بروتوكول صارم من المنزل إلى الملعب لاستئناف الدوري الألماني

سيصبح الدوري الألماني يوم السبت المقبل 16 أيار/مايو، أول بطولة كرة قدم كبرى في أوروبا والعالم، تستأنف نشاطها في ظل جائحة "كوفيد-19"، التي أدت إلى تعليق شبه كامل لمختلف الأحداث الرياضية منذ آذار/ مارس الماضي.

وقدمت رابطة الدوري، التي تشرف على الدرجتين الأولى والثانية، للسلطات الصحية بروتوكولا من 50 صفحة، أقنعت من خلاله الحكومة والمقاطعات بالسماح باستئناف الموسم خلف أبواب موصدة. ولتفادي الانتقادات، يشير البروتوكول في مقدمته الى أن "كل الإجراءات مشروطة بحقيقة ألا تؤثر على توافر الموارد الأساسية لمحاربة كوفيد-19 في المجتمع".

إجراء الفحوص بشكل مكثف

يعتبر إجراء فحوص الكشف عن "كوفيد-19" بشكل مكثف للاعبين والمدربين وجميع العاملين، أقله مرتين في الأسبوع وعشية كل مباراة، من ركائز خطة الرابطة لاستئناف الموسم، إضافة الى وضع كل شخص يتم تشخيص إصابته، في العزل الفوري. ولن يكون قرار وضع فريق بأكامله في الحجر الصحي من صلاحية الأندية بل السلطات الصحية المحلية.

ففي ألمانيا، تعتمد كل مقاطعة سياستها الوقائية الخاصة، ما يفسّر سبب وضع فريق دينامو دريسدن (درجة ثانية) بأكمله في الحجر بعد ثبوت وجود إصابتين في صفوفه، مقابل السماح لفريق كولونيا بمواصلة التمارين بعد سيناريو مشابه.

موسم جديد.. مغامرون صغار على طريق النجومية في البوندسليغا كاي هافرتز - باير ليفركوزن كاي هافرتز من أكبر المواهب الواعدة في كرة القدم الألمانية، إذ يرى مسؤولو باير ليفركوزن في لاعب خط الوسط البالغ من العمر 20 عاماً أحد أعمدة الفريق. كما كلفه مدرب المنتخب الألماني يؤاخيم لوف بأدوار أساسية في أكثر من مناسبة قائلاً: "تطوره جيد بشكل ملحوظ، وهو يتفوق على أقرانه كثيراً، إذ يجيد التعامل مع الكرة ويتمتع بنظرة جيدة لمجريات المباريات".

موسم جديد.. مغامرون صغار على طريق النجومية في البوندسليغا جادون سانشو - بوروسيا دورتموند كان أخد المساهمين الأساسيين في نهضة أسود الفيستفالن خلال الموسم الماضي، حين احتل دورتموند جدول الترتيب لوقت طويل متفوقاً على الغريم بايرن ميونيخ. تركت شجاعة سانشو البالغ من العمر 19 ربيعاً وسرعته ومراوغاته بالكرة في المعلب أثراً كبيراً في نفوس المراقبين ومحبيّ الكرة الألمانية. لعب سانشو 34 مباراة، سجل خلالها 12 هدفاً وقدم 17 تمريرة حاسمة. هل يمكنه إعادة هذا المستوى القوي هذا الموسم؟

موسم جديد.. مغامرون صغار على طريق النجومية في البوندسليغا دايو أوباميكانو – أر بي لايبزيغ دايو أوباميكانو يشكل صخرة الدفاع الأمينة لنادي لايبزيغ الألماني. من يطمح إلى تجاوز اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 20 عاماً، فعليه أن يتمتع أولاً بمهارات فنية خاصة والكثير من القوة البدنية التي تزيد على قوة أوباميكانو وسرعته. يقود مواجهاته الفردية مع مهاجمي الفرق المنافسة بقوة كبيرة لكنها نظيفة في الغالب. وحين يمتلك الكرة، فإنه يعلم تماماً ما يجب أن يفعله لبناء هجمة جديدة على الخصم.

موسم جديد.. مغامرون صغار على طريق النجومية في البوندسليغا إبراهيما كوناتي – أر بي لايبزيغ في ربيعه العشرين أصبح إبراهيم كوناتي بالفعل قلب دافع موثوقاً به في الوسط، حيث أثبت موهبته العظيمة في الموسم الماضي بـ 43 مباراة بقميص لايبزيغ. وتراقب الكثير من أندية أوروبا الكبرى اللاعب الفرنسي الشاب منذ فترة طويلة، وبات يحلم بعضها بالحصول على خدماته، لكنه يرتبط مع النادي الألماني بعقد يمتد حتى 2023.

