برلين وعواصم غربية أخرى تنصح مواطنيها بمغادرة ميانمار في أسرع وقت

نصحت ألمانيا مواطنيها بمغادرة ميانمار في أسرع وقت ممكن بسبب تزايد مستوى العنف هناك. وذكرت وزارة الخارجية الألمانية في إشعار عبر موقعها الإلكتروني مساء الثلاثاء (30 مارس/آذار 2021): "لا يمكن استبعاد زيادة إضافية في استخدام القوة من جانب قوات الأمن وحدوث وضع أمني لا يمكن توقعه بشكل متزايد".

وأوصت وزارة الخارجية الألمانية بشدة المواطنين الألمان بمغادرة البلاد بينما لا تزال الرحلات التجارية متاحة. وفي الوقت نفسه، تم حث المواطنين الألمان الذين ما زالوا في ميانمار على تجنب الحشود والمظاهرات.

وحذرت الولايات المتحدة مواطنيها ليل الثلاثاء/الأربعاء من السفر إلى ميانمار، وقالت إنها أمرت بمغادرة جميع موظفي الحكومة غير الأساسيين وأسرهم. وقالت بريطانيا يوم الأحد إن على مواطنيها مغادرة ميانمار في أسرع وقت ممكن بسبب الزيادة الكبيرة في العنف.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة الأربعاء لمناقشة الأزمة في بورما، بطلب من بريطانيا -- القوة المستعمرة السابقة.

وسيجتمع أعضاء المجلس الـ15 في جلسة مغلقة ستقدم مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة إلى بورما كريستين شرانر بورغنر إيجازا في مستهلها.

واستولى جيش ميانمار على حكم البلاد بعد انتخابات فاز فيها حزب أون سان سو تشي الحاكم بأغلبية ساحقة.

ع.ش/م.س (د ب أ، أ ف ب)