تعد العاصمة البلجيكية بروكسل مركز صناعة القرار الأوروبي والأطلسي. يأتي ذلك من كونها تضم أبرز المؤسسات التنفيذية لكل من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. وتضم جالية مغربية كبيرة هجرت إليها منذ خمسينات القرن الماضي.

تتمتع بصفة إقليم ذو حكم ذاتي في بلجيكا ذات النظام الفيدرالي. وقد لمع دورها السياسي على الصعيد العالمي بعد الحرب العالمية الثانية، وهذا ما ساعدها للتحول إلى مركز اقتصادي وعقدة مواصلات بين عواصم ومدن أوروبا الغربية. ومن أبرز معالمها "ميدان جراند بلاس" الذي يعود تاريخه للقرون الوسطى. ومن أشهر أبنية الميدان دار البلدية وكنيسة القديس ميخائيل.