موسم جديد.. مغامرون صغار على طريق النجومية في البوندسليغا ألفونسو ديفيز - بايرن ميونيخ مهمة ألفونسو ديفيز في فريق بايرن ميونيخ تتمثل الآن في سد الفجوة التي خلفها الثنائي المخضرم ريبيري وروبن بعد رحيلهما. لم يلعب الكندي البالغ من العمر 18 عاماً دوراً كبيراً حتى الآن (ستة من مباريات البوندسليغا فقط)، لكن يجب أن يحصل الآن على مزيد من الوقت في اللعب لإبراز نقاط قوته سرعته ومهاراته الكروية المعهودة.

موسم جديد.. مغامرون صغار على طريق النجومية في البوندسليغا موسى ديابي - باير ليفركوزن حقيقة أن موسى ديابي يلعب لصالح فريق باير ليفركوزن له علاقة كبيرة بالمدرب الألماني توماس توخل. عن مدربه السابق قال ديابي خلال تقديمه لجماهير النادي: "لقد أخبرني أن أذهب إلى ليفركوزن وسوف أتعلم الكثير هناك". وانتقل المهاجم الشاب البالغ من العمر 20 عاماً من باريس سان جيرمان الفرنسي إلى الدوري الألماني مقابل 15 مليون يورو من أجل سد الثغرة التي تركها يوليان براندت برحيله عن باير ليفركوزن.

موسم جديد.. مغامرون صغار على طريق النجومية في البوندسليغا ماركوس تورام - بوروسيا مونشنغلادباخ هو نجل البطل العالمي والأوروبي الأسطورة الفرنسي ليليان تورام، وانتقل ماركوس من غانغان الفرنسي إلى بوروسيا مونشنغلادباخ. ويشيد المراقبون الكرويون بسرعة اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً، الذي يحبذ دوماً مراوغة الخصم، وشعاره في ذلك: "الهجوم المستمر". ومع ذلك، لا يزال يتعين على المهاجم العمل على تطوير تسديداته على المرمى. في 64 مباراة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لم يسجل سوى 12 هدفاً "فقط".

موسم جديد.. مغامرون صغار على طريق النجومية في البوندسليغا ويستون ماكيني – شالكه يصف مدرب شالكه، ديفيد فاغنر اللاعب الأمريكي الشاب ويستون ماكيني بالقول: "يمثل ويستون بشخصيته وبصفته لاعباً جزءا كبيراً مما نحتاج إليه هنا في هذا النادي". وبات اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً من الثابتين في الخط الأول للفريق ويُعتمد عليه المدرب دائماً بسبب مرونته. على الرغم من سنه العشرين، إلا أنه لاعب كامل بحق، يجلب الاستقرار إلى خط الوسط ميدان شالكه.

موسم جديد.. مغامرون صغار على طريق النجومية في البوندسليغا أديمولا لوكمان - أر بي لايبزيغ سبق له اللعب في صفوف لايبزيغ على سبيل الإعارة وقدم أداء مقنعاً، ففي موسم 2017/18 لعب أديمولا 11 مباراة في البوندسليغا وسجل خمسة أهداف وقدم أربع تمريرات حاسمة. وعاد اللاعب البالغ 21 عاماً إلى لايبزيغ من جديد من إيفرتون الإنجليزي مقابل 18 مليون يورو. وبات يتحتم عليه – كما هو الحال قبل عامين – اختراق دفاعات الخصوم بمراوغاته المحترفة.

موسم جديد.. مغامرون صغار على طريق النجومية في البوندسليغا إيثان امباديو - آر بي لايبزيغ سيلعب الشاب الويلزي الموهوب إيثان امباديو (18 عاماً) في صفوف لايبزيغ على سبيل الإعارة لمدة عام قادماً من تشيلسي الإنجليزي، ويطمح إلى تطوير مهاراته في غمار البوندسيلغا. ويرتبط امباديو بعقد مع النادي الإنجليزي حتى 2023. ولعب المدافع الويلزي 8 مباريات دولية لمنتخب بلاده، لكنه لم يلعب بقميص تشيلسي سوى 11 مباراة.

موسم جديد.. مغامرون صغار على طريق النجومية في البوندسليغا أشرف حكيمي - بوروسيا دورتموند الظهير الأيمن لبوروسيا دورتموند سريع ومراوغ قوي. في 21 مباراة من الموسم الماضي، سجل اللاعب المغربي البالغ 20 عاماً هدفين وقدم أربع تمريرات حاسمة. غاب عن نهاية الموسم الماضي بسبب إصابة مشط القدم. بعد فترة راحة طويلة من الإصابة، أصبح اللاعب المُعار من ريال مدريد الإسباني جاهزاً لخوض غمار منافسات البوندسليغا من جديد، خصوصاً بعد مشاركته مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا.

