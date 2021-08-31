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بروكسل

تعد العاصمة البلجيكية بروكسل مركز صناعة القرار الأوروبي والأطلسي. يأتي ذلك من كونها تضم أبرز المؤسسات التنفيذية لكل من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. وتضم جالية مغربية كبيرة هجرت إليها منذ خمسينات القرن الماضي.

تتمتع بصفة إقليم ذو حكم ذاتي في بلجيكا ذات النظام الفيدرالي. وقد لمع دورها السياسي على الصعيد العالمي بعد الحرب العالمية الثانية، وهذا ما ساعدها للتحول إلى مركز اقتصادي وعقدة مواصلات بين عواصم ومدن أوروبا الغربية. ومن أبرز معالمها "ميدان جراند بلاس" الذي يعود تاريخه للقرون الوسطى. ومن أشهر أبنية الميدان دار البلدية وكنيسة القديس ميخائيل.

Grenze zwischen Afghanistan und Pakistan. Grenzübergang in Chaman, 31.8.2021.

الاتحاد الأوروبي يبحث تداعيات موجة لجوء متوقعة من أفغانستان 31.08.2021

اجتماع في بروكسل على مستوى وزراء دول الاتحاد الأوروبي للتباحث حول سبل احتواء موجة لجوء متوقعة من أفغانستان. الاستراتيجية الأوروبية المطروحة عمادها دول الجوار الأفغاني.

European Council President Charles Michel (L) and Lithuania's Prime Minister Ingrida Simonyte (2nd L) meet officers of the Frontex mission as they visit the Padvarionys border post close to Belarus in Medininkai, Lithuania, on July 6, 2021. (Photo by PETRAS MALUKAS / AFP) (Photo by PETRAS MALUKAS/AFP via Getty Images)

بروكسل تطلب توضيحا من بغداد بشأن هجرة عراقيين إلى ليتوانيا 29.07.2021

"نحن نعتمد على العراق" يقول وزير خارجية الاتحاد الأوروبي ويطلب من بغداد توضيحا حول سبب السماح بطيران عراقيين من بغداد إلى بيلاروسيا والعبور إلى ليتوانيا بطريقة غير قانونية. بغداد لم تعلق.
A displaced Syrian boy holds a bottle of oil at a makeshift refinery near Tarhin village in areas under the control of Turkish-backed factions in the northern countryside of Aleppo, on February 25, 2021. - Amateur refineries that have sprung up in Syria are causing health and pollution problems in the region. (Photo by Bakr ALKASEM / AFP) (Photo by BAKR ALKASEM/AFP via Getty Images)

مؤتمر بروكسل لإغاثة السوريين.. مساعدات عاجلة أم إعادة إعمار؟ 31.03.2021

سعت الأمم المتحدة لتأمين عشرة مليارات دولار لإغاثة السوريين، بيد أن مؤتمر المانحين الذي عقد في بروكسل لم يخرج إلا بحوالي نصف المبلغ. من هم أبرز المتبرعين؟ وهل تصمد سياسة "لا إعادة إعمار بوجود الأسد في السلطة"؟
Civilians carry their belongings as they walk towards a meeting point to be evacuated from a besieged area of Homs February 9, 2014. Six hundred people left the besieged ruins of rebel-held central Homs on Sunday, escaping more than a year of hunger and deprivation caused by one of the most protracted blockades of Syria's devastating conflict. The evacuees, mainly women, children and old men, were brought out by the United Nations and Syrian Red Crescent on the third day of an operation during which the aid convoys came under fire and were briefly trapped themselves in the city. Picture taken February 9, 2014. REUTERS/Yazan Homsy (SYRIA - Tags: POLITICS CIVIL UNREST CONFLICT)

مؤتمر للمانحين في بروكسل لجمع 10 مليارات دولار لمساعدة السوريين 30.03.2021

تستضيف بروكسل بالتعاون مع الأمم المتحدة مؤتمر مانحين لمساعدة السوريين. وانتقدت روسيا عدم دعوة سوريا لحضور المؤتمر الذي يهدف لجمع أكثر من 10 مليار دولار للمساعدة الإنسانية بسوريا ودعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة بالمنطقة.
MOSCOW, RUSSIA - FEBRUARY 5, 2021: Russia's Foreign Minister Sergei Lavrov (R) welcomes Josep Borrell, EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy, during a meeting at the Reception House. Russian Ministry of Foreign Affairs/TASS

