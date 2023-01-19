برلين مستعدة للسماح لبولندا بإرسال دبابات ليوبارد لأوكرانيا

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الأحد (22 يناير/ كانون الثاني 2022) أن برلين "لن تُعارض" رغبة بولندا في إرسال دبابات "ليوبارد" الألمانية الصنع إلى أوكرانيا لمساعدتها في صدّ الغزو الروسي، إذا تقدّمت وارسو بطلب كهذا. وقالت بيربوك لقناة "إل سي إي" الفرنسية في أعقاب قمة فرنسية ألمانية في باريس "إذا طُرح علينا السؤال فلن نقف في طريق" بولندا.

وأضافت "نعلم كم أن هذه الدبابات مهمة، لذلك نبحث في ذلك الآن مع شركائنا". وأشارت بيربوك إلى أن بولندا لم تتقدم بعد بطلب رسمي لإرسال دبابات "ليوبارد" لأوكرانيا. وجاءت تصريحاتها في حين تحاول برلين مقاومة ضغط كييف عليها لإرسال بعض مخزونها من دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا.

وكانت وارسو قد أعلنت استعدادها لإرسال 14 دبابة "ليوبارد" لكييف، لكن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي قد قال الأحد إنه ينتظر "إعلانًا واضحًا" من برلين يسمح بتسليم دبابات ليوبارد الألمانية الصنع من الدول التي تمتلكها، معتبرًا أن "موقف ألمانيا غير مقبول". وقال لوكالة الأنباء البولندية "يموت أبرياء كل يوم".

والسبت، حض وزراء خارجية دول البلطيق الثلاث برلين على "تزويد أوكرانيا دبابات ليوبارد الآن"، لافتين إلى "المسؤولية الخاصة" لألمانيا "أول قوة أوروبية". والجمعة، حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن "لا بديل" من تقديم الغرب دبابات ثقيلة لكييف.

يشار إلى أنه من أجل أن تقوم دول ثالثة بتصدير الدبابات ألمانية الصنع ، يجب على الحكومة في برلين إعطاء موافقتها.

ع.ش (أ ف ب، د ب أ)