موسم جديد.. مغامرون صغار على طريق النجومية في البوندسليغا إيفان نديكان - اينتراخت فرانكفورت كان ايفان نديكا الموهبة الصاعدة لنادي اينتراخت في الموسم الماضي من الدوري الألماني "بوندسليغا"، وفي جولة الذهاب على وجه الخصوص قدم قلب الدافع الشاب مستويات عالية. لكنه فشل في الحفاظ على هذا المستوى في جولة الإياب، فطال به الجلوس على مقاعد البدلاء. بيد أن الطموح الكبير يعتري اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً للمنافسة على استعادة مكانه في التشكيلة الأساسية من جديد.

موسم جديد.. مغامرون صغار على طريق النجومية في البوندسليغا يان فيتي ـ أرب - بايرن ميونيخ بعد أن بدأ المهاجم الألماني الشاب يان فيتي ـ آرب (19 عاماً) أكبر مغامرة في مسيرته الاحترافية بالانضمام إلى بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم وخاض أول مباراة له بقميص الفريق البافاري إلى جانب روبرت ليفاندوفسكي خلال جولته بالولايات المتحدة، اعترف اللاعب بأن بايرن يشكل عالماً مختلفاً تماماً عما عاشه خلال مشواره مع هامبورغ.

موسم جديد.. مغامرون صغار على طريق النجومية في البوندسليغا رابي ماتوندو – شالكه لم يقدم اللاعب الويلزي الشاب رابي ماتوندو (18 عاماً) حتى الآن مستوياته الحقيقية في مباريات الدوري الألماني "بوندسليغا"، على الرغم من سرعته الكبيرة ومهارته في المواجهات الفردية. جعل نصف عامه الأول مع شالكه فترة للتعود على طريقة لعب الفريق، حيث خاض سبع مباريات فقط، ويطمح المدرب ديفيد فاغنر إلى إنطلاقة حقيقية للاعب في هذا الموسم. يورغ شتروشاين/ عماد غانم



300 شخص كحد أقصى

ويسمح البروتوكول بتواجد ما يقارب 300 شخص في الملعب خلال المباراة كحد أقصى، لكن تم تقسيم الملعب إلى ثلاث مناطق منفصلة لن يكون الاحتكاك في ما بينها مسموحا. وتضم منطقة "أرض الملعب" الفرق والحكام والمسعفين والمصورين الصحافيين الذين سيكون عددهم محدودا.

أما منطقة "المنصة" فتشمل عددا محدودا من الصحافيين والمصورين، فيما تشمل منطقة "خارج الملعب" المساحات المتبقية داخل االملعب وخارجه. بل أبعد من ذلك، ستكون المهمة من مسؤولية الشرطة المحلية لا سيما في حال تشكل تجمعات للمشجعين. ولا يحق بتواجد أكثر من مئة شخص في كل منطقة من المناطق الثلاث.

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حافلات عدة لاحترام المسافة الآمنة

سيصل لاعبو ومدربو وموظفو الفريق الواحد على متن حافلات عدة لاحترام المسافة الآمنة المحددة بمتر ونصف المتر بين المقاعد، على أن يرتدوا جميعا الأقنعة الواقية (الكمامات). كما ستحترم هذه المسافة في غرف تبديل الملابس، فيما سيدخل كل فريق على حدة إلى أرض الملعب وليس سويا كما جرت العادة. ولن يُسمح بالمصافحة باليد أو أخذ صورة الفريق الجماعية أو تبادل الشعارات والتذكارات.

على جميع المتواجدين في منطقة "أرض الملعب" وضع الكمامات بما يشمل اللاعبين على دكة البدلاء، ويستثنى من ذلك فقط اللاعبون والحكام المتواجدون داخل المستطيل الأخضر. كما سيتم تعقيم الكرات بشكل منتظم خلال المباراة، فيما سيقتصر الاحتكاك الجسدي على مجريات اللقاء.

ففي وثيقة مرفقة أرسلتها إلى الأندية، أشارت الرابطة إلى أنه يُمنع العناق أو احتكاك الأيدي عند الاحتفال بتسجيل الأهداف، فيما "يفضل استخدام الكوع أو الرجلين". وحذرت الرابطة من أنه "ستتم مراقبة الفرق واللاعبين المحترفين بشكل أكبر من المعتاد من قبل الناس. نطلب منكم التصرف بطريقة مثالية".

ع.ش/ع.ج (أ ف ب)