تحليل: بروكسل وموسكو أمام امتحان اقتصادي عسير 14.02.2021

تهديد موسكو بقطع العلاقات مع الاتحاد الأوربي في حال فرض عقوبات مؤلمة على اقتصاد روسيا الروسي ينذر بتصاعد حدة الخلافات بين الطرفين. ما تأثير ذلك على العلاقات الاقتصادية التي حافظت على قوتها رغم عقوبات محدودة حتى الساعة؟
BRUSSELS, BELGIUM - DECEMBER 30, 2020*** : Flags of European Union (EU) and China are seen as European Commission President Ursula von der Leyen, European Council President Charles Michel, German Chancellor Angela Merkel, French President Emmanuel Macron and Chinese President Xi Jinping attend a video conference to approve an investment pact between China and the European Union on December 30, 2020 in Brussels, Belgium. Dursun Aydemir / Anadolu Agency

اتفاق بروكسل وبكين.. عقبة في طريق بايدن لتجديد التحالف الغربي؟ 08.02.2021

تبدو القيم الديمقراطية والحسابات الأمنية من أهم أولويات الاتحاد الأوروبي، إلا أنه عندما يتعلق الأمر بالمصالح الاقتصادية فقد تتغير هذه الصورة إلى حد ما. ولعل الاتفاق الاستثماري الجديد بين بروكسل وبكين أوضح مثال على ذلك.
The temporary refugee camp in Kara Tepe is seen from above as migrants wait to depart from Lesbos for mainland Greece, Monday, Sept. 28, 2020. About 700 people will leave later today, twenty days after successive fires that started before dawn on Sept. 9, devastating the Moria refugee camp and making more than 12,000 inhabitants homeless during a COVD-19 lockdown. (AP Photo/Panagiotis Balaskas)

رسالة من لاجئي ليسبوس إلى بروكسل.."حقوقنا أقل من حقوق الحيوان" 25.12.2020

بمناسبة عيد الميلاد وجه نشطاء من لاجئي مخيم كاراتيبي الجديد بجزيرة ليسبوس اليونانية، الذي أقيم لإيواء مهاجري مخيم موريا بعد الحريق الذي أتى عليه، رسالة مؤثرة إلى المفوضة الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تضمنت مطالب عاجلة.
ISTANBUL, TURKEY - NOVEMBER 22: Turkish President Recep Tayyip Erdogan makes a speech as he attends the his ruling Justice and Development (AK) Party's regular provincial congresses of Isparta, Burdur, Gumushane, Kastamonu and Sinop via video conference at Vahdettin Mansion in Istanbul, Turkey on November 22, 2020. Mustafa Kamaci / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

بعد العقوبات الأمريكية.. أردوغان يريد فتح صفحة جديدة مع بروكسل 16.12.2020

ذكرت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان قال في اتصال مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إن تركيا ترغب في بناء مستقبلها مع الاتحاد الأوروبي، داعيا أنقرة والتكتل إلى تجاوز "دائرة مفرغة" في العلاقات بينهما.
Jan. 8, 2020*** Boris Johnson 100 days in power. File photo dated 08/01/20 showing Prime Minister Boris Johnson greeting EU Commission president Ursula von der Leyen ahead of a meeting in Downing Street, London. Issue date: Saturday March 21, 2020. Pictures of the Prime Minister during his first 100 days in power See PA story POLITICS 100Days. Photo credit should read: Aaron Chown/PA Wire URN:52240837

بريكست: جونسون "متفائل" والاقتصاد سينتكس باتفاق أو بدونه 08.12.2020

أعرب بوريس جونسون عن "تفاؤله" بشأن زيارته إلى بروكسل لإجراء مفاوضات التجارة لمرحلة بعد خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي. هذا في وقت، تشير توقعات أن يلحق الخروج أضراراً بالغة بالاقتصاد البريطاني سواء حصل باتفاق أو بدونه.
BRUSSELS, BELGIUM - SEPTEMBER 23: EU CommissionÄôs Vice President Margaritis Schinas (C) and EU Commissioner for Home Affairs, Ylva Johansson (R) hold a press conference on 'New Pact on Migration and Asylum' in Brussels, Belgium on September 23, 2020. Dursun Aydemir / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

وجهة نظر: سياسة الهجرة الأوروبية ـ انتصار للشعبويين 27.09.2020

ميثاق الهجرة الجديد للاتحاد الأوروبي يضع حدا لإعادة توزيع اللاجئين. وبموجبه يمكن لدول أوروبا الشرقية التي ترفض استقبالهم التعامل معهم حسب تصوراتها. إنه انتصار للشعبويين، كما ترى باربارا فيزل من بروكسل.
September 2020 - Griechenland Lesbos | Flüchtlingssituation nach dem Brand in Moria An Afghan boy refugees followed by his family walks towards the road where refugees have found temporary shelter.

