستشار (أولاف) شولتس هذا التواري والتسامح الضمني مع تعليق سيادة القانون على حدود الاتحاد الأوروبي".

وذكر بوركهارت أن هناك مسؤولية خاصة لاستقبال أولئكالذين يسعون للحصول على الحماية ولهم علاقة خاصة بألمانيا، على سبيل المثال بسبب روابط عائلية.

ي.أ/ أ.ح (د ب أ)

 

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