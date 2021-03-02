 برلين وعواصم غربية أخرى تنصح مواطنيها بمغادرة ميانمار في أسرع وقت | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 31.03.2021

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برلين وعواصم غربية أخرى تنصح مواطنيها بمغادرة ميانمار في أسرع وقت

بعد تزايد مستوى العنف في ميانمار، حثت وزارة الخارجية الألمانية المواطنين الألمان على مغادرة هذا البلد الأسيوي الذي استولى فيه الجيش على السلطة. وهي نفس الخطوة التي اتبعتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.

إنزال قوي لقوات الجيش في شوارع ميانمار

وزارة الخارجية الألمانية تحث المواطنين الألمان على مغادرة

نصحت ألمانيا مواطنيها بمغادرة ميانمار في أسرع وقت ممكن بسبب تزايد مستوى العنف هناك. وذكرت وزارة الخارجية الألمانية في إشعار عبر موقعها الإلكتروني مساء الثلاثاء (30 مارس/آذار 2021): "لا يمكن استبعاد زيادة إضافية في استخدام القوة من جانب قوات الأمن وحدوث وضع أمني لا يمكن توقعه بشكل متزايد".

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خرج المتظاهرون في ميانمار غداة اجتماع جديد لمجلس الأمن الدولي المنقسم حيال الرد على "النداءات اليائسة" للسكان. وتواصلت الحملة القمعية، ضد المحتجين على الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكومة أونغ سان سو تشي المدنية.

دعا معارضو الانقلاب العسكري في ميانمار إلى إضراب عام والمزيد من الاحتجاجات في الشوارع، في الوقت الذي هددت فيه السلطات بأن المواجهة قد تودي بحياة آخرين بعد مقتل محتجين اثنين من المتظاهرين في مطلع الأسبوع.

وأوصت وزارة الخارجية الألمانية بشدة المواطنين الألمان بمغادرة البلاد بينما لا تزال الرحلات التجارية متاحة. وفي الوقت نفسه، تم حث المواطنين الألمان الذين ما زالوا في ميانمار على تجنب الحشود والمظاهرات.

وحذرت الولايات المتحدة مواطنيها ليل الثلاثاء/الأربعاء من السفر إلى ميانمار، وقالت إنها أمرت بمغادرة جميع موظفي الحكومة غير الأساسيين وأسرهم. وقالت بريطانيا يوم الأحد إن على مواطنيها مغادرة ميانمار في أسرع وقت ممكن بسبب الزيادة الكبيرة في العنف.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة الأربعاء لمناقشة الأزمة في بورما، بطلب من بريطانيا -- القوة المستعمرة السابقة.
 وسيجتمع أعضاء المجلس الـ15 في جلسة مغلقة ستقدم مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة إلى  بورما كريستين شرانر بورغنر إيجازا في مستهلها.

واستولى جيش ميانمار على حكم البلاد بعد انتخابات فاز فيها حزب أون سان سو تشي الحاكم بأغلبية ساحقة.

ع.ش/م.س (د ب أ، أ ف ب)

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