مخيمات أوروبية في الجزر اليونانية عوض استقبال لاجئين 21.09.2020

التحرك الألماني الأحادي الجانب في استقبال مهاجرين من اليونان يثير نقاشات حول مستقبل سياسة اللجوء الأوروبية. في بروكسل وبرلين تتم المراهنة على مخيمات أوروبية في الجزر اليونانية.
15.02.2016, Moskau, Russland, - Russian President Vladimir Putin (R) and his Belarussian counterpart Alexander Lukashenko (L) attend a signing ceremony during a session of the Supreme State Council of the Union State at the Kremlin in Moscow, Russia, 03 March 2015. EPA/SERGEI KARPUKHIN / POOL (zu dpa «Dauerherrscher Lukaschenko regiert Weißrussland mit harter Hand» vom 15.02.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

مع الغرب أم في دائرة النفوذ الروسي.. أين تقف بيلاروسيا؟ 19.08.2020

أين تقف بيلاروسيا اليوم، مع الغرب أم في معسكر الرئيس بوتين؟ المعارضة لا تلوح في مينسك بأعلام أوروبية في المظاهرات الشعبية. وبيلاروسيا تبقى مؤيدة لروسيا حتى بدون لوكاشينكو. نظرة تحليلية لبيرند ريغرت من بروكسل.
The Grand Ethiopian Renaissance Dam, Higher government officials met and held today discussions on reports tabled by the technical committee of the Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD). Dr Seleshi Bekele, Minister of Water, Irrigation and Energy, presented the reports at the meeting chaired by Prime Minister Dr Abiy Ahmed, according to EBC report.

سد النهضة.. هل تأتي "وساطة" أوروبا على حساب مرجعية واشنطن؟ 29.05.2020

يبدو أن إعلان عودة أطراف أزمة سد النهضة، مصر والسودان وأثيوبيا، إلى طاولة المفاوضات قد شجع الاتحاد الأوروبي على إعادة تأكيد دور ما له، والذي قد يكون "وساطة" جديدة. ولكن هل ثمة نية حقيقية وأوراق تؤهل بروكسل لأي دور؟
Euro-Rettungsschirm, dient dem Schutz der Waehrung vor Krisen, Hand mit EU-Rettungsschirm und 200 Euro-Note | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

وجهة نظر: بروكسل مُطالبة بقرارات مقنعة لمواجهة كورونا 09.04.2020

انفض اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي بخصام حول كيفية مواجهة العواقب الاقتصادية لأزمة كورونا. هل يعكس ذلك المأساة المعتادة في المفاوضات الأوروبية؟ بيرند ريغرت يجيب بلا ويعتبر أن الأمر أكبر بكثير من أزمة كورونا.
March 9, 2020*** Turkish President Recep Tayyip Erdogan arrives before a meeting with European Commission President and EU Council President at the EU headquarters in Brussels on March 9, 2020. (Photo by JOHN THYS / AFP)

أردوغان متوعدا: الحدود ستظل مفتوحة حتى يستجيب الأوروبيون 11.03.2020

بدأ الاتحاد الأوروبي مفاوضاته مع تركيا في سبيل احتواء أزمة اللاجئين التي بدأت تفاقمت مجددا على الحدود اليونانية التركية. الرئيس التركي يصر على ترك الحدود مفتوحة أمام اللاجئين، في خطوة يعتبرها الأوروبيون ضغطا وابتزازا.

EU Council President Charles Michel (C) and European Commission President Ursula von der Leyen (R) pose with Turkish President Recep Tayyip Erdogan (L) before their meeting at the EU headquarters in Brussels on March 9, 2020. (Photo by JOHN THYS / POOL / AFP) (Photo by JOHN THYS/POOL/AFP via Getty Images)

بعد لقاء أردوغان.. الاتحاد الأوروبي متمسك باتفاقية اللاجئين 09.03.2020

أجرى قادة الاتحاد الأوروبي محادثات "بناءة" مع الرئيس التركي في بروكسل. وأعلنت المفوضية الأوروبية تمسكها باتفاقية اللاجئين، غير أن ذلك لا يعني أن الاتفاقية قد تم إنقاذها بالفعل، بل سيكون هناك فريق لحل الخلافات مع تركيا.

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