 بروز اسم السفير اللبناني في برلين كمرشح لرئاسة الحكومة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 30.08.2020

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أخبار

بروز اسم السفير اللبناني في برلين كمرشح لرئاسة الحكومة

تفيد التصريحات والتسريبات أن أبرز الفرقاء اللبنانيين قد أجمعوا على ترشيح سفير لبنان في ألمانيا مصطفى أديب ليكون رئيس الوزراء المقبل، طبعاً ما لم تحدث مفاجأة بالساعات السابقة لوصول إيمانويل ماكرون للبنان. من يكون السفير؟

الرئيس الألماني السابق يواخيم غاوك يرحب بمصطفى أديب سفيراً للبنان

الرئيس الألماني السابق يواخيم غاوك يرحب بمصطفى أديب سفيراً للبنان

برز اسم سفير لبنان لدى ألمانيا مصطفى أديب لترشيحه رئيساً للوزراء في مشاورات رسمية غداً الاثنين (31 أغسطس/ آب 2020) بعدما حصل على دعم سياسي من تيار المستقبل السني.

ويجب أن يذهب منصب رئيس الوزراء في لبنان إلى مسلم سني بموجب نظام تقاسم السلطة الطائفي. واستقالت حكومة حسان دياب في وقت سابق هذا الشهر بعد الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت والذي أودى بحياة 190. ويعاني لبنان من أزمة مالية دمرت الاقتصاد وينظر إليها على أنها أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990.

وإذا استمرت العملية دون تعقيدات اللحظة الأخيرة فسيتم ترشيح أديب قبل زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بيروت غدا الاثنين. ويقود ماكرون جهوداً للضغط على القادة اللبنانيين للإصلاح.

مختارات

من بين أربعة متهمين في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، أدانت المحكمة الخاصة المنعقدة في لاهاي واحداً من المتهمين وبرأت الثلاثة الآخرين. المتهم عضو في منظمة حزب الله.

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وأعلن تيار المستقبل، بزعامة رئيس الوزراء السابق سعد الحريري دعمه لأديب بعد اجتماع لكتلته البرلمانية اليوم الأحد.

وقال مصدر سياسي شيعي رفيع لرويترز إن كتلة حزب الله وحركة أمل سيسميان أديب أيضا رئيسا للحكومة في الاستشارات النيابية غدا.

وسيكون على الرئيس ميشال عون، وهو مسيحي ماروني متحالف مع حزب الله، تعيين المرشح الذي يحظى بأكبر قدر من التأييد بين النواب في مشاورات غداً الاثنين.

وستبدأ عملية تشكيل الحكومة الجديدة بمجرد الترشيح. وحتى يتم الاتفاق على حكومة جديدة، ستواصل حكومة دياب تصريف الأعمال.

وقال ناجي أبو خليل عضو حزب الكتلة الوطنية المعارض الذي يدعم الحركة الاحتجاجية لفرانس برس "نرفض النتيجة المعروفة سلفاً للاستشارات النيابية والتي ستفضي كالعادة إلى ما يسمى حكومة وحدة وطنية، حكومة يتم طبخها في الخارج".

ودعا الرئيس ميشال عون إلى استشارات نيابية ملزمة الاثنين تكلف في ضوئها الشخصية السنية التي تحوز أكبر عدد من الأصوات تشكيل الحكومة المقبلة.

وكان أقطاب الطائفة السنية اخذوا على رئيس الجمهورية وحزبه التيار الوطني الحر والثنائي الشيعي، حركة امل وحزب الله، تسمية حسان دياب من دون موافقتهم بعدما استقال سعد الحريري في تشرين الأول/أكتوبر 2019 تحت ضغط الشارع. ويبدو هذه المرة أنهم واثقون بموافقة الأحزاب الثلاثة على الاسم المطروح، ما يعني جمع الأصوات الضرورية لمرشحهم.

والسفير إديب (48 عاماً) يحمل دكتوراه في العلوم السياسية وهو أستاذ جامعي عين سفيراً في ألمانيا عام 2013 ويعتبر قريباً من رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي.

م.أ.م/ خ.س ( أ ف ب، رويترز)

  • Rafiq Hariri Plakat Libanon (picture-alliance/dpa)

    اغتيال الحريري ـ قضية غيرت وجه لبنان على مدار 15 عاماً

    2005: اغتيال الحريري ودخول حزب الله الحكومة

    قُتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في 14 فبراير/ شباط 2005 إثر انفجار قنبلة ضخمة لدى مرور موكبه في بيروت، وهو ما أدى لمقتل 21 آخرين. وأعقب ذلك سلسلة من المظاهرات الحاشدة وضغوط دولية أجبرت سوريا على سحب قواتها من لبنان. ونظم حلفاء دمشق الشيعة في لبنان سلسلة من التجمعات الحاشدة دعما لسوريا. وحصل حزب الله على تمثيل في الحكومة اللبنانية لأول مرة.

  • AP Images Best of the Decade Krieg Israel Libanon (AP)

    اغتيال الحريري ـ قضية غيرت وجه لبنان على مدار 15 عاماً

    2006: حزب الله يتسبب في حرب مع إسرائيل

    في يوليو/ تموز 2006 خطف حزب الله جنديين إسرائيليين وقتل آخرين، وهو ما أدى إلى نشوب حرب استمرت خمسة أسابيع وقُتل فيها ما لا يقل عن 1200 شخص في لبنان و158 إسرائيليا. وتصاعد التوتر إزاء ترسانة حزب الله القوية بعد الحرب. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، انسحب حزب الله وحلفاؤه من الحكومة المدعومة من الغرب، التي كان يقودها فؤاد السنيورة.

  • Libanesische Armee überfordert (AP)

    اغتيال الحريري ـ قضية غيرت وجه لبنان على مدار 15 عاماً

    2007: حكومة السنيورة تحت الضغوط

    واصل حزب الله وحلفاؤه اعتصاما ضد حكومة السنيورة استمر لنحو عام كامل. وكانت مطالبهم المعلنة هي الحصول على الحق في نقض قرارات الحكومة. وفي مايو/ أيار 2007 بدأت اشتباكات بين الجيش اللبناني ومتشددين من السنة ينتمون لجماعة فتح الإسلام داخل مخيم نهر البارد الفلسطيني في شمال لبنان، مما أرغم آلافا من اللاجئين الفلسطينيين على الفرار منه. وسيطرت قوات لبنانية سيطرة كاملة على المخيم في سبتمبر/ أيلول.

  • Hassan Nasrallah und Saad Hariri (AP)

    اغتيال الحريري ـ قضية غيرت وجه لبنان على مدار 15 عاماً

    2011: سقوط حكومة سعد الحريري

    أُطيح بحكومة سعد الحريري الأولى في يناير/ كانون الثاني 2011 إثر انسحاب حزب الله وحلفائه منها بسبب خلاف بشأن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. وجهت المحكمة لاحقا اتهامات إلى أربعة من قياديي حزب الله فيما يتعلق بمقتل رفيق الحريري. ونفى حزب الله أي دور له في اغتيال الحريري. (الصورة هنا لحسن نصر الله وسعد الحريري تعود لعام 2009).

  • IS Abzug aus dem Libanon Vormarsch der Hisbollah Kämpfer aus Syrien (picture-alliance/AP Photo/Syrian Central Military Media)

    اغتيال الحريري ـ قضية غيرت وجه لبنان على مدار 15 عاماً

    2012: تدخل حزب الله لدعم بشار الأسد

    انتشر مقاتلو حزب الله داخل سوريا سرا في بادئ الأمر لدعم القوات الحكومية السورية في مواجهة انتفاضة بدأت سلمية ضد الرئيس بشار الأسد في منتصف مارس/ آذار 2011. ويلعب الحزب منذ 2012 دورا كبيرا في قمع هذه الانتفاضة، التي مر على انطلاقها أكثر من تسع سنوات.

  • Libanon Müllwirtschaft in Beirut (Alice Kohn)

    اغتيال الحريري ـ قضية غيرت وجه لبنان على مدار 15 عاماً

    2015: "طلعت ريحتكم"

    اندلعت أزمة بسبب القمامة، حينما أغلقت السلطات المكب الرئيسي للنفايات قرب بيروت دون توفير بديل له، مما دفع الناس للخروج في احتجاجات حاشدة في أغسطس/ آب 2015، بعد تكدس تلال القمامة في الشوارع رافعين شعار "طلعت ريحتكم". وبدت هذه الأزمة إشارة جلية على عجز نظام المحاصصة الطائفية في تلبية احتياجات أساسية مثل الكهرباء والمياه.

  • König Salmans Treffen mit Saad al-Hariri (Reuters)

    اغتيال الحريري ـ قضية غيرت وجه لبنان على مدار 15 عاماً

    2017: سعد الحريري في قبضة العربية السعودية

    في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2017 تدهورت بشدة علاقة سعد الحريري مع السعودية التي أغضبها اتساع نفوذ حزب الله في لبنان. وانتشر حينها على نطاق واسع أن الرياض أجبرت الحريري حينئذ على الاستقالة واحتجزته داخل المملكة. ونفت السعودية كما نفى الحريري حدوث ذلك، لكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد احتجاز الحريري في السعودية.

  • Libanon PK Premierminister Saad al-Hariri in Beirut (picture-alliance/dpa)

    اغتيال الحريري ـ قضية غيرت وجه لبنان على مدار 15 عاماً

    2019: الاحتجاجات تدفع الحريري إلى الاستقالة

    مع ركود النمو الاقتصادي وتراجع تدفقات رؤوس الأموال؛ واجهت الحكومة ضغوطا للحد من العجز الهائل في الميزانية. وخرج الآلاف في احتجاجات متهمين الزعماء بالفساد وسوء إدارة الاقتصاد بعد فشلهم في تجاوز الأزمة الاقتصادية. وفي 18 أكتوبر/ تشرين الأول تراجعت الحكومة عن بعض مقترحاتها لحل الأزمة، لكن الاحتجاجات استمرت. وفي 29 أكتوبر/ تشرين الأول قدم الحريري استقالته رغم معارضة حزب الله.

  • Libanon neuer Premierminister Hassan Diab und Präsident Michel Aoun (picture-alliance/AP Photo/H. Malla)

    اغتيال الحريري ـ قضية غيرت وجه لبنان على مدار 15 عاماً

    2019/2020: تواصل الاحتجاجات وتشكيل حكومة دياب

    استقالة سعد الحريري وتشكيل حكومة جديدة على يد حسان دياب المدعوم من حزب الله، لم تهدأ من غضب الشارع اللبناني. فقد تواصلت الاحتجاجات الشعبية إلى السنة الحالية واستمر المحتجون في تنظيم المظاهرات رفضاً للفساد وللمطالبة برحيل الطبقة السياسية برمتها. كما أدى الوضع المعيشي وغلاء الأسعار في لبنان إلى تفاقم الأزمة وبالتالي استمرار خروج اللبنانيين للشارع والتذكير بمطالبهم.

  • Libanon Explosion in Beirut (Getty Images/AFP)

    اغتيال الحريري ـ قضية غيرت وجه لبنان على مدار 15 عاماً

    انفجار مرفأ بيروت يزلزل حكومة دياب

    عقب الانفجار المروع الذي هزّ بيروت وعمّق الأزمة الاقتصادية في البلاد؛ انفجر غضب اللبنانيين ضد العائلات والنخب الحاكمة المتهمة بالفساد وضد حكومة حسان دياب، التي اضطرت لتقديم استقالتها تحت ضغط الاحتجاجات في العاشر من أغسطس/ آب 2020. وفي كلمة له إلى اللبنانيين من السراي الحكومية قال دياب إن ما وصفها بـ "منظومة الفساد أكبر من الدولة ونحن لا نستطيع التخلص منها، و أحد نماذج الفساد انفجار بيروت".

  • Plakat vom ehemaligen Premierminister Rafik al-Hariri in Libanon Sidon (Reuters/A. Taher)

    اغتيال الحريري ـ قضية غيرت وجه لبنان على مدار 15 عاماً

    الحكم في قضية اغتيال الحريري

    بعد خمسة عشر عاماً انتظر خلالها اللبنانيون حقيقة القضية التي غيرت وجه لبنان ودفعت لخروج القوات السورية منه بعد 30 عاماً من الوصاية الأمنية والسياسية، أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان (18 آب/ أغسطس 2020) أنه لا يوجد دليل على تورط النظام السوري أو قيادة حزب الله بصورة "مباشرة" في اغتيال الحريري. لكن الحكم أشار في ذات الوقت إلى تورط عضو من حزب الله في واقعة الاغتيال.

  • Libanon Beirut Trauer und Mahnwache nach Explosionen im Hafen (Reuters/A. Konstantinidis)

    اغتيال الحريري ـ قضية غيرت وجه لبنان على مدار 15 عاماً

    لبنان أمام مفترق طرق

    يأتي الحكم في وقت تظهر فيه انقسامات جديدة بشأن مطالب بإجراء تحقيق دولي ومساءلة سياسية في انفجار المرفأ الناتج عن تخزين كمية ضخمة من نترات الأمونيوم بطريقة غير آمنة. وقد يعقد الحكم في قضية الحريري الموقف المضطرب أصلا بعد انفجار المرفأ واستقالة الحكومة التي يدعمها حزب الله وحلفاؤه . كما يرى لبنانييون من بينهم ضحايا ينتظرون العدالة منذ 15عاما،أن الحكم "ليس كافياً". إعداد: إيمان ملوك

    الكاتب: إيمان ملوك


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